Новини
Свят »
Кипър »
Кипърски медии потвърдиха: открито е разложеното тяло на руския бизнесмен Владислав Баумгертнер

Кипърски медии потвърдиха: открито е разложеното тяло на руския бизнесмен Владислав Баумгертнер

16 Януари, 2026 11:01 1 790 24

  • владислав баумгертнер-
  • бизнесмен-
  • кипър-
  • тяло-
  • русия-
  • уралкалий

Аутопсията не е довела до заключение за причината за смъртта, съобщават кипърски и гръцки медии

Кипърски медии потвърдиха: открито е разложеното тяло на руския бизнесмен Владислав Баумгертнер - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Тяло на мъж е било открито на плаж на южния бряг на Кипър, като първоначалните данни сочат, че е вероятно то да принадлежи на изчезналия на 7 януари руски бизнесмен Владислав Баумгертнер, съобщават кипърски и гръцки медии, предаде БТА.

Както пише информационният портал „Сайпръс мейл“, тялото е било открито на плаж западно от Лимасол в сряда. Аутопсията е била извършена вчера от съдебен лекар, извикан от администрацията на британските военни бази в Кипър, в чиято юрисдикция е намерен трупът.

Тялото е било в напреднал стадий на разложение, поради което категорична идентификация ще е възможна едва след анализа на ДНК пробите. Аутопсията не е довела и до заключение за причината за смъртта.

Говорител на кипърската полиция обаче е казал, че дрехите, с които е било облечено тялото, приличат на облеклото, което е носел 56-годишният руски бизнесмен по времето на изчезването си. Мястото, където е открит трупът, също е в зоната на издирване на Баумгартнер, защото той последно е видян да слиза от такси в селището Писури в близост до плажа.

Името на Баумгартнер нашумя през 2013 г., когато беше задържан в Беларус. По онова време той беше изпълнителен директор на руската компания „Уралкалий“, водещ производител на калиеви торове, който беше в конфликт с беларуския производител на същия продукт. Впоследствие Баумгертнер беше есктрадиран в Русия и по-късно оправдан по обвиненията в злоупотреба със служебно положение.


Кипър
Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Марийка

    18 14 Отговор
    Предателите където и да се скрият кармата ги настига.

    11:04 16.01.2026

  • 2 Пак

    11 7 Отговор
    Като не е паднал от висок етаж

    11:05 16.01.2026

  • 3 Благоевград

    21 2 Отговор
    Недейте да ламтите всички за много пари и този човек е имал много и какво взе?

    Коментиран от #6

    11:05 16.01.2026

  • 4 стоян георгиев

    23 4 Отговор
    Дали някой е учуден от тази новина?

    11:05 16.01.2026

  • 5 Наблюдател

    14 2 Отговор
    Вече ще ни информирате за всеки бивш супер генерален директор на някоя компания, който е починал при неясни обстоятелства ли?

    11:06 16.01.2026

  • 6 Ами

    19 2 Отговор

    До коментар #3 от "Благоевград":

    Ковчега джобове няма. Друг ще му харчи крадените пари.

    11:08 16.01.2026

  • 7 Кипърска копърка

    14 3 Отговор
    Някои специално обучени русалки са свършили тази работа вероятно. Никъде вече не е безопасно за олигарсите, дори на плажа.

    Коментиран от #15

    11:11 16.01.2026

  • 8 !!!?

    15 14 Отговор
    "Руския мир" няма граници, а "братушкането" в него води до внезапна смърт !!!?

    11:11 16.01.2026

  • 9 Швейк

    10 3 Отговор
    Руските тайни служби пипат чисто.

    11:16 16.01.2026

  • 10 Стефанов

    11 11 Отговор
    Ако се съди по името е украински еврей, от мафията на Зельоная наркоша.

    11:16 16.01.2026

  • 11 Наблюдател

    9 10 Отговор
    Русия няма никакво отношение към този човек. Той не живее в Русия, името му не е руско, той е обърнал гръб на Русия след съдебни спорове, в момента е ръководил някаква маргинална компания, която няма никакво значение за и отношение към Русия.

    11:18 16.01.2026

  • 12 Хмм

    8 4 Отговор
    след алкохол и добро хапване не се влиза в морето, пък и климатът не е подходящ за хора израсли на север

    11:19 16.01.2026

  • 13 Владимир Путин, президент

    16 7 Отговор
    Някой ден така ще открият и меня в бункера 😁

    11:20 16.01.2026

  • 14 Шикългрубер

    6 4 Отговор
    Един жид по малко..

    11:20 16.01.2026

  • 15 Чебурашка

    3 3 Отговор

    До коментар #7 от "Кипърска копърка":

    Петров и Баширов ще да са..

    11:21 16.01.2026

  • 16 Омазана ватенка

    9 5 Отговор
    Скачането от висок етаж е национален спорт при руските мелеZи.
    Независимо дали е извършено в трезво или пияно състояние.

    11:22 16.01.2026

  • 17 Наблюдател

    6 9 Отговор
    Опитите чрез нищо не значещи новини да се омаскари Русия придобиват вече комични черти. Тази информация е типичен пример за това

    11:23 16.01.2026

  • 18 То бива кочина, но

    10 9 Отговор
    като руската няма и подобна дори.

    11:27 16.01.2026

  • 19 Фори

    10 5 Отговор
    Всички знаем причината - черпили са го от КГБ с новичок!

    11:32 16.01.2026

  • 20 естествена смърт

    3 2 Отговор
    слиза от таксето и се просва на плажа и умира . поразложил се е . откриват го . поне са го разпознали .

    11:44 16.01.2026

  • 21 Оракула от Делфи

    7 0 Отговор
    Баумгартнер е бил в конфликт със Лукашенко,после за да го сплашат
    и му приберат една част от парите, и е бил "нагласен" за съд, но бил оправдан в Русия , разбира се срещу пари "невинни" в Русия няма!!!

    (Защо тези неща , като схема съвпадат до болка с "номерата"
    на" Пепи Еврото , Ченето- прокурор и Гешевците" в България)???

    11:48 16.01.2026

  • 22 Сюлейман Керимов

    3 3 Отговор
    В Русия богати хора, които да не са евреи или мюсюлмани няма. Там православните са гоими и рая. Затова започна и СВО, за да покорят свободните православни.

    12:05 16.01.2026

  • 23 🤔🤔🤔🤔

    0 0 Отговор
    КГБ не си ПОПЛЮВА.

    12:22 16.01.2026

  • 24 Индийски БУРДЯГА

    0 0 Отговор
    В момента над 1 Милион работници
    Не стигат в Заводите
    На Мускалието .

    Затова предвидените 5 Милиона
    БУРДЯГИ
    за Русия продължават да прииждат .

    Клипове със ИНДУСИТЕ
    Който не са виждали сняг ,
    И чистят Улиците в Мускалието
    Са голяма радост за Народа .

    Хахаха хахаха хахаха

    Но по хубавото е че
    И Рускините нямат нищо против
    Мургавите Момчета с Тюрбаните.

    Руските Нацисти в момента много са озлобели
    Гледайки какво се случва ,
    И скоро ще има Сериозни Ексцесии
    И насилие над Бедните БУРДЯГИ.
    Все пак цялата работна Ръка
    Пристигаща в Русия
    Е от най низшите КАСТИ .

    Планът на Пучин за

    Денацификацията на Русия е в ход .

    Хахаха хахаха хахаха

    12:30 16.01.2026