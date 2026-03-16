Белият дом: Срещата на Тръмп с китайския президент може да бъде отложена

Няма риск за срещата на американския президент Доналд Тръмп с китайския му колега Си Дзинпин. Но тя може да бъде отложена, заяви днес говорителката на Белия дом Карълайн Левит в интервю за „Фокс Нюз“, цитирано от Ройтерс, предаде БТА.

Левит добави, че Тръмп води разговори с европейските си съюзници и много други държави за отварянето на Ормузкия проток.

Американският президент заяви вчера в интервю за "Файненшъл таймс", че дори може да отложи срещата си на върха с китайския президент Си Дзинпин по-късно този месец, тъй като настоява Пекин да помогне за деблокирането на този ключов воден път.

"Естествено е хората, които се възползват от протока, да помогнат да се гарантира, че там няма да се случи нищо лошо", каза Тръмп, като отбеляза, че Европа и Китай са силно зависими от петрола от Залива, за разлика от САЩ.

"Ако няма отговор или ако отговорът е отрицателен, мисля, че това ще бъде много лошо за бъдещето на НАТО", добави той.

Тръмп направи тези си коментари в телефонен разговор с "Файненшъл таймс" ден след като призова Китай, Франция, Япония, Южна Корея и Великобритания да се присъединят към "съвместните усилия" за отваряне на протока, през който преминава една пета от световната търговия с петрол.