Кения и Русия са се споразумели кенийски граждани повече да не се бият на страната на Путин
  Тема: Украйна

16 Март, 2026 16:02 980 22

Кенийският външен министър каза, че по време на срещата с Лавров са говорили "за благосъстоянието на кенийските граждани в Русия и по-специално тези, които участват в специалната военна операция"

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министърът на външните работи на Кения Мусалия Мудавади заяви днес, че Найроби и Москва са се споразумели кенийски граждани повече да не се бият на страната на Русия във войната в Украйна, предаде Ройтерс. Дипломат номер едно на Кения проведе преговори с руския си колега Сергей Лавров в Москва, предаде БТА.

Кенийският външен министър каза, че по време на срещата с Лавров са говорили "за благосъстоянието на кенийските граждани в Русия и по-специално тези, които участват в специалната военна операция". "Искам да заявя недвусмислено, че по време на дискусиите се споразумяхме, че кенийци повече няма да бъдат набирани за военна служба чрез руското министерство на отбраната. Те вече няма да отговарят на условията за записване в армията и тази практика ще спре", подчерта кенийският външен министър.

Той уточни, че за кенийските граждани, които имат нужда от съдействие по преките дипломатически канали, ще бъдат организирани подходящите консулски услуги.

"Не желаем по каквато и да е причина нашето партньорство с Русия да бъде определяно от гледната точка на специалната военна операция. Отношенията между Кения и Русия са много по-широкообхватни", допълни Мудавади.

От своя страна, Сергей Лавров отбеляза, че кенийските граждани по своя собствена воля са подписали договори, за да се бият в руската армия.

Според доклад на кенийските разузнавателни служби, публикуван миналия месец, повече от 1000 кенийци са били вербувани, за да се бият на страната на Русия във войната в Украйна, като техният брой е петорно по-голям от първоначалната оценка на властите.

Руският външен министър заяви по време на пресконференция след преговорите, че Русия и Кения разглеждат ядрената енергетика като перспективна насока за развитието на двустранните им отношения.

"Изразихме взаимно желание за разширяването на двустранните проекти с практическа насоченост. Като перспективни направления на нашето двустранно сътрудничество ние определихме енергетиката, включително и ядрената, телекомуникациите, селското стопанство, геоложките проучвания, добива на полезни изкопаеми, високите технологии, както и космическите програми", изтъкна Лавров.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Все повече свадби

    21 16 Отговор
    Руските наташки масово се женят за църни!

    Коментиран от #7, #12, #14

    16:06 16.03.2026

  • 2 име

    12 19 Отговор
    А може ли поне едно наше евроатлантическо мишле да се бие за бандерите? Слушам, че много искат, ама нещо, нямат желание да бъдат денацифицирани!

    Коментиран от #4, #11, #22

    16:06 16.03.2026

  • 3 Хахахаха

    18 13 Отговор
    Копейките казват, че не са се били, значи не са се били. Копейките знаят най-добре.

    16:08 16.03.2026

  • 4 Хахахаха

    21 13 Отговор

    До коментар #2 от "име":

    Има българи на фронта в Украйна, а има и много бесарабски българи. А, забравих,те не са ти братя. На теб брат ти е кадирката.

    Коментиран от #17

    16:09 16.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Клоуна пусин 🤡💩

    16 13 Отговор
    Брат за брата !

    16:10 16.03.2026

  • 7 Проооос и неграмотен🙄

    14 12 Отговор

    До коментар #1 от "Все повече свадби":

    сваДби????🙈

    Коментиран от #10

    16:11 16.03.2026

  • 8 Амадор Ривас

    16 13 Отговор
    Да живее Монголо - Кенийската дружба! Пардон, Руската 📢📢📢

    16:13 16.03.2026

  • 9 Аман

    14 16 Отговор
    аман от празни приказки и лъжливи наративи.
    Досега в СВО няма, повтарям НЯМА нарочно мобилизирани хора.
    Записването е ДОБРОВОЛНО.

    (За разлика от насилствената мобилизация в Укроландия)

    16:15 16.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Tётя Мyтpaфановна

    13 12 Отговор

    До коментар #2 от "име":

    Има много повече пиещи се на страната на Украйна, от колкото русофили в руската армия.
    Да не говорим за даренията за ВСУ, които са милиони всеки месец.
    Ако искаш наистина да помогнеш, се запиши доброволец за защита на майка Русия.
    С драскане по форумите си БЕЗполезен ... и д и о т !
    Очаквам ви в посольството за да оформим документите!
    Вземи синове и внуци ако имаш, не вземай майка, жена, дъщеря или внучка, шлюxи си имаме достатъчно.

    Коментиран от #15, #16, #19

    16:17 16.03.2026

  • 12 Всяка 2ра БГ овца в UK

    10 6 Отговор

    До коментар #1 от "Все повече свадби":

    Се ш√ба с черни.Не ги подбира .Отиди в София да видиш колко черно-бели деца има.Обаче не ги е правил коминочистача а Бонго Бонго

    16:22 16.03.2026

  • 13 Ама няма

    9 9 Отговор
    ли руснаци, та севернокорейци, кенийци и др. се бият срещу Украйна или руснаците намаляват или нямат желание ?

    16:23 16.03.2026

  • 14 На български език се пише "сваТби"

    9 2 Отговор

    До коментар #1 от "Все повече свадби":

    Други въпроси?

    16:24 16.03.2026

  • 15 име

    5 3 Отговор

    До коментар #11 от "Tётя Мyтpaфановна":

    А броиш ли даренията за денацификацията на Бандеристан, които европейските граждани правят всеки ден? Да не се окаже, че с петрола и газта, даренията за отстрел на бандери са много повече? Даже тpoловe като стоян георгиев си зареждат в Лукойл с карта за отстъпка като лоялен клиент!

    16:27 16.03.2026

  • 16 някой си

    4 4 Отговор

    До коментар #11 от "Tётя Мyтpaфановна":

    драскач от най-евтините,срам и позор

    16:27 16.03.2026

  • 17 име

    3 6 Отговор

    До коментар #4 от "Хахахаха":

    Те са принудително мобилизирани, гледай клипчетата в нета как ги отвличат от улиците! Въпроса е някое църкащо мишле може ли до отиде доброволец?

    16:28 16.03.2026

  • 18 Архимандрисандрит Бибиян

    2 3 Отговор
    Само татароменгяни требе да се млатат за Ромсiа,шото са им коренен миллиет!

    16:29 16.03.2026

  • 19 "пиещи се на страната на Украйна"

    3 2 Отговор

    До коментар #11 от "Tётя Мyтpaфановна":

    Не само "пиещи", но и дрогиращи се има на страната на Украйна.

    16:29 16.03.2026

  • 20 Няма

    1 1 Отговор
    Ли Кения да направи някой шамански ритуал на руската маймуна,все пак в Еритрея му направиха. Какво падение

    16:39 16.03.2026

  • 21 значи

    1 1 Отговор
    всичките ще минат да се бият на страната на зельония еврей а коня мноо тъп

    16:40 16.03.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

