Военна база в Йордания, използвана от германски войници, беше поразена при ракетна атака

Военна база в Йордания, използвана от германски войници, отново бе атакувана с ракети, заявиха германските въоръжени сили, цитирани от ДПА, пише БТА.

Военен говорител каза, че германската част от базата „Ал Азрак“ е била поразена на фона на продължаващия конфликт в Близкия изток. „В момента тече разследване, за да се установи дали става въпрос за отломки или ракета“, добави той.

Говорителят каза още, че германските военнослужещи са в безопасност в укрепени структури на място. Той не даде подробности за произхода на атаката.

По информация на министерството на обраната в Берлин повече от 500 германски войници са разположени в Близкия изток. Около 200 военнослужещи са разположени в Ирак, Йордания и Ливан като част от мултинационални подразделения. Германски войници има и в бази в в Кувейт и Катар.