Украйна си връща почти целия контрол над Днепропетровска област
  Тема: Украйна

Украйна си връща почти целия контрол над Днепропетровска област

10 Март, 2026 14:50 3 014 100

  • украйна-
  • днепропетровската област-
  • контрол

Киев твърди, че е отвоювал около 400 кв. км през последните седмици, но наблюдатели остават предпазливи

Украйна си връща почти целия контрол над Днепропетровска област - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украйна е успяла да си върне близо 400 квадратни километра територия от руските сили през последните седмици в Днепропетровска област, заяви генерал Олександър Комаренко в интервю за РБК-Украйна, цитирано от ДПА, предава БТА.

По думите на представителя на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна под руски контрол в региона остават само три малки населени места, докато за още две все още няма потвърдена информация.

Комаренко посочи, че февруари е донесъл положителни резултати за украинската армия. „Освободената територия е повече от загубената“, подчерта той и определи ситуацията на фронта като „трудна, но под контрол“.

През последните седмици украинските сили са предприели контраатаки и в Запорожка област, като Киев съобщава за напредък. Военни наблюдатели обаче остават по-предпазливи в оценките си за развитието на бойните действия, отбелязва ДПА.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 70 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Киев твърди,

    90 19 Отговор
    но СНН отрича.

    Коментиран от #4, #15, #19, #45

    14:51 10.03.2026

  • 2 Пан Зеленко

    78 17 Отговор
    Лошо ми е, всичкото ракета отива за бате Биби

    14:51 10.03.2026

  • 3 Ха-ха

    25 92 Отговор
    Сега стана ясно защо Путин така отчаяно се моли за преговори.!

    Коментиран от #8, #81, #96

    14:52 10.03.2026

  • 4 И в Политико излезе статия,

    97 22 Отговор

    До коментар #1 от "Киев твърди,":

    че Зеленски лъжи
    Мара аФторката май не смее да ги цитира

    Коментиран от #10

    14:52 10.03.2026

  • 5 коки

    65 17 Отговор
    Хаха
    а един мармот завиваше бонбони в станиол....
    Жалки фантазий на ЦИПСО!

    14:53 10.03.2026

  • 6 руската мечка

    20 57 Отговор
    ще играе казачок по команда на САЩ, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    14:53 10.03.2026

  • 7 стоян георгиев

    21 59 Отговор
    За какво беше.целия зор? Само за тази земя измряха поне 50000 руснака.

    Коментиран от #23, #90

    14:53 10.03.2026

  • 8 Доколкото се съобщи в медиите

    63 15 Отговор

    До коментар #3 от "Ха-ха":

    Тръмп се е обадил на Путин да моли и циври, че губи навсякъде.

    Коментиран от #39, #65

    14:54 10.03.2026

  • 9 Тест

    33 6 Отговор
    перемога
    Тест
    Тест

    14:55 10.03.2026

  • 10 хаха🤣

    19 51 Отговор

    До коментар #4 от "И в Политико излезе статия,":

    остави го политика, дядо Вовчик съвсем изпусна нещата от контрол🤣 в рашка започват строги икономии, спиране на нета и затваряне на крепостните по северно корейски модел 🤣

    Коментиран от #17, #97

    14:56 10.03.2026

  • 11 анонимко

    57 8 Отговор
    И кои населени места се намират в тези 400 кв.км,за да мога да си ги нанеса на картата и да ми стане по-ясна работата?

    Коментиран от #26

    14:56 10.03.2026

  • 12 Да да да

    39 7 Отговор
    А дано...ама едва ли не
    Цензурата и зомбирането работи

    14:57 10.03.2026

  • 13 Украински кашик

    32 7 Отговор
    Точно така е,честна дума!Победата е зад ъгъла.

    14:58 10.03.2026

  • 14 име

    37 9 Отговор
    Ама, казвайте на коя игра се случват тези неща, щот очевидно не е на бойното поле.

    Коментиран от #18

    15:00 10.03.2026

  • 15 Хахахаха

    15 32 Отговор

    До коментар #1 от "Киев твърди,":

    Рашите са пред Ламанша. Търсят лодки за да го минават.

