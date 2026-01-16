Кипърски медии потвърдиха: открито е разложеното тяло на руския бизнесмен Владислав Баумгертнер

Тяло на мъж е било открито на плаж на южния бряг на Кипър, като първоначалните данни сочат, че е вероятно то да принадлежи на изчезналия на 7 януари руски бизнесмен Владислав Баумгертнер, съобщават кипърски и гръцки медии, предаде БТА.
Както пише информационният портал „Сайпръс мейл“, тялото е било открито на плаж западно от Лимасол в сряда. Аутопсията е била извършена вчера от съдебен лекар, извикан от администрацията на британските военни бази в Кипър, в чиято юрисдикция е намерен трупът.
Тялото е било в напреднал стадий на разложение, поради което категорична идентификация ще е възможна едва след анализа на ДНК пробите. Аутопсията не е довела и до заключение за причината за смъртта.
Говорител на кипърската полиция обаче е казал, че дрехите, с които е било облечено тялото, приличат на облеклото, което е носел 56-годишният руски бизнесмен по времето на изчезването си. Мястото, където е открит трупът, също е в зоната на издирване на Баумгартнер, защото той последно е видян да слиза от такси в селището Писури в близост до плажа.
Името на Баумгартнер нашумя през 2013 г., когато беше задържан в Беларус. По онова време той беше изпълнителен директор на руската компания „Уралкалий“, водещ производител на калиеви торове, който беше в конфликт с беларуския производител на същия продукт. Впоследствие Баумгертнер беше есктрадиран в Русия и по-късно оправдан по обвиненията в злоупотреба със служебно положение.
1 Марийка
11:04 16.01.2026
2 Пак
11:05 16.01.2026
3 Благоевград
Коментиран от #6
11:05 16.01.2026
4 стоян георгиев
11:05 16.01.2026
5 Наблюдател
11:06 16.01.2026
6 Ами
До коментар #3 от "Благоевград":Ковчега джобове няма. Друг ще му харчи крадените пари.
11:08 16.01.2026
7 Кипърска копърка
Коментиран от #15
11:11 16.01.2026
8 !!!?
11:11 16.01.2026
9 Швейк
11:16 16.01.2026
10 Стефанов
11:16 16.01.2026
11 Наблюдател
11:18 16.01.2026
12 Хмм
11:19 16.01.2026
13 Владимир Путин, президент
11:20 16.01.2026
14 Шикългрубер
11:20 16.01.2026
15 Чебурашка
До коментар #7 от "Кипърска копърка":Петров и Баширов ще да са..
11:21 16.01.2026
16 Омазана ватенка
Независимо дали е извършено в трезво или пияно състояние.
11:22 16.01.2026
17 Наблюдател
11:23 16.01.2026
18 То бива кочина, но
11:27 16.01.2026
19 Фори
11:32 16.01.2026
20 естествена смърт
11:44 16.01.2026
21 Оракула от Делфи
и му приберат една част от парите, и е бил "нагласен" за съд, но бил оправдан в Русия , разбира се срещу пари "невинни" в Русия няма!!!
(Защо тези неща , като схема съвпадат до болка с "номерата"
на" Пепи Еврото , Ченето- прокурор и Гешевците" в България)???
11:48 16.01.2026
22 Сюлейман Керимов
12:05 16.01.2026
23 🤔🤔🤔🤔
12:22 16.01.2026
24 Индийски БУРДЯГА
Не стигат в Заводите
На Мускалието .
Затова предвидените 5 Милиона
БУРДЯГИ
за Русия продължават да прииждат .
Клипове със ИНДУСИТЕ
Който не са виждали сняг ,
И чистят Улиците в Мускалието
Са голяма радост за Народа .
Хахаха хахаха хахаха
Но по хубавото е че
И Рускините нямат нищо против
Мургавите Момчета с Тюрбаните.
Руските Нацисти в момента много са озлобели
Гледайки какво се случва ,
И скоро ще има Сериозни Ексцесии
И насилие над Бедните БУРДЯГИ.
Все пак цялата работна Ръка
Пристигаща в Русия
Е от най низшите КАСТИ .
Планът на Пучин за
Денацификацията на Русия е в ход .
Хахаха хахаха хахаха
12:30 16.01.2026