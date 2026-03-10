Гюров: Енергийната инфраструктура е от стратегическо значение за конкурентоспособността и сигурността на ЕС

Енергийната инфраструктура е от стратегическо значение за Европейския съюз и нейното модернизиране и интегриране се нарежда сред водещите европейски приоритети. Електроенергийните мрежи - тяхното ефективно развитие и оперативна съвместимост в рамките на Съюза са важни както за повишаване на конкурентоспособността на ЕС, така и за гарантиране дългосрочната енергийна сигурност. Тази позиция изрази министър-председателят Андрей Гюров в Париж, където по покана на френския президент Еманюел Макрон участва в среща на лидерите относно европейския подход към ядрената енергия и електропреносната мрежа.

Премиерът Гюров приветства усилията на ЕС по темата и същевременно отбеляза колко важна е регионалната свързаност и развитието на енергийните коридори. Според министър-председателя за добре функциониращ европейски енергиен пазар са съществени именно трансграничните междусистемни връзки, оптимизиране използването на наличните ресурси и осигуряване на сигурни, гъвкави и устойчиви потоци на електроенергия между държавите членки. Премиерът Гюров посочи още, че мащабът на необходимите инвестиции в мрежовата инфраструктура изисква цялостен и дългосрочен подход към финансирането.

В рамките на срещата министър-председателят Андрей Гюров акцентира върху стратегическото значение на ядрената енергетика, ролята ѝ за осигуряване на стабилно и достъпно електроснабдяване и за постигане на климатична неутралност. Премиерът отбеляза последователните стъпки на страната ни за изграждането на нови ядрени мощности. Целта на България е да бъде сред първите в Европа, които ще изградят и въведат в експлоатация реактори от типа AP1000, при пълно съответствие с международните стандарти за безопасност и с най-добрите практики в развитието на ядрената енергетика. Страната ни разглежда също така малките модулни реактори като допълваща технология към съществуващите си ядрени мощности и активно проучва възможностите за тяхното внедряване.