Иран: Ако Румъния предостави базите си на САЩ, това би било равносилно на участие във войната

16 Март, 2026 15:16 941 23

Техеран обяви, че подобен ход би бил неприемлив съгласно международното право и би довел до международна отговорност на Румъния

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Иран предупреди Румъния, че ще реагира политически и законово, ако страната позволи на Съединените щати да използват бази на нейна територия за операции срещу Иран. Това съобщава Диджи24 като се позовава на говорителя на иранското външно министерство Есмаил Багаи, цитиран от базираното в Лондон издание "Иран Интернешънъл", предаде БТА.

На пресконференция в Техеран той призова страните да не се намесват във войната.

„Ако Румъния предостави базите си на разположение на Съединените щати, това би било равносилно на участие във военна агресия срещу Иран“, отбеляза Есмаил Багаи.

По думите му подобен ход би бил неприемлив съгласно международното право и би довел до международна отговорност на Румъния.

„Това би се превърнало в черно петно в историята на отношенията между Иран и Румъния. Иран ще реагира по съответния начин, както правно, така и политически“, каза Багаи.

На 11 март румънският парламент одобри искането на Съединените щати да разположат временно военни сили и оборудване в страната заради войната в Иран. Тогава президентът Никушор Дан подчерта, че това оборудване е строго отбранително и ще бъде разположено въз основа на стратегическото партньорство. „Румънците не трябва да се притесняват, страната е по-безопасна благодарение на засиленото американско военно присъствие“, каза държавният глава.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    4 17 Отговор
    Румънците сега ще разпишат "Съвет за мир" без да му мислят много много.

    15:16 16.03.2026

  • 2 Пич

    26 5 Отговор
    Румънската тъпотия ще излезе по голяма от българската!!! И тук не коментирам само войната!!! Всяка умна държава трябва да поддържа добри отношения с държавите от Персийския залив. Защото войната ще свърши....

    15:18 16.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Д ние вече ги

    12 1 Отговор
    Предоставихме!
    Тия пихтии от човешка плът, що не излязат пряко по ТВ и да заяват, какво мислят?
    Ама те мислят само за пари! И замазват очите на пенсионерите с техните си пари от данъците, кражбата на той и вода и каквото се сетите!

    15:19 16.03.2026

  • 5 Атина Палада

    9 1 Отговор
    САЩ унищожава во.енните си б@зи от определени територии ..В бл.изкия Изток и на Из.точния фл@нг..

    Коментиран от #20

    15:20 16.03.2026

  • 6 Тия вехти заплахи

    5 18 Отговор
    приличат на ония, дето ги изрича оня с водката.

    Коментиран от #14

    15:20 16.03.2026

  • 7 фанатични чалми

    7 14 Отговор
    Няма ли да накарат и румънките да носят фереджета?????

    15:20 16.03.2026

  • 8 Тома

    14 4 Отговор
    При румънците това е карма.Свикнали са да ги зануляват през световните войни.

    Коментиран от #15

    15:21 16.03.2026

  • 9 Крайно време е

    12 3 Отговор
    да си получим заслуженото. Всички ние сме виновни...

    15:21 16.03.2026

  • 10 провинциалист

    15 2 Отговор
    Думам ти, дъще; сещай се, снахо!

    15:21 16.03.2026

  • 11 базата им

    5 1 Отговор
    е срещу козлодуй.....

    15:22 16.03.2026

  • 12 Румънците

    10 4 Отговор
    са хем фалирали, хем член на ЕС.
    Ще изпълняват каквото им се нареди.

    15:22 16.03.2026

  • 13 ха-ха

    12 3 Отговор
    страната е по-безопасна благодарение на засиленото американско военно присъствие
    Питай ги всички в близкият изток с американски и други бази, как се пържат...
    ха-ха
    Е, де ги и българите на тази мантра заспиват... Европа ни храни, нато ни брани...

    15:22 16.03.2026

  • 14 фанатици от Иран и Масква

    5 16 Отговор

    До коментар #6 от "Тия вехти заплахи":

    Фанатиците от иран и руските Фашисти са от един дол психари!

    15:22 16.03.2026

  • 15 как ги зануляват ?

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Тома":

    с най много земя от съседите

    Коментиран от #22

    15:23 16.03.2026

  • 16 Ззз

    9 1 Отговор
    Да му мислят и нашите гнycни евроатлантически подлоги. Че да не вземат гласовете за възраждане рязко да се увеличат точно преди изборите.

    15:23 16.03.2026

  • 17 Никушор

    2 1 Отговор
    е истински евроатлантик.

    Коментиран от #19

    15:23 16.03.2026

  • 18 хахаха

    6 0 Отговор
    ха ха ха - американските самолети цистерни са строго отбранителни съоръжения, само дано някоя крива иранска ракета да не уцели отбранителните цистерни на нашия паркинг - летище софия

    15:24 16.03.2026

  • 19 хахаха

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Никушор":

    ами да - даже е по атлантик от кая и урсула

    15:25 16.03.2026

  • 20 честен ционист

    1 5 Отговор

    До коментар #5 от "Атина Палада":

    Тактика на „опожарената земя“

    15:25 16.03.2026

  • 21 Я какво стана

    1 1 Отговор
    Мамалига с фурми. Някой ще д. риска

    15:26 16.03.2026

  • 22 Ами така

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "как ги зануляват ?":

    За по-малко от два месеца (до началото на януари) от общо 228 000 румънски войници 142 000 са убити, ранени или пленени. Още 12 600 са загубени в обкръжения Сталинград.

    15:29 16.03.2026

  • 23 Те нали затова сложиха

    0 0 Отговор
    Президентът Послушко тамошния Плевнююю

    15:29 16.03.2026

