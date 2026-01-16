Новини
Путин и Нетаняху обсъдиха Близкия изток и Иран

Путин и Нетаняху обсъдиха Близкия изток и Иран

16 Януари, 2026 12:51 1 027 19

Руският президент предложи Москва да посредничи за деескалация на напрежението в региона

Путин и Нетаняху обсъдиха Близкия изток и Иран - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин и израелският министър-председател Бенямин Нетаняху са провели разговор, посветен на ситуацията в Близкия изток и развитието около Иран, съобщи Кремъл, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

По време на разговора Путин е предложил Русия да изиграе посредническа роля по иранския въпрос, уточнява агенцията.

Според изявление на Кремъл руският държавен глава е подчертал, че подкрепя засилването на политическите и дипломатическите усилия с цел гарантиране на стабилност и сигурност в региона.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 В.В.П

    8 5 Отговор
    Оставям това тук без коментар.

    "По време на среща в Белия дом лидерът на венецуелската опозиция Мария Корина Мачадо предаде на президента на САЩ Доналд Тръмп медала си от Нобеловата награда за мир, лауреат на която стана през 2025 г. Тръмп не се посвени да вземе чужда награда и да си я присвои.

    "За мен беше огромна чест да се срещна днес с Мария Корина Мачадо от Венецуела" – написа по-късно Тръмп в социалната мрежа Truth Social:

    „Тя е забележителна жена, която е преживяла много. Мария ми връчи Нобеловата награда за мир за моята работа. Това беше прекрасен жест на взаимно уважение. Благодаря ти, Мария!“ – заяви президентът на САЩ."

    Коментиран от #8

    12:56 16.01.2026

  • 2 ...

    9 10 Отговор
    Срещанали се два еврея, два злодея.
    Крушата не пада по далече от дървото

    12:57 16.01.2026

  • 3 Българин

    5 18 Отговор
    Хаяско е пътник

    12:58 16.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Стенли

    15 4 Отговор
    Факти що не публикувате какво е казал Дянков за влизанетото ни в тази прословута еврозона че всичко се дължи на творческо счетоводство и от ЕЦБ много добре са знаели но са се" оставили " да бъдат убедени пише го в дневник а не го казва Костадинов или някой от ВЪЗРАЖДАНЕ 😁🤨

    Коментиран от #6

    13:00 16.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Факт

    9 4 Отговор
    На тези двамата не може да се вярва...

    Коментиран от #9, #10

    13:04 16.01.2026

  • 8 И сега дали Тръмпоча ще се кротне?

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "В.В.П":

    Надали.

    13:07 16.01.2026

  • 9 Браво!

    7 6 Отговор

    До коментар #7 от "Факт":

    Точно описание на бункерния фюрер. Интересно защо ти слагат минуси?

    13:12 16.01.2026

  • 10 факт 2..

    5 7 Отговор

    До коментар #7 от "Факт":

    Тези двамката урслците ги сакать у хагата-а они им показивает средной пръстичек

    13:15 16.01.2026

  • 11 Народен съд

    7 7 Отговор
    Юдеите сатани както и да се гърчат,каквито и мизерии да правят накрая щат не щат ще пълзят на килимчето в Кремъл...

    13:16 16.01.2026

  • 12 Истината

    7 7 Отговор
    Руснаците никога не са имали късмет с тези които ги управляват и Путлер е живото 🤔 доказателство за това. За 4 години башибозука му изпепили и разруши 10 % от Украйна без да постигне абсолютно нито една от първоначалните "цели" на "СВО".
    Сега се оказа, че е важно единствено колко земя може да се открадне от украинците.

    13:23 16.01.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 калина/алена

    2 4 Отговор
    За Русия! За Вл. Вл. Путин! За Румен Радев! За Бългаия!!!

    13:34 16.01.2026

  • 15 Делон

    3 1 Отговор
    Зелената еуглена се крие в Полша! Охраняват го МИ5 и МИ6.Въпреки охраната ,ще бъде гръмнат именно от окраинците,защото Зеленаа еуглена унищожи 20 милиона от своя народ.Колкото повече ОКРАИНА се води по НАТО и ЕС, по УРСУЛ/ МЪРСУЛ,толкова повече ще умират във войната с Русия,която ОКРАИНА започна по заповед на СОЩ/съед.овчарки щати /,по заповед на Чеф-.;утл-.;андия!!! Ще гинат и когато прогледнат, ОКРАИНЦИ живи вече няма да има!!!

    13:41 16.01.2026

  • 16 Атина Палада

    1 0 Отговор
    Този разговор беше преди три дни бре:))) вие чак днес пишете...

    13:44 16.01.2026

  • 17 вен серемос

    1 0 Отговор
    Най-голимите шантонерки са във овчарските щати, във Чифу-.;тландия, в протестнтска Англия в Брюксел-Усул/Мърсул-съдена за ваксините Пфайзер-умряха ЧОВЕЦИ!!А Тромпета е Prostityt!!! Prostitytka е венецуелката,която легна с Тромпета-нищожество.Да живее Мадуро!!! Да пукне ТРОМПЕТА и да пукнат венецуелските предатели.Колкото до Зелената еуглена,охраняван от МИ5 и МИ6 ,ще го гръмнат в главата,нищо ,че се крие в Полша.А,Нетаняху го чака ТАНАТОС -разпнат на Кръста,както чуф-.;ут-.;ите са разпнали собствения си БОТ ЙИСУС ХРИСТОСА, в България най-големите шант-.;он-.;ерки са :Силвия Великова, Ирина Недева, Дияна Янкулова, Снежана Димитрова от БНТ-Хоризонт.

    13:53 16.01.2026

  • 18 филип

    2 0 Отговор
    За Вл. Вл. Путин! За Русия! За България! За Румен Радев!

    13:55 16.01.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

