Путин и Нетаняху обсъдиха Близкия изток и Иран

Руският президент Владимир Путин и израелският министър-председател Бенямин Нетаняху са провели разговор, посветен на ситуацията в Близкия изток и развитието около Иран, съобщи Кремъл, цитиран от Ройтерс, предава БТА.
По време на разговора Путин е предложил Русия да изиграе посредническа роля по иранския въпрос, уточнява агенцията.
Според изявление на Кремъл руският държавен глава е подчертал, че подкрепя засилването на политическите и дипломатическите усилия с цел гарантиране на стабилност и сигурност в региона.
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 13 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 В.В.П
"По време на среща в Белия дом лидерът на венецуелската опозиция Мария Корина Мачадо предаде на президента на САЩ Доналд Тръмп медала си от Нобеловата награда за мир, лауреат на която стана през 2025 г. Тръмп не се посвени да вземе чужда награда и да си я присвои.
"За мен беше огромна чест да се срещна днес с Мария Корина Мачадо от Венецуела" – написа по-късно Тръмп в социалната мрежа Truth Social:
„Тя е забележителна жена, която е преживяла много. Мария ми връчи Нобеловата награда за мир за моята работа. Това беше прекрасен жест на взаимно уважение. Благодаря ти, Мария!“ – заяви президентът на САЩ."
Коментиран от #8
12:56 16.01.2026
2 ...
Крушата не пада по далече от дървото
12:57 16.01.2026
3 Българин
12:58 16.01.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Стенли
Коментиран от #6
13:00 16.01.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Факт
Коментиран от #9, #10
13:04 16.01.2026
8 И сега дали Тръмпоча ще се кротне?
До коментар #1 от "В.В.П":Надали.
13:07 16.01.2026
9 Браво!
До коментар #7 от "Факт":Точно описание на бункерния фюрер. Интересно защо ти слагат минуси?
13:12 16.01.2026
10 факт 2..
До коментар #7 от "Факт":Тези двамката урслците ги сакать у хагата-а они им показивает средной пръстичек
13:15 16.01.2026
11 Народен съд
13:16 16.01.2026
12 Истината
Сега се оказа, че е важно единствено колко земя може да се открадне от украинците.
13:23 16.01.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 калина/алена
13:34 16.01.2026
15 Делон
13:41 16.01.2026
16 Атина Палада
13:44 16.01.2026
17 вен серемос
13:53 16.01.2026
18 филип
13:55 16.01.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.