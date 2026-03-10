Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Военна база в Йордания, използвана от германски войници, беше поразена при ракетна атака

10 Март, 2026 15:13 2 191 35

  • германия-
  • йордания-
  • ракети-
  • дронове-
  • нато-
  • фридрих мерц-
  • иран

Военна база в Йордания, използвана от германски войници, беше поразена при ракетна атака - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Военна база в Йордания, използвана от германски войници, отново бе атакувана с ракети, заявиха германските въоръжени сили, цитирани от ДПА, пише БТА.

Военен говорител каза, че германската част от базата „Ал Азрак“ е била поразена на фона на продължаващия конфликт в Близкия изток. „В момента тече разследване, за да се установи дали става въпрос за отломки или ракета“, добави той.

Говорителят каза още, че германските военнослужещи са в безопасност в укрепени структури на място. Той не даде подробности за произхода на атаката.

По информация на министерството на обраната в Берлин повече от 500 германски войници са разположени в Близкия изток. Около 200 военнослужещи са разположени в Ирак, Йордания и Ливан като част от мултинационални подразделения. Германски войници има и в бази в в Кувейт и Катар.


Йордания
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 604

    61 7 Отговор
    Чалмите въ пръснъха кът пилци...смях!

    15:16 10.03.2026

  • 2 КВО ДИРИ ГЕРМАНИЯ В ИРАК

    65 4 Отговор
    да си пазят Източния фронт. Току призрака на дядото на Мерц изкочи от земята около Сталинград

    15:16 10.03.2026

  • 3 Боко

    33 2 Отговор
    Честито 👌

    15:17 10.03.2026

  • 4 Представи си!

    44 4 Отговор
    Йеменски войници в базата в Кобленц!
    Пакистанци войници в Рамщайн!
    Ирански войници в Берлин и Варшава!
    Палестински войници във Венло, Хага и Маастрихт!

    Всичките гарантират същото, което европейските войници гарантират!

    Коментиран от #9, #10

    15:17 10.03.2026

  • 5 Боруна Лом

    30 2 Отговор
    ДАНО НАС НИ ПОЩАДЯТ!

    15:17 10.03.2026

  • 6 АЙН, ЦВАЙ, ДРЪН

    36 3 Отговор
    Мерц, Хенде хок и капут

    15:18 10.03.2026

  • 7 ЕЙСИ от "КРАВАЙ"

    44 4 Отговор
    Напред ,Иран Достоен! Погром над евреите вампири в целият свят! Не случайно психопата Нетаняху се изпокри. Снощи само за миг си помислих " НИЩО ЧУДНО ДА Е УБИТ ОТ ВЕЛИКАТА ИРАНСКА АРМИЯ,НО ДА СЕ КРИЕ". ТРЪМП ГО ОЧАКВА ПУБЛИЧНО ОБЕСВАНЕ ПРЕД БЕШИЯТ ДОМ. НАПРЕД,ПЕРСИЙЦИ !

    15:21 10.03.2026

  • 8 Ъъъъ

    33 4 Отговор
    Едно изявление не чух от командващият натовските войски в България, италиански генерал! Този съвременен капитан Берторели!🙄

    15:21 10.03.2026

  • 9 Звездоброец

    28 3 Отговор

    До коментар #4 от "Представи си!":

    Този коментар съвсем не е фантастика . При тази смяна на генофонда на западнала Европа ....

    Коментиран от #22

    15:21 10.03.2026

  • 10 Невероятно, но факт!

    26 1 Отговор

    До коментар #4 от "Представи си!":

    Те и без бази ги завладяват.Колониите ще завладеят колониалистите.

    15:22 10.03.2026

  • 11 Див селянин

    30 2 Отговор
    Макя си ли тръсят там?

    15:24 10.03.2026

  • 12 Леле-леле ! 😜

    18 2 Отговор
    Американската "точност" на оръжията .

    15:27 10.03.2026

  • 13 Русодебил

    8 19 Отговор
    Карам Масквич. Не ща БеЕмВе, щот съм съдран галош.

    Коментиран от #15, #16, #24

    15:28 10.03.2026

  • 14 КАТО ГО ГЛЕДАМ НА СНИМКАТА

    16 2 Отговор
    как стоят като шпалир на парад нямат никакъв шанс да оцелеят и 5 минути в истинска война като в Украйна

    15:31 10.03.2026

  • 15 ВЕРНО ТАКЪВ СИ

    12 1 Отговор

    До коментар #13 от "Русодебил":

    щом сам казваш

    15:32 10.03.2026

  • 16 Оти ревеш?

    13 0 Отговор

    До коментар #13 от "Русодебил":

    Щом масквича ти върши работа,кво си ревнал?

    15:33 10.03.2026

  • 17 да попитам

    20 3 Отговор
    И какво пазят швабите там, Германия ли защитават?!?

