Кения и Русия са се споразумели кенийски граждани повече да не се бият на страната на Путин

Министърът на външните работи на Кения Мусалия Мудавади заяви днес, че Найроби и Москва са се споразумели кенийски граждани повече да не се бият на страната на Русия във войната в Украйна, предаде Ройтерс. Дипломат номер едно на Кения проведе преговори с руския си колега Сергей Лавров в Москва, предаде БТА.
Кенийският външен министър каза, че по време на срещата с Лавров са говорили "за благосъстоянието на кенийските граждани в Русия и по-специално тези, които участват в специалната военна операция". "Искам да заявя недвусмислено, че по време на дискусиите се споразумяхме, че кенийци повече няма да бъдат набирани за военна служба чрез руското министерство на отбраната. Те вече няма да отговарят на условията за записване в армията и тази практика ще спре", подчерта кенийският външен министър.
Той уточни, че за кенийските граждани, които имат нужда от съдействие по преките дипломатически канали, ще бъдат организирани подходящите консулски услуги.
"Не желаем по каквато и да е причина нашето партньорство с Русия да бъде определяно от гледната точка на специалната военна операция. Отношенията между Кения и Русия са много по-широкообхватни", допълни Мудавади.
От своя страна, Сергей Лавров отбеляза, че кенийските граждани по своя собствена воля са подписали договори, за да се бият в руската армия.
Според доклад на кенийските разузнавателни служби, публикуван миналия месец, повече от 1000 кенийци са били вербувани, за да се бият на страната на Русия във войната в Украйна, като техният брой е петорно по-голям от първоначалната оценка на властите.
Руският външен министър заяви по време на пресконференция след преговорите, че Русия и Кения разглеждат ядрената енергетика като перспективна насока за развитието на двустранните им отношения.
"Изразихме взаимно желание за разширяването на двустранните проекти с практическа насоченост. Като перспективни направления на нашето двустранно сътрудничество ние определихме енергетиката, включително и ядрената, телекомуникациите, селското стопанство, геоложките проучвания, добива на полезни изкопаеми, високите технологии, както и космическите програми", изтъкна Лавров.
