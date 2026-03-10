Украйна си връща почти целия контрол над Днепропетровска област

Украйна е успяла да си върне близо 400 квадратни километра територия от руските сили през последните седмици в Днепропетровска област, заяви генерал Олександър Комаренко в интервю за РБК-Украйна, цитирано от ДПА, предава БТА.
По думите на представителя на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна под руски контрол в региона остават само три малки населени места, докато за още две все още няма потвърдена информация.
Комаренко посочи, че февруари е донесъл положителни резултати за украинската армия. „Освободената територия е повече от загубената“, подчерта той и определи ситуацията на фронта като „трудна, но под контрол“.
През последните седмици украинските сили са предприели контраатаки и в Запорожка област, като Киев съобщава за напредък. Военни наблюдатели обаче остават по-предпазливи в оценките си за развитието на бойните действия, отбелязва ДПА.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Киев твърди,
Коментиран от #4, #15, #19, #45
14:51 10.03.2026
2 Пан Зеленко
14:51 10.03.2026
3 Ха-ха
Коментиран от #8, #81, #96
14:52 10.03.2026
4 И в Политико излезе статия,
До коментар #1 от "Киев твърди,":че Зеленски лъжи
Мара аФторката май не смее да ги цитира
Коментиран от #10
14:52 10.03.2026
5 коки
а един мармот завиваше бонбони в станиол....
Жалки фантазий на ЦИПСО!
14:53 10.03.2026
6 руската мечка
14:53 10.03.2026
7 стоян георгиев
Коментиран от #23, #90
14:53 10.03.2026
8 Доколкото се съобщи в медиите
До коментар #3 от "Ха-ха":Тръмп се е обадил на Путин да моли и циври, че губи навсякъде.
Коментиран от #39, #65
14:54 10.03.2026
9 Тест
Тест
Тест
14:55 10.03.2026
10 хаха🤣
До коментар #4 от "И в Политико излезе статия,":остави го политика, дядо Вовчик съвсем изпусна нещата от контрол🤣 в рашка започват строги икономии, спиране на нета и затваряне на крепостните по северно корейски модел 🤣
Коментиран от #17, #97
14:56 10.03.2026
11 анонимко
Коментиран от #26
14:56 10.03.2026
12 Да да да
Цензурата и зомбирането работи
14:57 10.03.2026
13 Украински кашик
14:58 10.03.2026
14 име
Коментиран от #18
15:00 10.03.2026
15 Хахахаха
До коментар #1 от "Киев твърди,":Рашите са пред Ламанша. Търсят лодки за да го минават.
Коментиран от #20
15:00 10.03.2026
16 Слав
15:00 10.03.2026
17 🤣🤣😁
До коментар #10 от "хаха🤣":В крайна всички са свободни, всеки пожелание отива в окопа да става на саздърма и всички си живеят щастливо, никой не напуска територията. 🫢🫢
15:03 10.03.2026
18 Хахахаха
До коментар #14 от "име":Тея коментари съм ги чел преди години, когато рашаните се прибраха към Донецк от Киев! И тогава пишехте същите коментари копейки.
15:03 10.03.2026
19 Хехее
До коментар #1 от "Киев твърди,":Същата статия обаче я има в СНН😂
Коментиран от #30
15:03 10.03.2026
20 Зелю
До коментар #15 от "Хахахаха":Пък хохохолите да под земята
Коментиран от #28, #50
15:04 10.03.2026
21 некъпан наркозависим от Киев
15:04 10.03.2026
22 Пламен
Коментиран от #44
15:04 10.03.2026
23 Питащ
До коментар #7 от "стоян георгиев":При положение, че Крим, Донецк и Луганск са под руски контрол от 2014г, за какво Русия изхарчи 1 трилион долара за война и за какво умряха на фронта тези 2 милиона руснаци, а Русия пак контролира същите тези 3 области ?
15:05 10.03.2026
24 Хан Ювиги
Казах
Коментиран от #34
15:05 10.03.2026
25 Тома
15:06 10.03.2026
26 Ето ти
До коментар #11 от "анонимко":Чукотски автономен окръг (Чукотка)
Селата тук често са малки и разположени по крайбрежието или по течението на големи реки.
