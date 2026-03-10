Вземете 50% отстъпка за хостинг от

САЩ подготвят най-интензивните удари срещу Иран от началото на кампанията

САЩ подготвят най-интензивните удари срещу Иран от началото на кампанията

10 Март, 2026 14:37 840 25

Пентагонът ще изпрати най-големия брой изтребители и бомбардировачи досега, заяви Пийт Хегсет

САЩ подготвят най-интензивните удари срещу Иран от началото на кампанията - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Министърът на отбраната на Съединени американски щати Пийт Хегсет заяви, че днес ще бъдат нанесени най-интензивните удари срещу Иран от началото на военната кампания, съобщава Ройтерс, предава БТА.

По думите му за операцията ще бъде използван най-големият брой изтребители и бомбардировачи досега. Хегсет допълни, че през последните 24 часа Иран е изстрелял най-малко ракети от началото на конфликта.

„Иран е сам и губи страшно много“, заяви министърът на отбраната на САЩ.


  • 1 "Нашата голяма отговорност" е...

    25 5 Отговор
    Е ясно да се заявим. НЕ на Ционизма, НЕ на Атлантизма, НЕ на Нацизма ! ... Не на израелско-американският холокост !

    14:39 10.03.2026

  • 2 Последния Софиянец

    23 4 Отговор
    С бомбардировки никой не е спечелил война.

    Коментиран от #8

    14:39 10.03.2026

  • 3 МАЛЕ СТРАШНИ

    22 3 Отговор
    ЩЕ ИЗБОМБЯТ ПРАЗНИТЕ КАЗАРМИ И СГРАДИ И ПАК ЩЕ НИ СЕ ХВАЛЯТ КОЛКО СА ВЕЛИКИ

    14:40 10.03.2026

  • 4 Kaлпазанин

    17 3 Отговор
    Не, тези ,""хора "изобщо хора ли са .

    14:40 10.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    11 4 Отговор
    ТЕКСАСКИТЕ ПЕТРОЛНИ БАРОНИ КОИТО СА ВЛОЖИЛИ
    В ЗАЛИВА 1000 МИЛИАРДА ДОЛАРА В ЗАВОДИ И ПРОДУКЦИЯ
    .... ВЕЧЕ БИЛИ ПЛАТИЛИ НА ЛИЙ ХАРВИ ОСУАЛД:)
    .....
    ТРЪМП ТРЪГНА СРЕЩУ НАЙ- ГОЛЕМИЯ КАРТЕЛ :)

    14:42 10.03.2026

  • 7 Явор Побърканячков

    15 1 Отговор
    Поптодорова Пуйкова.... Прави ли ви впечатление впрочем колеги как атлантическите недоразумения в телевизионният ефир са тотално мозъчно и морално колабирали и по тази причина винаги ги групират клъстърно. Пакетно и по списък. Единият дрънка глуууупости, влиза следващият и потвърждава оооолигофрениите на предишният. Влиза трети, четвърти... После се подкарват и псеее-вдокултурниците. Замислете се!

    14:43 10.03.2026

  • 8 ГВАРДИЯТА ГИ ЧАКА ВЕЧЕ НА ТЕРЕН

    9 2 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    АМА ТРЪМП ЗНАЕ КАКВО ГИ ЧАКА И ПРОДЪЛЖАВА ДА СЕ РЕПЧИ ЗАЩОТО СТАВА ХЕПТЕН ЗА СМЯХ

    14:44 10.03.2026

  • 9 Mими Кучева🐕‍🦺

    9 1 Отговор
    Убуо де,защо с бай Дончо не работи психолог?
    🦧😪🦧

    14:44 10.03.2026

  • 10 Превод в ефир

    12 1 Отговор
    От Обора: Демек правим последен напън преди да се 0серем тотално

    14:45 10.03.2026

  • 11 ХиХи

    7 1 Отговор
    Чичо иаза че на 7ми март ще са най най

    14:46 10.03.2026

  • 12 Карго 200

    1 8 Отговор
    ПОДКРЕПЛЕНИЯ ПРИСТИГНАХА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК!

    Президентът Зеленски обяви, че няколко хиляди украински дрона-прехващачи и екип от експерти вече са пристигнали, за да защитават американските бази в Йордания.

    14:46 10.03.2026

  • 13 Бум

    6 1 Отговор
    Американски самолет, въоръжен с ядрено оръжие, е изпратен в Близкия изток, заяви британският политик и анализатор Джордж Галоуей в социалните медии X. Галоуей смята, че използването на ядрени оръжия в региона може да причини вреда на цялата световна общност, тъй като подобни оръжия биха могли да бъдат използвани много по-често в бъдеще.
    „Това не са израелски ядрени оръжия, а американски, те са на борда на същия самолет „Съдният ден“, който сега се насочва към Близкия изток, така че това оръжие не е израелско, а американско “, каза експертът.

    14:46 10.03.2026

  • 14 Омбре

    8 0 Отговор
    Сам е, но не е страхливец като вас и ционистите. Много сте смели да атакувате от въздуха,ама на сушата не смеете да стъпите. Иранците предупредиха вече,че ще гърмят солени езера и тръби за петролец. Пак губите ...ахаха. Иначе,ако наистина се случи тази атака за която тоя говори, ще е поредното доказателство за злоба и безсилие заради това,че иранците не се огъват. Ама се надяват на нещо като за последно....ахахаха

    Коментиран от #17

    14:47 10.03.2026

  • 15 Кой им е врага на тези нацисти ?

    4 0 Отговор
    САЩ и Израел, за 8 дни убиха 200 деца и 200 жени. Ударите сериозно повредиха здравната инфраструктура, като направиха девет болници нефункциониращи и унищожиха 18 центъра за спешна помощ и 14 линейки. С гордост показаха сутринта как 3 линейки са взривили. С видио ... Голяма гордост нали ?

    14:49 10.03.2026

  • 16 След Асад, Мадуро и Хаменей

    5 0 Отговор
    Кадафи и Садам къде в момента ситуацията е по добре? Ей това ми отговори? Къде САЩ направиха нещо добро за хората и света ? В Багдад има популярна поговорка, която обобщава разликите между САЩ и Китай: „Америка бомбардира, Китай строи“.... Контрастът между САЩ и Китай е особено ярък, ако вземем случая с Ирак. САЩ и техните съюзници – включително Великобритания (под ръководството на лейбъристкото правителство) – водеха незаконна война срещу Ирак, в която стотици хиляди цивилни бяха убити, а страната беше сравнена със земята. Развитието на страната беше забавено с десетилетия. Използването на оръжия като бял фосфор и обеднен уран доведе до ужасяващо увеличение на вродените дефекти, детската смъртност и случаите на левкемия.
    Отношенията на Китай с Ирак са много различни. Ирак е един от най-големите получатели на инвестиции в инфраструктура по инициативата „Един пояс, един път“. Китай строи 7000 училища в Ирак, наред с огромен брой мостове, пътища, железопътни линии. Китай дори е водещ в инвестициите в иракската индустрия за слънчева енергия – значително развитие в страна, чието изобилие от петрол я е направило толкова популярна дестинация за западна намеса в течение на един век.

    14:50 10.03.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Аятолах Хуймени

    2 0 Отговор
    Пробвайте сухопътна, с ракети и самолети отдалече е лесно...."Я елате пиленца при батко..."

    14:51 10.03.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Не е ли вярно ? Я се замислете !

    4 0 Отговор
    В Багдад има популярна поговорка, която обобщава разликите между САЩ и Китай: „Америка бомбардира, Китай строи“ И на билбордове даже на изхода на летището там го има .... и не за Багдад, а за на всякъде по света става дума ...факт е хора и то неопровержим. САЩ са паразит. САЩ са зло .... САЩ няма и моралното право ментор за нищо да е. Те са антипример. Те са нацистки коптор и дори във вътрешен план ...

    14:51 10.03.2026

  • 21 Георги

    3 0 Отговор
    руснаците бомбят така Украйна от 4 години и нищо, защо си мислите, че иранците ще се откажат за 10 дена? Още доста пари и оръжие ще трябва да потрошите за да клекнат, само с бомбене няма да стане.

    14:52 10.03.2026

  • 22 Най умиращата нация..

    3 0 Отговор
    ДАННИТЕ СА ОТ ЦРУ И ЕВРОСТАТ...
    В обобщение: В държави от Африка и Близкия изток населението често расте по-бързо от това в България, дори при наличие на война, ИЗВОД ТУК СЕ ИЗВЪРШВА НАЙ ГОЛЕМИЯ ГЕНОЦИД В СВЕТА...

    14:52 10.03.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 фърчилор

    1 0 Отговор
    Нeе е сaам, с него са Китaай и Руyсия. Не е нeеобходимо да се биеeш в гърдите като горpила, визирам Трpppъмп, за да покkажеш нещо. cenзурла

    14:53 10.03.2026

  • 25 Фон Пфайзер и коалицията на лаещите

    1 0 Отговор
    Много мълчаливи, откакто започна войната срещу Иран, но вероятно са се събрали отново някъде, да обсъдят ситуацията. 🤣

    14:54 10.03.2026

