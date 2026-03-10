Новини
Гюров: Енергийната инфраструктура е от стратегическо значение за конкурентоспособността и сигурността на ЕС

10 Март, 2026 15:43 446 6

  • андрей гюров-
  • енергийна инфраструктура-
  • електроенергийни мрежи

В рамките на срещата министър-председателят акцентира върху стратегическото значение на ядрената енергетика

Гюров: Енергийната инфраструктура е от стратегическо значение за конкурентоспособността и сигурността на ЕС - 1
Снимка: МС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Енергийната инфраструктура е от стратегическо значение за Европейския съюз и нейното модернизиране и интегриране се нарежда сред водещите европейски приоритети. Електроенергийните мрежи - тяхното ефективно развитие и оперативна съвместимост в рамките на Съюза са важни както за повишаване на конкурентоспособността на ЕС, така и за гарантиране дългосрочната енергийна сигурност. Тази позиция изрази министър-председателят Андрей Гюров в Париж, където по покана на френския президент Еманюел Макрон участва в среща на лидерите относно европейския подход към ядрената енергия и електропреносната мрежа.

Премиерът Гюров приветства усилията на ЕС по темата и същевременно отбеляза колко важна е регионалната свързаност и развитието на енергийните коридори. Според министър-председателя за добре функциониращ европейски енергиен пазар са съществени именно трансграничните междусистемни връзки, оптимизиране използването на наличните ресурси и осигуряване на сигурни, гъвкави и устойчиви потоци на електроенергия между държавите членки. Премиерът Гюров посочи още, че мащабът на необходимите инвестиции в мрежовата инфраструктура изисква цялостен и дългосрочен подход към финансирането.

В рамките на срещата министър-председателят Андрей Гюров акцентира върху стратегическото значение на ядрената енергетика, ролята ѝ за осигуряване на стабилно и достъпно електроснабдяване и за постигане на климатична неутралност. Премиерът отбеляза последователните стъпки на страната ни за изграждането на нови ядрени мощности. Целта на България е да бъде сред първите в Европа, които ще изградят и въведат в експлоатация реактори от типа AP1000, при пълно съответствие с международните стандарти за безопасност и с най-добрите практики в развитието на ядрената енергетика. Страната ни разглежда също така малките модулни реактори като допълваща технология към съществуващите си ядрени мощности и активно проучва възможностите за тяхното внедряване.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    2 1 Отговор
    Ганчо скоро освен сметките на укропам ще почва и сметките на немчура да покрива.

    15:45 10.03.2026

  • 2 Зелената сделка

    3 0 Отговор
    закопа Европа!

    15:46 10.03.2026

  • 3 Да,бе

    3 0 Отговор
    Като е празна инфраструктурата,като главите на тия евролидери няма полза от нея...Айде на килимчето в Москва и почвайте да късате ризите,не че ще стане нещо,ама сеир да става.

    15:47 10.03.2026

  • 4 лют пипер

    3 0 Отговор
    А без нефт и газ как ще стане тая енергийна структура,как ще работи?

    15:50 10.03.2026

  • 5 ГЮРОВ Е ЕДИН ПЪРШИВ ПРЪЧ

    2 1 Отговор
    ПАРАЗИТ СКАПАН !

    15:52 10.03.2026

  • 6 АЗ ВИ ПИ...

    1 0 Отговор
    ....КАЯ
    на ЕС,ЕЗ и сkaпaнoто ви евро

    16:05 10.03.2026

