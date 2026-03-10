Украйна си връща почти целия контрол над Днепропетровска област

Украйна е успяла да си върне близо 400 квадратни километра територия от руските сили през последните седмици в Днепропетровска област, заяви генерал Олександър Комаренко в интервю за РБК-Украйна, цитирано от ДПА, предава БТА.

По думите на представителя на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна под руски контрол в региона остават само три малки населени места, докато за още две все още няма потвърдена информация.

Комаренко посочи, че февруари е донесъл положителни резултати за украинската армия. „Освободената територия е повече от загубената“, подчерта той и определи ситуацията на фронта като „трудна, но под контрол“.

През последните седмици украинските сили са предприели контраатаки и в Запорожка област, като Киев съобщава за напредък. Военни наблюдатели обаче остават по-предпазливи в оценките си за развитието на бойните действия, отбелязва ДПА.