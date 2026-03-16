ЦСКА без кадрови проблеми след поражението в Разград

След тежката загуба от Лудогорец в Разград, футболистите на ЦСКА, водени от Христо Янев, се завръщат към тренировъчния ритъм без нито един играч в лазарета. Добрата новина за "червените" е, че всички състезатели са на разположение и ще се включат пълноценно в заниманията през седмицата.

Отборът ще проведе едноразови тренировки до събота на клубната база в Панчарево, където ще се подготвя за предстоящото предизвикателство – домакинството срещу Добруджа. Срещата е насрочена за неделя, 22 март, от 15:00 часа на Националния стадион "Васил Левски".

Междувременно, съставът на Добруджа, ръководен от Ясен Петров, впечатлява с отлична форма през пролетния дял на шампионата. "Зелено-жълтите" записаха четири победи, едно равенство и само едно поражение в последните си шест мача, което ги превръща в сериозен опонент за армейците. Днес добричлии гостуват на Арда в пореден важен двубой, който ще даде още индикации за моментното им състояние.