1. Уелен – Едно от най-известните села, родно място на чукотската резбарска кост.
2. Лаврентия – Административен център на Чукотски район, кръстено на Свети Лаврентий.
3. Провидения (село при залива Провидения) – Името идва от залива, кръстен от експедицията на Кук.
4. Энурмино – Крайбрежно село, известно със своите ловци на китове.
5. Лорино – Село, известно с традиционния морски зверобоен промысъл.
6. Беринговски (съществуваше като селище, но напоследък населението му е изместено поради закриване).
7. Омолон – Село в горното течение на едноименната река.
8. Кепервеем – Името означава "река на росомахата" на чукотски.
9. Мейнипильгыно – Име с чукотски произход.
10. Рыткучи – Също име от чукотски език.
Камчатски край (Камчатка)
1. Тиличики – Административен център на Олюторски район.
2. Оссора – Административен център на Карагински район.
3. Палана – Бивш център на Корякския автономен окръг (преди обединението с Камчатска област).
4. Николское – Село на Командорските острови (о-в Беринга), населено предимно с алеути.
5. Мильково – Голямо село в централната част на Камчатка по поречието на р. Камчатка.
6. Эссо – Село в централната част, известно с топлите извори и евенския културен център.
7. Соболево – Село на западния бряг (Охотско море).
8. Усть-Хайрюзово – Село на западния бряг.
9. Тигиль – Старо село
15:07 10.03.2026
27 Пацо
15:07 10.03.2026
28 2 000 000 руснака са вече под земята
До коментар #20 от "Зелю":А ние европейците и американците си пием кафето и ходим на разходки в чужбина. Тежка и ужасна е руската съдба. Категорично.
Коментиран от #33
15:07 10.03.2026
29 Мисля
15:07 10.03.2026
30 Има я
До коментар #19 от "Хехее":И отрича лъжите на Зеленски. Горе се написа от някой. Четох я.
Коментиран от #35
15:08 10.03.2026
31 Бъзиктар
15:09 10.03.2026
32 Перо
15:09 10.03.2026
33 И 7 пъти повече
До коментар #28 от "2 000 000 руснака са вече под земята":Бандера.🤣😂🤣😂
Коментиран от #42, #43
15:09 10.03.2026
34 Хан Ювиги
До коментар #24 от "Хан Ювиги":укръйнъ е територия
РУСКА Територия
Коментиран от #49, #68
15:10 10.03.2026
35 Хехее
До коментар #30 от "Има я":Не, нищо не отрича потвърждава написаното 😂
Коментиран от #37
15:10 10.03.2026
36 Конфети "Земя-въздух-земя "
Коментиран от #56
15:11 10.03.2026
37 Явно владееш чуждите езици
До коментар #35 от "Хехее":като българския.
15:11 10.03.2026
38 Володимир Зеленски офiцiальнъй
15:13 10.03.2026
39 Лука
До коментар #8 от "Доколкото се съобщи в медиите":Какво си пил,щото действа умопомрачително ?
Коментиран от #69
15:13 10.03.2026
40 Блатен задунайски роб без "мозък"
15:13 10.03.2026
41 Карго 200
В допълнение към превозните средства, конвоят достави и 110 специализирани медицински раници и 102 зарядни станции EcoFlow.
15:14 10.03.2026
42 Ха-ха
До коментар #33 от "И 7 пъти повече":Значи по твоите данни излиза, че ако убитите украинци са 14 000 000, то тогава убитите руснаци са 98 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас ! Значи твърдиш, че няма останал нито един жив руснак.!
Коментиран от #47
15:15 10.03.2026
43 "Чудовищни руски жертви
До коментар #33 от "И 7 пъти повече":през последните месеци. Предишното съотношение на загубите в Украйна беше едно към шест, но сега този показател е едно към 20, пише Bloomberg. За да възстанови силите си, Москва привлича наемници, сред които и севернокорейски войници – около 17 хиляди. В сравнение с украинците, за руснаците ситуацията на фронта се е влошила – има промяна от 1:6 на 1:20 на загубите."
