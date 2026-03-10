Испания: Израелска сухопътна инвазия в Ливан би била „огромна грешка“

Хосе Мануел Албарес, външен министър на Испания, предупреди, че евентуална сухопътна операция на Израел в Ливан би била „огромна грешка“, съобщава Ройтерс, цитирана от БТА.

Албарес подчерта, че Испания призовава ливанското шиитско движение Хизбула да прекрати ракетните си атаки срещу Израел.

Испанският министър също така обяви, че Мадрид ще предостави хуманитарна помощ на стойност 9 милиона евро за Бейрут.