САЩ подготвят най-интензивните удари срещу Иран от началото на кампанията

Министърът на отбраната на Съединени американски щати Пийт Хегсет заяви, че днес ще бъдат нанесени най-интензивните удари срещу Иран от началото на военната кампания, съобщава Ройтерс, предава БТА.

По думите му за операцията ще бъде използван най-големият брой изтребители и бомбардировачи досега. Хегсет допълни, че през последните 24 часа Иран е изстрелял най-малко ракети от началото на конфликта.

„Иран е сам и губи страшно много“, заяви министърът на отбраната на САЩ.