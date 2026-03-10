Новини
Свят »
Белгия »
Единственият печеливш от събитията в Иран е Русия, заяви Антонио Коща
  Тема: Украйна

Единственият печеливш от събитията в Иран е Русия, заяви Антонио Коща

10 Март, 2026 14:54 1 048 28

  • иран-
  • антонио коща-
  • русия-
  • европейски съвет

Войната в Близкия изток предизвиква възможно най-голяма загриженост, каза председателят на Европейския съвет

Единственият печеливш от събитията в Иран е Русия, заяви Антонио Коща - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Досега единственият печеливш от събитията в Иран е Русия, която се възползва от повишаването на цените на енергията и пренасочването на военни способности, които можеше да бъдат използвани в помощ на Украйна. Това заяви днес председателят на Европейския съвет Антонио Коща пред участниците в годишната среща в Брюксел на посланиците на страните от ЕС, предаде БТА.

Войната в Близкия изток предизвиква възможно най-голяма загриженост, каза той. Иран със сигурност е отговорен за основните причини за днешните събития, но едностранните решения никога не са правилният път. ЕС призовава всички към максимална сдържаност и възобновяване на преговорите. Подкрепяме правото на гражданите на Иран да живеят в мир и да решават собственото си бъдеще, добави Коща.

Още новини от Украйна

Той призова за спиране на ударите по съседните на Иран държави и отбеляза, че последните събития са заплаха не само за Близкия изток и Европа. Свободата и човешките права не се постигат с бомби, те са защитени само от международното право, настоя Коща.

В днешната действителност Русия нарушава мира, Китай създава пречки в търговията, а САЩ поставят под въпрос международния ред, основан на правила. Трябва да защитим международния ред по правила, според принципите в Устава на ООН. Нарушенията на международното право са неприемливи - било то в Украйна, Гренландия, Латинска Америка, Африка, Газа или Близкия изток. ООН трябва да бъде реформирана, но не може да бъде заместена. Вместо да увеличава мита, ЕС предлага сътрудничество - само така можем да разширим нашето влияние и да защитим основания на правила международен ред, обобщи Коща.

В наш интерес е светът да остане основан на правила и сътрудничество. Жизненоважно е ЕС да говори в един глас при защитата на своите ценности и интереси, това е най-добрият начин да помогнем на Украйна да постигне траен и справедлив мир. Знаем колко е трудно да се постига единодушие по въпросите на външната политика при 27 държави в ЕС. Дълбоко съм убеден, че различията ни са богатството на нашия съюз, каза той.

Коща добави, че ЕС ще изпълни обещанието си да осигури заем за Украйна и изрази надежда утре да бъде удължено действието на въведените санкции срещу Русия, както и да се постигне напредък по одобряването на допълнителни санкции.

Трябва да подготвим следващото разширяване на ЕС, молбата на Украйна за присъединяване раздвижи процеса и това включва Молдова и страните от Западните Балкани. Тяхното бъдеще е в ЕС, но присъединяването ще остане основано на заслуги. За да се разшири ЕС в следващите години, са необходими решителни стъпки, каза председателят на Европейския съвет.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Атина Палада

    29 1 Отговор
    Освен Русия и американските петролни компании.

    Коментиран от #6

    14:55 10.03.2026

  • 2 Фон Пфайзер и коалицията на лаещите

    32 0 Отговор
    Пак скърцане на биберони и детски плач.

    14:56 10.03.2026

  • 3 инчир

    28 0 Отговор
    Слава на Русия!

    14:56 10.03.2026

  • 4 Бумеранг

    29 0 Отговор
    Каквото се мъчиха да направят на Русия се върна при тях. КАРМА.

    14:57 10.03.2026

  • 5 Фон Пфайзер и коалицията на лаещите

    23 0 Отговор
    Повод да се съберем отново, да обсъдим ситуацията 🤣

    Коментиран от #7

    14:57 10.03.2026

  • 6 янесъм

    15 0 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Я не съм толкова сигирна за америчките, щото ако има фетва, пиши ги бегали.

    14:58 10.03.2026

  • 7 отострова

    15 0 Отговор

    До коментар #5 от "Фон Пфайзер и коалицията на лаещите":

    Епстайин ще даде ли нещо свежо на масата?

    14:59 10.03.2026

  • 8 Атина Палада

    19 0 Отговор
    От както свят светува основното правило е било винаги едно и също: правото е на по силният!
    Разликата е,че сега няма маски .
    Без лицемерие,без маски ..

    Коментиран от #9

    15:00 10.03.2026

  • 9 страшниясъд

    13 0 Отговор

    До коментар #8 от "Атина Палада":

    Но всеки одъртява и става немощен и безсилен.

    Коментиран от #12

    15:01 10.03.2026

  • 10 иван костов

    18 0 Отговор
    Даже мавърът на Урсула започна да схваща размерът на излагацията, а както знаем той не е от умните!😅😅😅

    15:03 10.03.2026

  • 11 Георгиев

    18 0 Отговор
    Глупаво изказване. Иран бил виновен за войната. Като че ли Иран е нападнал, а не САЩ и Израел него. И Русия и Китай са били виновни, без да става ясно защо. И все пак щели да дадат заем 90 млрд евро на Окраина. Нищо че сега е заем, а всички знаем, че е подарък. Киев щял да го връща от репарациите от Русия след края на войната. Репарации плаща загубилия. Или не сте в по ас или такъв е трикът в обосновката.

    15:06 10.03.2026

  • 12 Атина Палада

    10 0 Отговор

    До коментар #9 от "страшниясъд":

    Така е! Но винаги е имало ,има и ще има някой,който е по силен от останалите...
    Е,негово е правото! А тоя горе ...най малко той може да ми говори за международно право ....да си ги разказва на баба му:)))

    15:07 10.03.2026

  • 13 Загубеняците в Брюксел

    13 0 Отговор
    я карат по максимата " не е важно аз да съм добре, а на съседа да е зле"

    15:11 10.03.2026

  • 14 Къде ги намират такива индивиди

    18 0 Отговор
    Колкото по-тъп, толкова по-високо в ЕС

    Коментиран от #17

    15:12 10.03.2026

  • 15 ЕЙ ГИ НА

    14 0 Отговор
    На снимката са началниците на "коалицията на желаещите". Аз съм за друга коалиция на желаещите на тия да им се случат не много добри неща

    15:14 10.03.2026

  • 16 Боко

    5 0 Отговор
    ЧеКиииджии👌 както би казала Рая , която е много добра в изработката им 🤪

    15:22 10.03.2026

  • 17 Боко

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "Къде ги намират такива индивиди":

    Имат си европейски стандарт!

    15:23 10.03.2026

  • 18 007

    7 0 Отговор
    Приказки, приказки..... Накъдето и да се обърнеш, навсякъде земи и народи са завладявани с насилие. Не случайно историята на света е подреждане на събития, които преобладаващо са войни за завладяване и отвладяване. Неприятно е усещането за обреченост. Разбира се, отново ще се успокоят лудите глави и ще се запише още една страница от историята с няколко събития-войни.

    15:25 10.03.2026

  • 19 Последния Софиянец

    2 0 Отговор
    Има и втори печеливш-САЩ.

    15:29 10.03.2026

  • 20 Горски

    4 0 Отговор
    Западналия "цивилизейшън" под токсичната вековна егида на наглосаксонските колонизатори и техните съвременни клонинги - краварските пирати, окончателно се дискредитира, дехуманизира и демонизира, препускайки към своя неизбежен и напълно закономерен залез... Защото нищо не е вечно и нищо не е безнаказано... Тъпото за нас е, че пак сме от грешната страна на историята, в лагера на губещите. Политанализатора Йозеф Гелоуей: САЩ изпратиха Boeing E-6B Mercury, способен да нанася ядрени удари, към Иран.

    15:35 10.03.2026

  • 21 Аоо

    1 0 Отговор
    Изи от. От злоба и некадърност ще се самоизядете.

    15:53 10.03.2026

  • 22 Рублевка

    3 0 Отговор
    По-лесно ще се постигне траен и справедлив за Европа мир, ако се помогне на Русия. Особено във времето на енергийна криза и инфлация, победата на Русия ще бъде от полза на Европа.

    Коментиран от #26

    15:55 10.03.2026

  • 23 Хасковски каунь

    2 0 Отговор
    Усещат как почва нещо да им тупка отзаде

    15:59 10.03.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Християнски ционист

    2 0 Отговор
    Чета статия от американски автор – Чарлз Кушнер. Той всъщност е бащата на Джаред Кушнер и е лежал във федерален затвор за редица данъчни нарушения и други престъпления (включително случай на отмъщение срещу свидетел, при който той наел прοститутка да съблазни неговия зет, а след това изпратил видео от срещата на собствената си сестра). Така че може би си задавате очевидния въпрос: защо този οсъден престъпник и баща на зетя на президента е посланик в една от основните съюзнически държави на САЩ (Франция)?

    16:09 10.03.2026

  • 26 шехерезада

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Рублевка":

    ряпа да яде, колко си бил сладкодумен фантазьор....

    16:15 10.03.2026

  • 27 тиган

    0 0 Отговор
    коща димки пуща за шарани пре..ани

    16:22 10.03.2026

  • 28 Файърфлай

    0 0 Отговор
    А,забравил си и ВПК на САЩ.От кумова срама,може би ?

    16:26 10.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания