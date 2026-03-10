Военна база в Йордания, използвана от германски войници, беше поразена при ракетна атака

Военна база в Йордания, използвана от германски войници, отново бе атакувана с ракети, заявиха германските въоръжени сили, цитирани от ДПА, пише БТА.
Военен говорител каза, че германската част от базата „Ал Азрак“ е била поразена на фона на продължаващия конфликт в Близкия изток. „В момента тече разследване, за да се установи дали става въпрос за отломки или ракета“, добави той.
Говорителят каза още, че германските военнослужещи са в безопасност в укрепени структури на място. Той не даде подробности за произхода на атаката.
По информация на министерството на обраната в Берлин повече от 500 германски войници са разположени в Близкия изток. Около 200 военнослужещи са разположени в Ирак, Йордания и Ливан като част от мултинационални подразделения. Германски войници има и в бази в в Кувейт и Катар.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 604
15:16 10.03.2026
2 КВО ДИРИ ГЕРМАНИЯ В ИРАК
15:16 10.03.2026
3 Боко
15:17 10.03.2026
4 Представи си!
Пакистанци войници в Рамщайн!
Ирански войници в Берлин и Варшава!
Палестински войници във Венло, Хага и Маастрихт!
Всичките гарантират същото, което европейските войници гарантират!
Коментиран от #9, #10
15:17 10.03.2026
5 Боруна Лом
15:17 10.03.2026
6 АЙН, ЦВАЙ, ДРЪН
15:18 10.03.2026
7 ЕЙСИ от "КРАВАЙ"
15:21 10.03.2026
8 Ъъъъ
15:21 10.03.2026
9 Звездоброец
До коментар #4 от "Представи си!":Този коментар съвсем не е фантастика . При тази смяна на генофонда на западнала Европа ....
Коментиран от #22
15:21 10.03.2026
10 Невероятно, но факт!
До коментар #4 от "Представи си!":Те и без бази ги завладяват.Колониите ще завладеят колониалистите.
15:22 10.03.2026
11 Див селянин
15:24 10.03.2026
12 Леле-леле ! 😜
15:27 10.03.2026
13 Русодебил
Коментиран от #15, #16, #24
15:28 10.03.2026
14 КАТО ГО ГЛЕДАМ НА СНИМКАТА
15:31 10.03.2026
15 ВЕРНО ТАКЪВ СИ
До коментар #13 от "Русодебил":щом сам казваш
15:32 10.03.2026
16 Оти ревеш?
До коментар #13 от "Русодебил":Щом масквича ти върши работа,кво си ревнал?
15:33 10.03.2026
17 да попитам
15:34 10.03.2026
18 Грамофон свири, майка плаче
15:38 10.03.2026
19 всичка тази паплач са окупационни
15:40 10.03.2026
20 Ха-ха
15:41 10.03.2026
21 Фалшиви кадри
😂
15:42 10.03.2026
22 Историк
До коментар #9 от "Звездоброец":Вие се шегувате, но това е напълно възможно. Има доказателства, че руснаците е възможно да са генетично увредени. Първопричината за тези дефекти вероятно е още от времето на Октомврийския преврат на болшевиките 1917г., едно трагично за Русия събитие. Тогава Ленин буквално е избил до крак цялата руска аристокрация, интелигенция и цялата средна класа. Останали са живи само невежите крепостни селяни, които не че нещо са виновни, но са били необразовани и глупави. След тези трагични събития, започва да се променя и генома на руската нация.
Коментиран от #25, #31
15:46 10.03.2026
23 Йордания е монархична
15:48 10.03.2026
24 Надда Ренн
До коментар #13 от "Русодебил":Мой ми караш ✓ ...уро безплатно ,няма значение какво искаш ,жълтопаветно небирно коте 🙀,вози страхотно и с хидравлично окачване ,никакво лашкане няма да усетиш .
15:48 10.03.2026
25 Истината
До коментар #22 от "Историк":Увреден си генетично единствено тии ,щото навремето м@й ..катти те е събрала от рогозката, след като млад надда рен роммм и продууу халлл мрррр злифффкатта и пръскал на воля 😂😂😂 .
15:52 10.03.2026
26 Роден в НРБ
15:53 10.03.2026
27 Ицо
недовършени ?
15:54 10.03.2026
28 Баба Гошка
15:55 10.03.2026
29 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
15:56 10.03.2026
30 Матиа фон Зигмунд
15:57 10.03.2026
31 Антрополог
До коментар #22 от "Историк":Чудно ми е ,а на теб какъв ти генома след като си заче наттт в г333 ,от научна гледна точка ми е интересно !
15:59 10.03.2026
32 Оня с коня
Коментиран от #34
16:07 10.03.2026
33 Урсул фон РептиЛайнян🐍
16:10 10.03.2026
34 шорошко еврейче-гейче ,
До коментар #32 от "Оня с коня":Колкото и да се гърчиш, Моше ,вашето време изтече и вече сте на приключване противни ч@фути..
16:15 10.03.2026
35 Цензурата вече не може да скрие разгрома
16:15 10.03.2026