    15:34 10.03.2026

  • 18 Грамофон свири, майка плаче

    13 3 Отговор
    Да си бяхте стояли в Германия

    15:38 10.03.2026

  • 19 всичка тази паплач са окупационни

    10 2 Отговор
    воиски ,и трябва незабавно всички такива да се махат от чуждите държави или да се унищожават напълно легитимно

    15:40 10.03.2026

  • 20 Ха-ха

    10 2 Отговор
    Сега остава и Германия да се включи във войната. Да потренира и тя малко, в реална бойна обстановка.!

    15:41 10.03.2026

  • 21 Фалшиви кадри

    3 10 Отговор
    заляха социалните мрежи след атаките на Иран. Стари видеа, манипулирани изображения и съдържание, генерирано с изкуствен интелект, се разпространяват в социалните мрежи като кадри от предполагаеми ирански удари срещу Израел или САЩ.

    😂

    15:42 10.03.2026

  • 22 Историк

    1 13 Отговор

    До коментар #9 от "Звездоброец":

    Вие се шегувате, но това е напълно възможно. Има доказателства, че руснаците е възможно да са генетично увредени. Първопричината за тези дефекти вероятно е още от времето на Октомврийския преврат на болшевиките 1917г., едно трагично за Русия събитие. Тогава Ленин буквално е избил до крак цялата руска аристокрация, интелигенция и цялата средна класа. Останали са живи само невежите крепостни селяни, които не че нещо са виновни, но са били необразовани и глупави. След тези трагични събития, започва да се променя и генома на руската нация.

    Коментиран от #25, #31

    15:46 10.03.2026

  • 23 Йордания е монархична

    12 1 Отговор
    Брутална диктатура. Хиляди които опозиция бяха изчезнаха безследно 2025 г. но западните медии това не им е тема. Египет е същото. Мароко е същото, саудитците..... Запада подкрепя само кървави диктатури хора. Осъзнайте го. Не републики а деспотични кървави монархии. Дори подкрепя и в Азербайджан режим на някакъв вид монархия да стане ...

    15:48 10.03.2026

  • 24 Надда Ренн

    5 1 Отговор

    До коментар #13 от "Русодебил":

    Мой ми караш ✓ ...уро безплатно ,няма значение какво искаш ,жълтопаветно небирно коте 🙀,вози страхотно и с хидравлично окачване ,никакво лашкане няма да усетиш .

    15:48 10.03.2026

  • 25 Истината

    5 1 Отговор

    До коментар #22 от "Историк":

    Увреден си генетично единствено тии ,щото навремето м@й ..катти те е събрала от рогозката, след като млад надда рен роммм и продууу халлл мрррр злифффкатта и пръскал на воля 😂😂😂 .

    15:52 10.03.2026

  • 26 Роден в НРБ

    12 0 Отговор
    Браво!!! Трябва още обаче. Смар на израел, сащ и ес

    15:53 10.03.2026

  • 27 Ицо

    6 0 Отговор
    Има ли недоръъъгани козяци ,започнати и
    недовършени ?

    15:54 10.03.2026

  • 28 Баба Гошка

    10 0 Отговор
    Нацинюгите тренират там как да сринат еуропата за трети път. А междувременно и те да крадднат нещо от местните.

    15:55 10.03.2026

  • 29 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    9 0 Отговор
    Персите денацифицират територията. Да се множат такива новини!

    15:56 10.03.2026

  • 30 Матиа фон Зигмунд

    8 0 Отговор
    Буумм Буумм Тел Авив 💥💥💥 !

    15:57 10.03.2026

  • 31 Антрополог

    4 0 Отговор

    До коментар #22 от "Историк":

    Чудно ми е ,а на теб какъв ти генома след като си заче наттт в г333 ,от научна гледна точка ми е интересно !

    15:59 10.03.2026

  • 32 Оня с коня

    1 4 Отговор
    КРАЙНО ВРЕМЕ Е всички държави засегнати от Ирански Ракети и Дронове да ДАДАТ ЗАСЛУЖЕН ОТПОР на самозабравилите се Аятоласи- само така войната ще свърши за броени дни.

    Коментиран от #34

    16:07 10.03.2026

  • 33 Урсул фон РептиЛайнян🐍

    7 0 Отговор
    Браво горди персийци--иранци,🇮🇷показахте на целия свят как трябва да се процедира с западните англо-саксонски хиени и световния сатанистки жид.

    16:10 10.03.2026

  • 34 шорошко еврейче-гейче ,

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "Оня с коня":

    Колкото и да се гърчиш, Моше ,вашето време изтече и вече сте на приключване противни ч@фути..

    16:15 10.03.2026

  • 35 Цензурата вече не може да скрие разгрома

    2 0 Отговор
    Терористите САЩ и Израел агонизират! Иран ги помля , Хизбула и тя пердаши здраво евреите. Сега за капак им спря и петрола и газа!Американците чакат да им дойдат ракетите, а израелците вече не знаят къде се намират. Нетаняху даде фира, Тел Авив е в руини!

    16:15 10.03.2026