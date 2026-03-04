Израел предупреди, че ще ликвидира всеки наследник на Хаменей

Израелският министър на отбраната Израел Кац заяви, че всеки потенциален наследник на иранския върховен лидер Али Хаменей би бил "мишена", обречена на ликвидиране, предаде Франс прес, съобщи БТА.

"Всеки лидер, избран от иранския терористичен режим, ще бъде недвусмислено цел за елиминация", заяви Кац.

"Премиерът (Бенямин Нетаняху - бел. ред.) и аз наредихме лично на въоръжените сили да се подготвят да действат с всички средства за изпълнението на тази мисия", добави той.

Според една иранска и три чуждестранни медии за Върховен лидер на Иран вече е избран вторият син на покойния Али Хаменей - Моджтаба.

Вторият син на убития при израелско-американските въздушни удари ирански аятолах Али Хаменей – Моджтаба Хаменей, е бил избран за нов Върховен лидер на Иран. Новината съобщават иранската опозиционна медия „Иран Интернешънъл“, италианската агенция АНСА, израелското издание ynetnews и арабският клон на "Скай"" - „Скай Нюз Арабия“, които подчертават обаче, че ирански официални медии все още не са потвърдили новината.

Моджтаба е вторият син на Хаменей. Той е на 56 г. - роден е в Машхад през септември 1969 г. Смята се, че е бил предпочитаният син на Али Хаменей. Поддържа много добри връзки със силите за сигурност на Иран. По време на военната си служба е участвал във войната между Иран и Ирак от 1987 г. до 1988 г. Учил е в Ком, за да стане религиозен лидер.

Моджтаба е много обсъждан и заради богатството си, включващо недвижими имоти и на Запад, сред които Лондон и Франкфурт, както и богато инвестиционно портфолио.

През 2005 г. той подкрепи за президент на Иран твърдолинейния Махмуд Ахмадинеджад. Смята се, че е изиграл и водеща роля четири години по-късно в преизбирането на Ахмадинеджад, което тогава породи вълна от протести.

Според „Иран интернешънъл“ Мождтаба е бил посочен за приемник на поста на аятолаха още преди една година от баща си.