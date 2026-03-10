Единственият печеливш от събитията в Иран е Русия, заяви Антонио Коща

Досега единственият печеливш от събитията в Иран е Русия, която се възползва от повишаването на цените на енергията и пренасочването на военни способности, които можеше да бъдат използвани в помощ на Украйна. Това заяви днес председателят на Европейския съвет Антонио Коща пред участниците в годишната среща в Брюксел на посланиците на страните от ЕС, предаде БТА.
Войната в Близкия изток предизвиква възможно най-голяма загриженост, каза той. Иран със сигурност е отговорен за основните причини за днешните събития, но едностранните решения никога не са правилният път. ЕС призовава всички към максимална сдържаност и възобновяване на преговорите. Подкрепяме правото на гражданите на Иран да живеят в мир и да решават собственото си бъдеще, добави Коща.
Той призова за спиране на ударите по съседните на Иран държави и отбеляза, че последните събития са заплаха не само за Близкия изток и Европа. Свободата и човешките права не се постигат с бомби, те са защитени само от международното право, настоя Коща.
В днешната действителност Русия нарушава мира, Китай създава пречки в търговията, а САЩ поставят под въпрос международния ред, основан на правила. Трябва да защитим международния ред по правила, според принципите в Устава на ООН. Нарушенията на международното право са неприемливи - било то в Украйна, Гренландия, Латинска Америка, Африка, Газа или Близкия изток. ООН трябва да бъде реформирана, но не може да бъде заместена. Вместо да увеличава мита, ЕС предлага сътрудничество - само така можем да разширим нашето влияние и да защитим основания на правила международен ред, обобщи Коща.
В наш интерес е светът да остане основан на правила и сътрудничество. Жизненоважно е ЕС да говори в един глас при защитата на своите ценности и интереси, това е най-добрият начин да помогнем на Украйна да постигне траен и справедлив мир. Знаем колко е трудно да се постига единодушие по въпросите на външната политика при 27 държави в ЕС. Дълбоко съм убеден, че различията ни са богатството на нашия съюз, каза той.
Коща добави, че ЕС ще изпълни обещанието си да осигури заем за Украйна и изрази надежда утре да бъде удължено действието на въведените санкции срещу Русия, както и да се постигне напредък по одобряването на допълнителни санкции.
Трябва да подготвим следващото разширяване на ЕС, молбата на Украйна за присъединяване раздвижи процеса и това включва Молдова и страните от Западните Балкани. Тяхното бъдеще е в ЕС, но присъединяването ще остане основано на заслуги. За да се разшири ЕС в следващите години, са необходими решителни стъпки, каза председателят на Европейския съвет.
До коментар #1 от "Атина Палада":Я не съм толкова сигирна за америчките, щото ако има фетва, пиши ги бегали.
До коментар #5 от "Фон Пфайзер и коалицията на лаещите":Епстайин ще даде ли нещо свежо на масата?
Разликата е,че сега няма маски .
Без лицемерие,без маски ..
До коментар #8 от "Атина Палада":Но всеки одъртява и става немощен и безсилен.
До коментар #9 от "страшниясъд":Така е! Но винаги е имало ,има и ще има някой,който е по силен от останалите...
Е,негово е правото! А тоя горе ...най малко той може да ми говори за международно право ....да си ги разказва на баба му:)))
До коментар #14 от "Къде ги намират такива индивиди":Имат си европейски стандарт!
До коментар #22 от "Рублевка":ряпа да яде, колко си бил сладкодумен фантазьор....