    Коментиран от #20

    15:00 10.03.2026

  • 16 Слав

    27 8 Отговор
    Лъжат като дърти цигани

    15:00 10.03.2026

  • 17 🤣🤣😁

    24 7 Отговор

    До коментар #10 от "хаха🤣":

    В крайна всички са свободни, всеки пожелание отива в окопа да става на саздърма и всички си живеят щастливо, никой не напуска територията. 🫢🫢

    15:03 10.03.2026

  • 18 Хахахаха

    14 28 Отговор

    До коментар #14 от "име":

    Тея коментари съм ги чел преди години, когато рашаните се прибраха към Донецк от Киев! И тогава пишехте същите коментари копейки.

    15:03 10.03.2026

  • 19 Хехее

    12 18 Отговор

    До коментар #1 от "Киев твърди,":

    Същата статия обаче я има в СНН😂

    Коментиран от #30

    15:03 10.03.2026

  • 20 Зелю

    24 10 Отговор

    До коментар #15 от "Хахахаха":

    Пък хохохолите да под земята

    Коментиран от #28, #50

    15:04 10.03.2026

  • 21 некъпан наркозависим от Киев

    24 9 Отговор
    И жертва на сексуални посегателства като дете. Значи, не само Днепропетровск си връщаме, ами и Купянск го превзехме за внори път тази година, в Покроск и Мирноград държим всичко под контрол и прочистваме последните рyzнаци, така напредваме към Часов Яр, че даже го подминахме и сме вече отвъд Урал, но после ще се върнем за него. А, и естествено, още се държим в Авдеевка!

    15:04 10.03.2026

  • 22 Пламен

    24 3 Отговор
    Сащ и страните от персийския залив молят Украйна да го защити от иранските дронове.

    Коментиран от #44

    15:04 10.03.2026

  • 23 Питащ

    8 23 Отговор

    До коментар #7 от "стоян георгиев":

    При положение, че Крим, Донецк и Луганск са под руски контрол от 2014г, за какво Русия изхарчи 1 трилион долара за война и за какво умряха на фронта тези 2 милиона руснаци, а Русия пак контролира същите тези 3 области ?

    15:05 10.03.2026

  • 24 Хан Ювиги

    10 22 Отговор
    Всичко ще бъде Украйна
    Казах

    Коментиран от #34

    15:05 10.03.2026

  • 25 Тома

    5 7 Отговор
    Истина е 400 кв км.но само мази

    15:06 10.03.2026

  • 26 Ето ти

    6 3 Отговор

    До коментар #11 от "анонимко":

    Чукотски автономен окръг (Чукотка)

    Селата тук често са малки и разположени по крайбрежието или по течението на големи реки.

    1. Уелен – Едно от най-известните села, родно място на чукотската резбарска кост.
    2. Лаврентия – Административен център на Чукотски район, кръстено на Свети Лаврентий.
    3. Провидения (село при залива Провидения) – Името идва от залива, кръстен от експедицията на Кук.
    4. Энурмино – Крайбрежно село, известно със своите ловци на китове.
    5. Лорино – Село, известно с традиционния морски зверобоен промысъл.
    6. Беринговски (съществуваше като селище, но напоследък населението му е изместено поради закриване).
    7. Омолон – Село в горното течение на едноименната река.
    8. Кепервеем – Името означава "река на росомахата" на чукотски.
    9. Мейнипильгыно – Име с чукотски произход.
    10. Рыткучи – Също име от чукотски език.

    Камчатски край (Камчатка)

    1. Тиличики – Административен център на Олюторски район.
    2. Оссора – Административен център на Карагински район.
    3. Палана – Бивш център на Корякския автономен окръг (преди обединението с Камчатска област).
    4. Николское – Село на Командорските острови (о-в Беринга), населено предимно с алеути.
    5. Мильково – Голямо село в централната част на Камчатка по поречието на р. Камчатка.
    6. Эссо – Село в централната част, известно с топлите извори и евенския културен център.
    7. Соболево – Село на западния бряг (Охотско море).
    8. Усть-Хайрюзово – Село на западния бряг.
    9. Тигиль – Старо село

    15:07 10.03.2026

  • 27 Пацо

    10 16 Отговор
    Едно бункерно човече пета година превзема Киев за три дни ...и стана, Киев през крив макарон

    15:07 10.03.2026

  • 28 2 000 000 руснака са вече под земята

    14 23 Отговор

    До коментар #20 от "Зелю":

    А ние европейците и американците си пием кафето и ходим на разходки в чужбина. Тежка и ужасна е руската съдба. Категорично.

    Коментиран от #33

    15:07 10.03.2026

  • 29 Мисля

    13 7 Отговор
    Писториус ще даде ама на Върба в сряда.Тръмпоча иска всичко що е ПВО в залива.На Израел ракети трябват.Наркомана ще почака доста.

