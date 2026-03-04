Израел предупреди, че ще ликвидира всеки наследник на Хаменей

Израелският министър на отбраната Израел Кац заяви, че всеки потенциален наследник на иранския върховен лидер Али Хаменей би бил "мишена", обречена на ликвидиране, предаде Франс прес, съобщи БТА.
"Всеки лидер, избран от иранския терористичен режим, ще бъде недвусмислено цел за елиминация", заяви Кац.
"Премиерът (Бенямин Нетаняху - бел. ред.) и аз наредихме лично на въоръжените сили да се подготвят да действат с всички средства за изпълнението на тази мисия", добави той.
Според една иранска и три чуждестранни медии за Върховен лидер на Иран вече е избран вторият син на покойния Али Хаменей - Моджтаба.
Вторият син на убития при израелско-американските въздушни удари ирански аятолах Али Хаменей – Моджтаба Хаменей, е бил избран за нов Върховен лидер на Иран. Новината съобщават иранската опозиционна медия „Иран Интернешънъл“, италианската агенция АНСА, израелското издание ynetnews и арабският клон на "Скай"" - „Скай Нюз Арабия“, които подчертават обаче, че ирански официални медии все още не са потвърдили новината.
Моджтаба е вторият син на Хаменей. Той е на 56 г. - роден е в Машхад през септември 1969 г. Смята се, че е бил предпочитаният син на Али Хаменей. Поддържа много добри връзки със силите за сигурност на Иран. По време на военната си служба е участвал във войната между Иран и Ирак от 1987 г. до 1988 г. Учил е в Ком, за да стане религиозен лидер.
Моджтаба е много обсъждан и заради богатството си, включващо недвижими имоти и на Запад, сред които Лондон и Франкфурт, както и богато инвестиционно портфолио.
През 2005 г. той подкрепи за президент на Иран твърдолинейния Махмуд Ахмадинеджад. Смята се, че е изиграл и водеща роля четири години по-късно в преизбирането на Ахмадинеджад, което тогава породи вълна от протести.
Според „Иран интернешънъл“ Мождтаба е бил посочен за приемник на поста на аятолаха още преди една година от баща си.
Израел ще изчезне скоро от картата
Дава, май
а ми
Тероризма като
ХиХи
8 честен ционист
До коментар #5 от "ХиХи":Бай Дончо е последния калбой.
Реално
Моряка
Израел предупреди, че
17 Сталин
- Боби Фишер
Защо се трият да питам
Ззз
да се трепят
23 Имаш ли поне един
До коментар #11 от "Ръсиш":Логичен аргумент Защо нацисткият коптор Израел трябва да съществува? Дай го !
11:22 04.03.2026
Копейки,
Даниел
11:24 04.03.2026
НЕ на НАТО , НЕ на терориста САЩ
11:25 04.03.2026
Българин
11:26 04.03.2026
който търси намира
11:29 04.03.2026
34 И педофилията впрочем в Израел
До коментар #4 от "Тероризма като":е Държавна политика. Иначе няма как в този нацистки коптор средната възраст да е 29 години и 2 месеца. Нали? Няма друго логично обяснение измислено от някой
Алоооо Радев !
38 Предишният Хаменей
Тоя ще го зловят по миризмата в бункера.
11:34 04.03.2026
39 Конана
До коментар #17 от "Сталин":Че Боби ти Фишер къв е бе
11:34 04.03.2026
42 А с калушковците
До коментар #33 от "Нали знаеш, че лесно":Разбра ли какво се случи?
11:35 04.03.2026
43 Данко Харсъзина
До коментар #17 от "Сталин":По произход самият Боби Фишър е евреин. Но явно от осъзналите се.
11:36 04.03.2026
историк
46 бой по иранските обекти
Сателитните изображения от 2 март 2026 г. показват преки попадения върху наземната инфраструктура, обслужваща подземния комплекс:
Входове за персонал: Унищожени са две сгради, служещи за входове към подземните зали за обогатяване на уран.
Транспортна рампа: Поразена е единствената рампа за превозни средства, водеща към подземните нива.
Статус: Въпреки че основните зали бяха сериозно повредени при предишни конфликти, новите удари целят да блокират всякакъв достъп за възстановяване на оборудване или центрофуги. МААЕ потвърди щетите по входните сгради, но не отчита радиационна опасност.
2. Ядрен комплекс Исфахан (Isfahan)
Снимките показват разрушения в Центъра за ядрени технологии:
Административни и изследователски центрове: Има данни за удари срещу обекти, свързани с металургията и двойната употреба в научните изследвания.
Сателитна промяна: Изображения от по-рано през годината показаха опити на Иран да покрие с покриви повредени сгради, но новите кадри от март показват повторни поражения в тези зони.
3. Други стратегически обекти
Дронова база Choqa Balk-e: Сателитни снимки от 2 март разкриват мащабни щети по съоръженията за производство на дронове тип „Шахед“.
Военноморски бази (Конарак и Бандар Абас): Изображенията на Planet Labs показват горящи кораби (включително фрегати клас Jamaran), разрушени бункери за съхранение и сериозни пожари в щаба на флота.
11:38 04.03.2026
Азът
Педофилско нацистки терористичен
Факти
11:38 04.03.2026
ориенталски облъчвания
11:38 04.03.2026
51 край на ядрените мераци
Техеран официално обяви, че съвместните удари на САЩ и Израел са засегнали основния ядрен обект в Натанз. Според иранския пратеник в ООН, съоръжението е претърпяло щети при въздушните операции в началото на март 2026 г..
Генералният директор на МААЕ отбеляза, че контактът с иранските власти е ограничен, което затруднява пълната оценка на подземните нива на обекти като Фордо и Натанз.
Военни доклади: Израелските военни сили (ЦАХАЛ) потвърдиха извършването на над 300 въздушни удара, насочени включително срещу „компоненти от ядрената програма на Иран“. Някои източници твърдят, че са атакувани инфраструктурни елементи, свързани с научноизследователската дейност и производството на ракети, които имат отношение към ядрения потенциал.
53 Че той Израел
До коментар #33 от "Нали знаеш, че лесно":И в България не малко терористични актове е извършвал. За последните 15 години са поне 6 доказаните такива. Не помниш ли дето и един убит изхвърлиха в двора на едно посолство за да няма разследване? С българско гражданство беше човека!
11:41 04.03.2026
54 Данко Харсъзина
До коментар #47 от "Азът":ЕС и урсулите също са ционистко творение.
11:42 04.03.2026
ккк
11:43 04.03.2026
56 Така пише в кръстословицата
До коментар #48 от "Педофилско нацистки терористичен":Във в. Труд ! Педофилско нацистки терористичен
Коптор със 6 букви?.... Израел !
11:43 04.03.2026
Джихади Йово
11:43 04.03.2026
И това
11:44 04.03.2026
59 Ззз
До коментар #45 от "историк":Самите евреи създават и финансират радикални групировки като Ислямска държава и ги отприщват където имат интерес. Сирия сега се ръководи от доказан терорист именно заради това.
11:46 04.03.2026
60 Грешка
До коментар #34 от "И педофилията впрочем в Израел":в този педофилски нацистки коптор Израел средната възраст НЕ е 29 години и 2 месеца а 29 години и 1 месец по последни данни !
11:47 04.03.2026
Мосад
11:53 04.03.2026
62 Факти
До коментар #47 от "Азът":В човешкия свят, както и в животинския, важи правилото на силата. Силният прави каквото си иска, а слабият прави каквото силният му позволи. Силните са САЩ и Израел, а слабите са Русия и Иран. Евреите са силни, защото от хилядолетия ги преследват и те са осъзнали, че единственото нещо, което не могат им отнемат са знанията и уменията. Затова в еврейското семейство ценност номер едно е образованието. Оттам евреите имат ум, пари и власт. В ислямското семейство основна ценност е книга с глупости от 7-ви век. Руското семейство е закостенял патриархат с основна ценност водката. Затова Русия и Иран са изостанали и са обречени да правят само това, което САЩ и Израел им позволяват.
11:53 04.03.2026
Цялото законодателство на Израел
11:55 04.03.2026
64 край на ядрените мераци и в България
До коментар #51 от "край на ядрените мераци":АЕЦ Козлодуй затваря !
11:56 04.03.2026
65 Тръмп диагностициран с рак
Жалко за миротвореца .....Сделка ще има ли
по 300 ирански обекта на ден
12:02 04.03.2026
68 Нямат край
До коментар #65 от "Тръмп диагностициран с рак":русофилската МЪКА и БЕЗСИЛИЕ, нямат...😂
12:05 04.03.2026