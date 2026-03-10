Мерц: Няма ясен план за прекратяване на войната срещу Иран

Фридрих Мерц, канцлер на Германия, заяви, че войната на САЩ и Израел срещу Иран „ескалира опасно“ и изглежда, че няма общ план за бързото ѝ прекратяване, съобщава Ройтерс, предава БТА.
„Особено сме обезпокоени, че очевидно няма съвместен план за слагане на бърз и убедителен край на тази война“, заяви Мерц по време на пресконференция в Берлин.
Той подчерта, че продължителен конфликт не е в интерес на Европа. „Не е в наш интерес да има война без край. Не е в наш интерес да се стига до разпадане на териториалната цялост“, посочи германският канцлер.
Мерц допълни, че Германия не вижда основание да обмисля облекчаване на санкциите срещу Русия и подчерта, че подкрепата за Украйна остава приоритет въпреки напрежението на световните енергийни пазари.
Според него, ако войната срещу Иран приключи бързо, това би довело до бързо стабилизиране на петролните и енергийните пазари. „Затова няма причина да се обсъжда облекчаване на санкциите срещу Русия“, заяви той.
„Когато трябва да избираме между санкциите и солидарността, нашата позиция е ясна - подкрепяме Украйна и сме готови да преминем през подобен период, ако се наложи“, добави Мерц.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Още 2 самолетоносача
Заредени са с Томахоук с ядрени глави!
Коментиран от #3, #8
15:42 10.03.2026
2 Доналд Тръмп офишъл
15:42 10.03.2026
3 Конфети "Земя-въздух-земя "
До коментар #1 от "Още 2 самолетоносача":Няма измъкване от 💩 иначе
15:43 10.03.2026
4 АЛТЕРНАТИВА ЗА ГЕРМАНИЯ
15:43 10.03.2026
5 Индустрията на Германия се преформатира
15:44 10.03.2026
6 Атина Палада
15:44 10.03.2026
7 Хитлер поне имаше план да нападне
15:46 10.03.2026
8 Атина Палада
До коментар #1 от "Още 2 самолетоносача":Ми те първите два избЕгаха :))) единият в Крит,другия към Индия...страх лозе пази .
Коментиран от #12
15:46 10.03.2026
9 ИНГИЛИЗИТЕ
15:48 10.03.2026
10 Да,бе
15:48 10.03.2026
11 Госあ
15:49 10.03.2026
12 Атина Палада
До коментар #8 от "Атина Палада":Не ми обръщайте внимание, аз съм тъпа патица.
15:54 10.03.2026
13 Търновец
16:14 10.03.2026