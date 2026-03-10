Новини
Свят »
Германия »
Мерц: Няма ясен план за прекратяване на войната срещу Иран

Мерц: Няма ясен план за прекратяване на войната срещу Иран

10 Март, 2026 15:40 630 13

  • война-
  • иран-
  • германия-
  • фридрих мерц-
  • прекратяване на войната

Германският канцлер заяви, че санкциите срещу Русия ще останат, а солидарността с Украйна е приоритет

Мерц: Няма ясен план за прекратяване на войната срещу Иран - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Фридрих Мерц, канцлер на Германия, заяви, че войната на САЩ и Израел срещу Иран „ескалира опасно“ и изглежда, че няма общ план за бързото ѝ прекратяване, съобщава Ройтерс, предава БТА.

„Особено сме обезпокоени, че очевидно няма съвместен план за слагане на бърз и убедителен край на тази война“, заяви Мерц по време на пресконференция в Берлин.

Той подчерта, че продължителен конфликт не е в интерес на Европа. „Не е в наш интерес да има война без край. Не е в наш интерес да се стига до разпадане на териториалната цялост“, посочи германският канцлер.

Мерц допълни, че Германия не вижда основание да обмисля облекчаване на санкциите срещу Русия и подчерта, че подкрепата за Украйна остава приоритет въпреки напрежението на световните енергийни пазари.

Според него, ако войната срещу Иран приключи бързо, това би довело до бързо стабилизиране на петролните и енергийните пазари. „Затова няма причина да се обсъжда облекчаване на санкциите срещу Русия“, заяви той.

„Когато трябва да избираме между санкциите и солидарността, нашата позиция е ясна - подкрепяме Украйна и сме готови да преминем през подобен период, ако се наложи“, добави Мерц.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 2 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Още 2 самолетоносача

    1 7 Отговор
    се подготвят!
    Заредени са с Томахоук с ядрени глави!

    Коментиран от #3, #8

    15:42 10.03.2026

  • 2 Доналд Тръмп офишъл

    4 1 Отговор
    Някой да ти е разрешил да се обаждаш?

    15:42 10.03.2026

  • 3 Конфети "Земя-въздух-земя "

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Още 2 самолетоносача":

    Няма измъкване от 💩 иначе

    15:43 10.03.2026

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА ГЕРМАНИЯ

    13 1 Отговор
    бързо да идва на власт, че тоя сбъркан реваншистки потомък на нацисти ще закопае Германия под тръбите на Северен поток

    15:43 10.03.2026

  • 5 Индустрията на Германия се преформатира

    2 4 Отговор
    на военно производство. Ще правят заедно с Франция атомни бомби!

    15:44 10.03.2026

  • 6 Атина Палада

    8 0 Отговор
    Абре Мерц,къде се буташ и ти барабар Петко с мъжете;))) ЕС да не се бута сред мъжете ,докато не са го зачаткали и него с ракети.

    15:44 10.03.2026

  • 7 Хитлер поне имаше план да нападне

    6 0 Отговор
    за край на войната нямаше, когато дядо му на тоя загина под Сталинград. Сега внучето спи и сънува как марширува в Москва. Само че там минаха под строй 57 000 пленени германци, а след тях миеха улиците заради вонята

    15:46 10.03.2026

  • 8 Атина Палада

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Още 2 самолетоносача":

    Ми те първите два избЕгаха :))) единият в Крит,другия към Индия...страх лозе пази .

    Коментиран от #12

    15:46 10.03.2026

  • 9 ИНГИЛИЗИТЕ

    6 0 Отговор
    се отказаха да си пращат самолетоносача до Кипър. Оставиха тая работа на Наполеончето в Париж. А тоя къде се вре германците не знаят

    15:48 10.03.2026

  • 10 Да,бе

    7 0 Отговор
    Като нямате план за войната правете план за капитулацията...

    15:48 10.03.2026

  • 11 Госあ

    5 0 Отговор
    Испанката му каза - Европа има нужда от лидери, а не от слуги !!!

    15:49 10.03.2026

  • 12 Атина Палада

    3 2 Отговор

    До коментар #8 от "Атина Палада":

    Не ми обръщайте внимание, аз съм тъпа патица.

    15:54 10.03.2026

  • 13 Търновец

    0 0 Отговор
    В Жаден Вюртенберг партията на канцлера беше победена на местните избори и етнически Тюркянин става министър председател начело на крипто зелената Турско Еврейска глобалистка партия която докара на лимони нелегални мигранти и затвори работещи ядрени реактори даващи евтино зелено електричество - просто митата на Тръмп влошиха икономиката и партията на Мерц не успя да се противопостави а при Руската партия също има повече гласове

    16:14 10.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания