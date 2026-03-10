Мерц: Няма ясен план за прекратяване на войната срещу Иран

Фридрих Мерц, канцлер на Германия, заяви, че войната на САЩ и Израел срещу Иран „ескалира опасно“ и изглежда, че няма общ план за бързото ѝ прекратяване, съобщава Ройтерс, предава БТА.

„Особено сме обезпокоени, че очевидно няма съвместен план за слагане на бърз и убедителен край на тази война“, заяви Мерц по време на пресконференция в Берлин.

Той подчерта, че продължителен конфликт не е в интерес на Европа. „Не е в наш интерес да има война без край. Не е в наш интерес да се стига до разпадане на териториалната цялост“, посочи германският канцлер.

Мерц допълни, че Германия не вижда основание да обмисля облекчаване на санкциите срещу Русия и подчерта, че подкрепата за Украйна остава приоритет въпреки напрежението на световните енергийни пазари.

Според него, ако войната срещу Иран приключи бързо, това би довело до бързо стабилизиране на петролните и енергийните пазари. „Затова няма причина да се обсъжда облекчаване на санкциите срещу Русия“, заяви той.

„Когато трябва да избираме между санкциите и солидарността, нашата позиция е ясна - подкрепяме Украйна и сме готови да преминем през подобен период, ако се наложи“, добави Мерц.