Коментиран от #51
15:16 10.03.2026
44 Така е
До коментар #22 от "Пламен":Украйна се включва във войната в Близкия изток с безценно ноу-хау. Киев изпраща своите специалисти и евтини дронове-убийци, за да спрат иранските рояци над Израел и Азербайджан. Шест дни след началото на американските удари срещу Иран, президентът Володимир Зеленски обяви, че Киев ще предостави на САЩ и партньорите им от Персийския залив ’необходимите ресурси’ за прехващане на дроновете ’Шахед’. След години на атаки от Русия, украинските специалисти вече са единствените в света с реален опит в масовото унищожаване на иранските рояци – опит, за който Пентагонът е готов да плати милиони.
Коментиран от #57
15:17 10.03.2026
45 Лош математик
До коментар #1 от "Киев твърди,":400 кв. км може да квадрат. 20х20 кв.км. Това ли е цялата Денепропвтровска област?
15:18 10.03.2026
46 Карго 200
15:18 10.03.2026
47 Хихихи, малко си
До коментар #42 от "Ха-ха":т.пчък и не можеш да смяташ.
15:19 10.03.2026
48 Бангаранга пачанга
Коментиран от #64
15:19 10.03.2026
49 Лука
До коментар #34 от "Хан Ювиги":Русия е на ченгис хан .
15:20 10.03.2026
50 Хахахаха
До коментар #20 от "Зелю":Те украинците и под земята мачкат рашаните!
15:20 10.03.2026
51 Мда бе, знаем 30 руски срещу 1000 укри
До коментар #43 от ""Чудовищни руски жертви":Елементарни сметки Съотношението го сметни.
Коментиран от #66
15:20 10.03.2026
52 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
И ТЕ ПОЧНАХА ЯКИ МЕДИЙНИ АТАКИ :)
15:21 10.03.2026
53 Тодар Живков
Има другари!Това е българският комунист.
15:21 10.03.2026
54 Ха ха ха
15:22 10.03.2026
55 Бангаранга пачанга
15:22 10.03.2026
56 Така излиза.
До коментар #36 от "Конфети "Земя-въздух-земя "":На Украйна и писна да чака оръжие от този или онзи и започна собствено производство на дронове, далекобойни ракети, днес пише че и балистични ракети пускат в производство. Всичко е собствени украински разработки. Даже и започват да продават на други държави.
Коментиран от #73
15:23 10.03.2026
57 ама, как е така
До коментар #44 от "Така е":А пък не могат да спрат руските дронове над главите си, че са тръгнали иранските да спират?
15:24 10.03.2026
58 Руснакът е мръсно противно животно
15:26 10.03.2026
59 Свободен
Плач на уплашени копейки!
15:26 10.03.2026
60 Механик
15:27 10.03.2026
61 Димяща ушанка
15:28 10.03.2026
62 Айде бе
15:28 10.03.2026
63 Бангаранга
15:28 10.03.2026
64 Лука
До коментар #48 от "Бангаранга пачанга":Повечето путинско време е зад него!
15:29 10.03.2026
65 Тръм му казал Русия не е фактор😂
До коментар #8 от "Доколкото се съобщи в медиите":Белият дом омаловажи в петък доклада за помощта, която Русия ще предостави на Иран - разузнавателна информация за местоположението на американски военни активи в Близкия изток. Говорителката Каролайн Левит заяви, че такава информация не оказва никакво влияние върху хода на военните операции. Военният министър на САЩ Пийт Хегсет също омаловажи ролята на Русия като военен съюзник на Иран, заявявайки, че тя „не е особен фактор".
😂
Коментиран от #72
15:29 10.03.2026
66 Ми да
До коментар #51 от "Мда бе, знаем 30 руски срещу 1000 укри":Руската пропаганда не прави от човека глупак.Тя го намира.
Коментиран от #75
15:29 10.03.2026
67 Няма край путинското унижение
15:31 10.03.2026
68 иван
До коментар #34 от "Хан Ювиги":Украйна си е Украйна Русия си е Русия. Стига опорки на ватенкител
15:32 10.03.2026
69 Мнение
До коментар #39 от "Лука":Друсаният, навсякъде съобщиха, че Тръмп се обаждал на Путин, само ти педоханецът не си разбрал?!
