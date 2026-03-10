Новини
Свят »
Ливан »
Испания: Израелска сухопътна инвазия в Ливан би била „огромна грешка“

Испания: Израелска сухопътна инвазия в Ливан би била „огромна грешка“

10 Март, 2026 15:41, обновена 10 Март, 2026 15:44 543 5

  • ливан-
  • израел-
  • сухопътна инвазия

Мадрид призова „Хизбула“ да спре ракетните атаки и обяви хуманитарна помощ за Бейрут

Испания: Израелска сухопътна инвазия в Ливан би била „огромна грешка“ - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Хосе Мануел Албарес, външен министър на Испания, предупреди, че евентуална сухопътна операция на Израел в Ливан би била „огромна грешка“, съобщава Ройтерс, цитирана от БТА.

Албарес подчерта, че Испания призовава ливанското шиитско движение Хизбула да прекрати ракетните си атаки срещу Израел.

Испанският министър също така обяви, че Мадрид ще предостави хуманитарна помощ на стойност 9 милиона евро за Бейрут.


Ливан
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тръмп

    1 4 Отговор
    Ливан ще стане като Газа, курортен център!

    15:52 10.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 В Испания

    1 4 Отговор
    има някаква огромна грешка.

    16:03 10.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Вашето мнение

    2 0 Отговор
    В резултат на войната, която разпалиха суровината няма да могат да излезнат от тунелите в следващите 40 години, докато не умре и последния от юдеите дето се мисли за богоизбран.

    16:10 10.03.2026