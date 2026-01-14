The ​​Guardian: Иран заменя глобалния интернет със своя вътрешна мрежа

Иран започна да предприема стъпки за създаване на собствена затворена мрежа, която да замени глобалния интернет.

Една от стъпките в тази посока е „бял ​​списък“ с всички уебсайтове, които вече ще бъдат достъпни в страната, пише The ​​Guardian.

Според иранския експерт по цифрови права Амир Рашиди, този списък включва местни търсачки, карти и навигационни услуги, приложения за съобщения и местна стрийминг услуга, която публикува само одобрени от държавата видеоклипове.

Вече функционирала „скелетна версия“ на местния интернет, значително по-ограничена дори от китайския, контролирана от правителството и практически откъсната от външния свят.

Според Рашиди и Дъг Мадори, директор на интернет анализа в Kentik, това може да означава, че интернетът в Иран, такъв какъвто съществува днес, може да изчезне завинаги. „Те се подготвят за дългосрочен план“, каза Мадори.

Вместо глобалния интернет, Северна Корея в момента управлява собствена вътрешна мрежа, наречена „Квангмьонг“. Мрежата е достъпна в университети, държавни агенции, някои библиотеки и държавни предприятия. Тя включва правителствени информационни портали, новинарски сайтове, образователни ресурси, цифрови библиотеки и местни еквиваленти на търсачки и имейл. „Квангмьонг“ е изцяло контролиран от държавата.

Иранските власти решиха да спрат интернета в цялата страна на 8 януари на фона на масовите протести, започнали на 28 декември 2025 г. Иранското външно министерство твърди, че те са организирани от САЩ и Израел.

Въпреки широко разпространеното прекъсване на комуникациите в страната обаче, протестиращите продължават да използват сателитната интернет система Starlink на Илон Мъск. Правителството „ефективно криминализира“ Starlink – законът гласи, че използването му е равносилно на шпионски операции за Израел и американското ЦРУ, отбеляза Рашиди.

За да заглуши терминалите, Иран използва военни средства, подобни на тези, използвани за заглушаване на дронове на фронтовата линия в Украйна, добави експертът.