    15:07 10.03.2026

  • 30 Има я

    17 6 Отговор

    До коментар #19 от "Хехее":

    И отрича лъжите на Зеленски. Горе се написа от някой. Четох я.

    Коментиран от #35

    15:08 10.03.2026

  • 31 Бъзиктар

    14 7 Отговор
    ,,Киев твърди..."😆

    15:09 10.03.2026

  • 32 Перо

    14 6 Отговор
    Да, ние му “верваме” на н-к щаба на УВС! “Верваме” и за стотиците милиони €,$ и кюлчета със злато, задържани в Унгария като контрабанда!

    15:09 10.03.2026

  • 33 И 7 пъти повече

    13 8 Отговор

    До коментар #28 от "2 000 000 руснака са вече под земята":

    Бандера.🤣😂🤣😂

    Коментиран от #42, #43

    15:09 10.03.2026

  • 34 Хан Ювиги

    14 9 Отговор

    До коментар #24 от "Хан Ювиги":

    укръйнъ е територия
    РУСКА Територия

    Коментиран от #49, #68

    15:10 10.03.2026

  • 35 Хехее

    5 8 Отговор

    До коментар #30 от "Има я":

    Не, нищо не отрича потвърждава написаното 😂

    Коментиран от #37

    15:10 10.03.2026

  • 36 Конфети "Земя-въздух-земя "

    7 7 Отговор
    Спряха им пари и оръжие и започнаха да си връщат територия 🤣

    Коментиран от #56

    15:11 10.03.2026

  • 37 Явно владееш чуждите езици

    9 5 Отговор

    До коментар #35 от "Хехее":

    като българския.

    15:11 10.03.2026

  • 38 Володимир Зеленски офiцiальнъй

    5 7 Отговор
    Скучно ми е

    15:13 10.03.2026

  • 39 Лука

    7 4 Отговор

    До коментар #8 от "Доколкото се съобщи в медиите":

    Какво си пил,щото действа умопомрачително ?

    Коментиран от #69

    15:13 10.03.2026

  • 40 Блатен задунайски роб без "мозък"

    9 9 Отговор
    Ама нали нашти гаспадари от тинята просия беа могучаи и громяха бандери,а то кво се оказа украинците ги млатят кат шкембе у дувар!!!!

    15:13 10.03.2026

  • 41 Карго 200

    8 14 Отговор
    🇸🇰🇨🇿🇺🇦 Словашки доброволци се присъединиха към чешката инициатива Dárek pro Putina и съвместно доставиха 72 евакуационни превозни средства за Въоръжените сили на Украйна

    В допълнение към превозните средства, конвоят достави и 110 специализирани медицински раници и 102 зарядни станции EcoFlow.

    15:14 10.03.2026

  • 42 Ха-ха

    13 9 Отговор

    До коментар #33 от "И 7 пъти повече":

    Значи по твоите данни излиза, че ако убитите украинци са 14 000 000, то тогава убитите руснаци са 98 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас ! Значи твърдиш, че няма останал нито един жив руснак.!

    Коментиран от #47

    15:15 10.03.2026

  • 43 "Чудовищни руски жертви

    8 18 Отговор

    До коментар #33 от "И 7 пъти повече":

    през последните месеци. Предишното съотношение на загубите в Украйна беше едно към шест, но сега този показател е едно към 20, пише Bloomberg. За да възстанови силите си, Москва привлича наемници, сред които и севернокорейски войници – около 17 хиляди. В сравнение с украинците, за руснаците ситуацията на фронта се е влошила – има промяна от 1:6 на 1:20 на загубите."

    Коментиран от #51

    15:16 10.03.2026

  • 44 Така е

    9 17 Отговор

    До коментар #22 от "Пламен":

    Украйна се включва във войната в Близкия изток с безценно ноу-хау. Киев изпраща своите специалисти и евтини дронове-убийци, за да спрат иранските рояци над Израел и Азербайджан. Шест дни след началото на американските удари срещу Иран, президентът Володимир Зеленски обяви, че Киев ще предостави на САЩ и партньорите им от Персийския залив ’необходимите ресурси’ за прехващане на дроновете ’Шахед’. След години на атаки от Русия, украинските специалисти вече са единствените в света с реален опит в масовото унищожаване на иранските рояци – опит, за който Пентагонът е готов да плати милиони.

    Коментиран от #57

    15:17 10.03.2026

  • 45 Лош математик

    17 7 Отговор

    До коментар #1 от "Киев твърди,":

    400 кв. км може да квадрат. 20х20 кв.км. Това ли е цялата Денепропвтровска област?

    15:18 10.03.2026

  • 46 Карго 200

    10 12 Отговор
    Лятото "великите" тенни червеи развяваха гордо трицветната си гюдерия и крещяха до небесата,че са в Днепропетровска област. Само за 3 седмици и са на изходна позиция. "Велики-велики" Му-ха-ха

    15:18 10.03.2026

  • 47 Хихихи, малко си

    5 3 Отговор

    До коментар #42 от "Ха-ха":

    т.пчък и не можеш да смяташ.

    15:19 10.03.2026

  • 48 Бангаранга пачанга

    5 10 Отговор
    Това ще забави малко блиц крига на Пyтьту, но времето е пред него!

    Коментиран от #64

    15:19 10.03.2026

  • 49 Лука

    9 7 Отговор

    До коментар #34 от "Хан Ювиги":

    Русия е на ченгис хан .

    15:20 10.03.2026

  • 50 Хахахаха

    10 11 Отговор

    До коментар #20 от "Зелю":

    Те украинците и под земята мачкат рашаните!

    15:20 10.03.2026

  • 51 Мда бе, знаем 30 руски срещу 1000 укри

    11 7 Отговор

    До коментар #43 от ""Чудовищни руски жертви":

    Елементарни сметки Съотношението го сметни.

    Коментиран от #66

    15:20 10.03.2026

  • 52 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 8 Отговор
    ГЕРМАНИЯ ИМ ДАДЕ 36 ПВО РАКЕТИ НА ВЕРНАХТА
    .....
    И ТЕ ПОЧНАХА ЯКИ МЕДИЙНИ АТАКИ :)

    15:21 10.03.2026

  • 53 Тодар Живков

    10 14 Отговор
    Има ли другари нещо по-гламаво от руският комунисти?
    Има другари!Това е българският комунист.

    15:21 10.03.2026

  • 54 Ха ха ха

    10 11 Отговор
    Киев за три дня....

    15:22 10.03.2026

  • 55 Бангаранга пачанга

    9 13 Отговор
    Украйна все по силна! Русия все по слаба, все по слабо, по слаба и по слаба!

    15:22 10.03.2026

  • 56 Така излиза.

    10 13 Отговор

    До коментар #36 от "Конфети "Земя-въздух-земя "":

    На Украйна и писна да чака оръжие от този или онзи и започна собствено производство на дронове, далекобойни ракети, днес пише че и балистични ракети пускат в производство. Всичко е собствени украински разработки. Даже и започват да продават на други държави.

    Коментиран от #73

    15:23 10.03.2026

  • 57 ама, как е така

    13 9 Отговор

    До коментар #44 от "Така е":

    А пък не могат да спрат руските дронове над главите си, че са тръгнали иранските да спират?

    15:24 10.03.2026

  • 58 Руснакът е мръсно противно животно

    5 11 Отговор
    Краде перални,тостери,шевни машини тоалетни чинии и деца.Трепе се!

    15:26 10.03.2026

  • 59 Свободен

    6 11 Отговор
    Чувам плач!
    Плач на уплашени копейки!

    15:26 10.03.2026

  • 60 Механик

    6 10 Отговор
    Удри копейката с фаража!!

    15:27 10.03.2026

  • 61 Димяща ушанка

    5 10 Отговор
    Утре влизам в Киев !!!

    15:28 10.03.2026

  • 62 Айде бе

    8 4 Отговор
    Държава не остана, хора не останаха, а тези се хвалят...

    15:28 10.03.2026

  • 63 Бангаранга

    6 2 Отговор
    Днепропетровск, бангаранга бангаранга бангаранга!!!

    15:28 10.03.2026

  • 64 Лука

    6 6 Отговор

    До коментар #48 от "Бангаранга пачанга":

    Повечето путинско време е зад него!

    15:29 10.03.2026

  • 65 Тръм му казал Русия не е фактор😂

    6 8 Отговор

    До коментар #8 от "Доколкото се съобщи в медиите":

    Белият дом омаловажи в петък доклада за помощта, която Русия ще предостави на Иран - разузнавателна информация за местоположението на американски военни активи в Близкия изток. Говорителката Каролайн Левит заяви, че такава информация не оказва никакво влияние върху хода на военните операции. Военният министър на САЩ Пийт Хегсет също омаловажи ролята на Русия като военен съюзник на Иран, заявявайки, че тя „не е особен фактор".
    😂

    Коментиран от #72

    15:29 10.03.2026

  • 66 Ми да

    4 9 Отговор

    До коментар #51 от "Мда бе, знаем 30 руски срещу 1000 укри":

    Руската пропаганда не прави от човека глупак.Тя го намира.

    Коментиран от #75

    15:29 10.03.2026

  • 67 Няма край путинското унижение

    5 8 Отговор
    Няма.

    15:31 10.03.2026

  • 68 иван

    5 8 Отговор

    До коментар #34 от "Хан Ювиги":

    Украйна си е Украйна Русия си е Русия. Стига опорки на ватенкител

    15:32 10.03.2026

  • 69 Мнение

    6 4 Отговор

    До коментар #39 от "Лука":

    Друсаният, навсякъде съобщиха, че Тръмп се обаждал на Путин, само ти педоханецът не си разбрал?!

    15:32 10.03.2026

  • 70 Хахахаха

    5 7 Отговор
    Копейки, вдругиден ще напишете, че е било изтегляне в жест на добра воля! Но понеже още не са ви го съобщили по руската теуевизия, твърдите че не е вярно.

    15:33 10.03.2026

  • 71 същия

    8 4 Отговор
    ...погледнете онлайн картата DIVGEN за военните действия-такава олигофрения , която пише няма!!!

    Коментиран от #74

    15:33 10.03.2026

  • 72 Мнение

    8 5 Отговор

    До коментар #65 от "Тръм му казал Русия не е фактор😂":

    Хахаха, затова ли американските бази наоколо горят, заедно с един от самолетоносачите?!
    Явно американците вече нямат кво да им удрят в близкия изток дето вече да не са ударили и затова Тръмп е незаинтересован от разузнавана информация от Русия?! :D

    Никога натю не е било толкова жалко колкото сега!
    Даже експертите на зельо по дронове ходили хо спешност в близкия изток да обучават краварите?!

    Жалка история са запада, с млумния си джендърлък и педолък!!!

    15:35 10.03.2026

  • 73 Конфети "Земя-въздух-земя "

    3 1 Отговор

    До коментар #56 от "Така излиза.":

    Така е,брат,прав си...сигурно ингилизите нямат намеса?Руснаците няма да ги изгърбят,, ами ще им позволяват да правят ракети...точка 1 беше Демилитаризация

    15:37 10.03.2026

  • 74 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    2 2 Отговор

    До коментар #71 от "същия":

    Клепар,коя година се пада от тридневната специална военна операция?




    Благодаря за вниманието!

    15:37 10.03.2026

  • 75 какво му е руското

    7 2 Отговор

    До коментар #66 от "Ми да":

    Като УНИАН го публикуваха. Аааа, верно и те са руснаци 😂🤣😂🤣

    15:39 10.03.2026

  • 76 доктор

    1 7 Отговор
    Украинците имат по-добрите оръжия и войници.

    15:39 10.03.2026

  • 77 Здравейте руски sвине

    2 7 Отговор
    Превзехте ли Купянск?

    15:42 10.03.2026

  • 78 Възpожденец 🇧🇬

    2 5 Отговор
    Единствения пъд да спре войната е Украйна да спре агресора и окупатора. За да спре агресора, Украйна трябва да има високо технологично, високо точно и с пълен обсег на поразяване летално оръжие, да атакуват и поразяват логистични цели в тила на врага.
    Всичко друго е прах в очите и хорово пеене с диригент Румен Радев и солисти Костадинов, Нинова и др.
    Не се записвайте в този хор, уважаеми сънародници. В този хор пеят само руски ибpици, които не си отделят езика от подметките на господарите си от московското блато.
    Не се унижавайте като тях , да лазите пред такива изостанали в еволюцията си племена.

    15:43 10.03.2026

  • 79 Реалист

    2 8 Отговор
    Всичко ще си върне, Луганск, Донецк....дано и Крим! Наглите ват ници обратно в колхозите!!!

    15:45 10.03.2026

  • 80 Радио Ереван

    2 2 Отговор
    И един мармот някакъв станиол развиваше...мокри зелени сънища.

    15:46 10.03.2026

  • 81 Цък

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "Ха-ха":

    Путин и велик политик. Изобщо не иска преговори и няма да говори с Зеленски. Четите хора, то той не е съгласен дори на среща Тръмп, Путин и Зеленски. Само при изготвен мирен договор ще има среща. А приказките за мир са за пред световната общественост.

    Коментиран от #87

    15:51 10.03.2026

  • 82 Хасковски каунь

    4 1 Отговор
    Това нещо се пее от поне месец. Ако бяха завладели барем едно село щяха да приглушат орталъка. И сега, кое е тва село и кои са ония две?

    15:51 10.03.2026

  • 83 отон

    4 1 Отговор
    А ИНФЛАЦИЯТА ни връща и повръща.

    Коментиран от #95

    15:53 10.03.2026

  • 84 Реалист

    2 5 Отговор
    Путин Мишока как се е покрил в землянката в Подмосковието...пределно му е ясно, че много лесно ще последва съдбата на Аятолаха и няма къде да се скрие от американските сателити и ракети! Ще го торпилират като нива с картофи, ватенката му няма да намерят даже колхозниците....няма кремация, няма мавзолей, ще умре като диво прасе в калта...

    15:56 10.03.2026

  • 85 Русофобскифакти

    7 1 Отговор
    Лъжите с нищо не помагат на фашистите и подкрепящата я коалиция Епщайн. Фронтът напредва към полската граница!

    15:56 10.03.2026

  • 86 Копейка в шок

    2 4 Отговор
    Шокиран съм.Тръгвам си от Дунав мост брашното свърши за питки.

    15:57 10.03.2026

  • 87 .......

    2 4 Отговор

    До коментар #81 от "Цък":

    много е велик, фалира Русия и днес реве за преговори, пак ще лази на килимчето пред Тръмп, като в Аляска

    15:57 10.03.2026

  • 88 Пиар-акция

    4 2 Отговор
    Лъжа.Украинската пиар-акция е била осуетена.Голямата част на силите на ВСУ е била унижожена при опит да влезнат в днепропетровска област.

    15:58 10.03.2026

  • 89 А то ще да е най добре....

    4 2 Отговор
    Цялата 0крайна да се върне при Русия.

    15:59 10.03.2026

  • 90 Тетите ще народят още солдати за Путлер

    3 4 Отговор

    До коментар #7 от "стоян георгиев":

    стоян георгиев
    1753ОТГОВОР
    За какво беше.целия зор? Само за тази земя измряха поне 50000 руснака.
    -;-
    да не ти мислим солдатите - в тила тетите ще народят още солдати за слава на Фюрера!

    16:00 10.03.2026

  • 91 Бангаранга

    5 4 Отговор
    Путинчето нема а мое да порасне! Зeлето че го утепа, и путинчето ще си остане навсегда метар и пеесе!

    16:03 10.03.2026

  • 92 ТРЪМП:

    4 5 Отговор
    „Над 5000 руски войници на седмица умират. Всяка седмица. Ако Путин не иска сделката за мир, проблемът е изцяло за Русия. “

    16:05 10.03.2026

  • 93 Карго 200

    3 4 Отговор
    Военният престъпник Путин е изградил втори кръг на противовъздушна отбрана около резиденцията си във Валдай. Той е напълнил килотите. И с право се е на акал.Путин трябва да плати за геноцидните си престъпления срещу Украйна.

    Коментиран от #100

    16:06 10.03.2026

  • 94 някой си

    3 1 Отговор
    мечтать не вредно 😆😆😆

    16:14 10.03.2026

  • 95 .....

    1 3 Отговор

    До коментар #83 от "отон":

    прав си, защото практически Русия е във фалит.

    Коментиран от #98

    16:15 10.03.2026

  • 96 някой си

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Ха-ха":

    молят се само евр0гейтаците, скимтят на умрял0

    16:16 10.03.2026

  • 97 някой си

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "хаха🤣":

    бая богата фантазия имате клавиатурни мишоци

    16:19 10.03.2026

  • 98 някой си

    2 0 Отговор

    До коментар #95 от ".....":

    ей го още един фантазьор, заради евр0гейските прищявки руската икономика просперира все повече и повече

    16:22 10.03.2026

  • 99 вяра да ямаш

    2 0 Отговор
    на евреин вяра да нямаш

    16:23 10.03.2026

  • 100 някой си

    1 0 Отговор

    До коментар #93 от "Карго 200":

    ти ще платиш с @н@л@ си

    16:23 10.03.2026