15:32 10.03.2026
70 Хахахаха
15:33 10.03.2026
71 същия
Коментиран от #74
15:33 10.03.2026
72 Мнение
До коментар #65 от "Тръм му казал Русия не е фактор😂":Хахаха, затова ли американските бази наоколо горят, заедно с един от самолетоносачите?!
Явно американците вече нямат кво да им удрят в близкия изток дето вече да не са ударили и затова Тръмп е незаинтересован от разузнавана информация от Русия?! :D
Никога натю не е било толкова жалко колкото сега!
Даже експертите на зельо по дронове ходили хо спешност в близкия изток да обучават краварите?!
Жалка история са запада, с млумния си джендърлък и педолък!!!
15:35 10.03.2026
73 Конфети "Земя-въздух-земя "
До коментар #56 от "Така излиза.":Така е,брат,прав си...сигурно ингилизите нямат намеса?Руснаците няма да ги изгърбят,, ами ще им позволяват да правят ракети...точка 1 беше Демилитаризация
15:37 10.03.2026
74 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #71 от "същия":Клепар,коя година се пада от тридневната специална военна операция?
Благодаря за вниманието!
15:37 10.03.2026
75 какво му е руското
До коментар #66 от "Ми да":Като УНИАН го публикуваха. Аааа, верно и те са руснаци 😂🤣😂🤣
15:39 10.03.2026
76 доктор
15:39 10.03.2026
77 Здравейте руски sвине
15:42 10.03.2026
78 Възpожденец 🇧🇬
Всичко друго е прах в очите и хорово пеене с диригент Румен Радев и солисти Костадинов, Нинова и др.
Не се записвайте в този хор, уважаеми сънародници. В този хор пеят само руски ибpици, които не си отделят езика от подметките на господарите си от московското блато.
Не се унижавайте като тях , да лазите пред такива изостанали в еволюцията си племена.
15:43 10.03.2026
79 Реалист
15:45 10.03.2026
80 Радио Ереван
15:46 10.03.2026
81 Цък
До коментар #3 от "Ха-ха":Путин и велик политик. Изобщо не иска преговори и няма да говори с Зеленски. Четите хора, то той не е съгласен дори на среща Тръмп, Путин и Зеленски. Само при изготвен мирен договор ще има среща. А приказките за мир са за пред световната общественост.
Коментиран от #87
15:51 10.03.2026
82 Хасковски каунь
15:51 10.03.2026
83 отон
Коментиран от #95
15:53 10.03.2026
84 Реалист
15:56 10.03.2026
85 Русофобскифакти
15:56 10.03.2026
86 Копейка в шок
15:57 10.03.2026
87 .......
До коментар #81 от "Цък":много е велик, фалира Русия и днес реве за преговори, пак ще лази на килимчето пред Тръмп, като в Аляска
15:57 10.03.2026
88 Пиар-акция
15:58 10.03.2026
89 А то ще да е най добре....
15:59 10.03.2026
90 Тетите ще народят още солдати за Путлер
До коментар #7 от "стоян георгиев":стоян георгиев
1753ОТГОВОР
За какво беше.целия зор? Само за тази земя измряха поне 50000 руснака.
-;-
да не ти мислим солдатите - в тила тетите ще народят още солдати за слава на Фюрера!
16:00 10.03.2026
91 Бангаранга
16:03 10.03.2026
92 ТРЪМП:
16:05 10.03.2026
93 Карго 200
Коментиран от #100
16:06 10.03.2026
94 някой си
16:14 10.03.2026
95 .....
До коментар #83 от "отон":прав си, защото практически Русия е във фалит.
Коментиран от #98
16:15 10.03.2026
96 някой си
До коментар #3 от "Ха-ха":молят се само евр0гейтаците, скимтят на умрял0
16:16 10.03.2026
97 някой си
До коментар #10 от "хаха🤣":бая богата фантазия имате клавиатурни мишоци
16:19 10.03.2026
98 някой си
До коментар #95 от ".....":ей го още един фантазьор, заради евр0гейските прищявки руската икономика просперира все повече и повече
16:22 10.03.2026
99 вяра да ямаш
16:23 10.03.2026
100 някой си
До коментар #93 от "Карго 200":ти ще платиш с @н@л@ си
16:23 10.03.2026