Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
The ​​Guardian: Иран заменя глобалния интернет със своя вътрешна мрежа

The ​​Guardian: Иран заменя глобалния интернет със своя вътрешна мрежа

14 Януари, 2026 03:49, обновена 14 Януари, 2026 03:57 368 0

  • иран-
  • интернет-
  • глобална мрежа

Тя ще осигури достъп до одобрени на висше ниво сайтове от "белия списък"

The ​​Guardian: Иран заменя глобалния интернет със своя вътрешна мрежа - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Иран започна да предприема стъпки за създаване на собствена затворена мрежа, която да замени глобалния интернет.

Една от стъпките в тази посока е „бял ​​списък“ с всички уебсайтове, които вече ще бъдат достъпни в страната, пише The ​​Guardian.

Според иранския експерт по цифрови права Амир Рашиди, този списък включва местни търсачки, карти и навигационни услуги, приложения за съобщения и местна стрийминг услуга, която публикува само одобрени от държавата видеоклипове.

Вече функционирала „скелетна версия“ на местния интернет, значително по-ограничена дори от китайския, контролирана от правителството и практически откъсната от външния свят.

Според Рашиди и Дъг Мадори, директор на интернет анализа в Kentik, това може да означава, че интернетът в Иран, такъв какъвто съществува днес, може да изчезне завинаги. „Те се подготвят за дългосрочен план“, каза Мадори.

Вместо глобалния интернет, Северна Корея в момента управлява собствена вътрешна мрежа, наречена „Квангмьонг“. Мрежата е достъпна в университети, държавни агенции, някои библиотеки и държавни предприятия. Тя включва правителствени информационни портали, новинарски сайтове, образователни ресурси, цифрови библиотеки и местни еквиваленти на търсачки и имейл. „Квангмьонг“ е изцяло контролиран от държавата.

Иранските власти решиха да спрат интернета в цялата страна на 8 януари на фона на масовите протести, започнали на 28 декември 2025 г. Иранското външно министерство твърди, че те са организирани от САЩ и Израел.

Въпреки широко разпространеното прекъсване на комуникациите в страната обаче, протестиращите продължават да използват сателитната интернет система Starlink на Илон Мъск. Правителството „ефективно криминализира“ Starlink – законът гласи, че използването му е равносилно на шпионски операции за Израел и американското ЦРУ, отбеляза Рашиди.

За да заглуши терминалите, Иран използва военни средства, подобни на тези, използвани за заглушаване на дронове на фронтовата линия в Украйна, добави експертът.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания