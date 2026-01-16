Путин и Нетаняху обсъдиха Близкия изток и Иран

Руският президент Владимир Путин и израелският министър-председател Бенямин Нетаняху са провели разговор, посветен на ситуацията в Близкия изток и развитието около Иран, съобщи Кремъл, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

По време на разговора Путин е предложил Русия да изиграе посредническа роля по иранския въпрос, уточнява агенцията.

Според изявление на Кремъл руският държавен глава е подчертал, че подкрепя засилването на политическите и дипломатическите усилия с цел гарантиране на стабилност и сигурност в региона.