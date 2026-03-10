САЩ подготвят най-интензивните удари срещу Иран от началото на кампанията

Министърът на отбраната на Съединени американски щати Пийт Хегсет заяви, че днес ще бъдат нанесени най-интензивните удари срещу Иран от началото на военната кампания, съобщава Ройтерс, предава БТА.
По думите му за операцията ще бъде използван най-големият брой изтребители и бомбардировачи досега. Хегсет допълни, че през последните 24 часа Иран е изстрелял най-малко ракети от началото на конфликта.
„Иран е сам и губи страшно много“, заяви министърът на отбраната на САЩ.
Поставете оценка:
Оценка 2 от 16 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 "Нашата голяма отговорност" е...
14:39 10.03.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #8
14:39 10.03.2026
3 МАЛЕ СТРАШНИ
14:40 10.03.2026
4 Kaлпазанин
14:40 10.03.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
В ЗАЛИВА 1000 МИЛИАРДА ДОЛАРА В ЗАВОДИ И ПРОДУКЦИЯ
.... ВЕЧЕ БИЛИ ПЛАТИЛИ НА ЛИЙ ХАРВИ ОСУАЛД:)
.....
ТРЪМП ТРЪГНА СРЕЩУ НАЙ- ГОЛЕМИЯ КАРТЕЛ :)
14:42 10.03.2026
7 Явор Побърканячков
14:43 10.03.2026
8 ГВАРДИЯТА ГИ ЧАКА ВЕЧЕ НА ТЕРЕН
До коментар #2 от "Последния Софиянец":АМА ТРЪМП ЗНАЕ КАКВО ГИ ЧАКА И ПРОДЪЛЖАВА ДА СЕ РЕПЧИ ЗАЩОТО СТАВА ХЕПТЕН ЗА СМЯХ
14:44 10.03.2026
9 Mими Кучева🐕🦺
🦧😪🦧
14:44 10.03.2026
10 Превод в ефир
14:45 10.03.2026
11 ХиХи
14:46 10.03.2026
12 Карго 200
Президентът Зеленски обяви, че няколко хиляди украински дрона-прехващачи и екип от експерти вече са пристигнали, за да защитават американските бази в Йордания.
14:46 10.03.2026
13 Бум
„Това не са израелски ядрени оръжия, а американски, те са на борда на същия самолет „Съдният ден“, който сега се насочва към Близкия изток, така че това оръжие не е израелско, а американско “, каза експертът.
14:46 10.03.2026
14 Омбре
Коментиран от #17
14:47 10.03.2026
15 Кой им е врага на тези нацисти ?
14:49 10.03.2026
16 След Асад, Мадуро и Хаменей
Отношенията на Китай с Ирак са много различни. Ирак е един от най-големите получатели на инвестиции в инфраструктура по инициативата „Един пояс, един път“. Китай строи 7000 училища в Ирак, наред с огромен брой мостове, пътища, железопътни линии. Китай дори е водещ в инвестициите в иракската индустрия за слънчева енергия – значително развитие в страна, чието изобилие от петрол я е направило толкова популярна дестинация за западна намеса в течение на един век.
14:50 10.03.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Аятолах Хуймени
14:51 10.03.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Не е ли вярно ? Я се замислете !
14:51 10.03.2026
21 Георги
14:52 10.03.2026
22 Най умиращата нация..
В обобщение: В държави от Африка и Близкия изток населението често расте по-бързо от това в България, дори при наличие на война, ИЗВОД ТУК СЕ ИЗВЪРШВА НАЙ ГОЛЕМИЯ ГЕНОЦИД В СВЕТА...
14:52 10.03.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 фърчилор
14:53 10.03.2026
25 Фон Пфайзер и коалицията на лаещите
14:54 10.03.2026