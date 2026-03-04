Новини
Свят »
Израел »
Израел предупреди, че ще ликвидира всеки наследник на Хаменей

Израел предупреди, че ще ликвидира всеки наследник на Хаменей

4 Март, 2026 11:13 1 293 68

  • иран-
  • моджтаба хаменей-
  • израел-
  • сащ-
  • израел кац

Всеки лидер, избран от иранския терористичен режим, ще бъде недвусмислено цел за елиминация, посочи Израел

Израел предупреди, че ще ликвидира всеки наследник на Хаменей - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Израелският министър на отбраната Израел Кац заяви, че всеки потенциален наследник на иранския върховен лидер Али Хаменей би бил "мишена", обречена на ликвидиране, предаде Франс прес, съобщи БТА.

"Всеки лидер, избран от иранския терористичен режим, ще бъде недвусмислено цел за елиминация", заяви Кац.

"Премиерът (Бенямин Нетаняху - бел. ред.) и аз наредихме лично на въоръжените сили да се подготвят да действат с всички средства за изпълнението на тази мисия", добави той.

Според една иранска и три чуждестранни медии за Върховен лидер на Иран вече е избран вторият син на покойния Али Хаменей - Моджтаба.

Вторият син на убития при израелско-американските въздушни удари ирански аятолах Али Хаменей – Моджтаба Хаменей, е бил избран за нов Върховен лидер на Иран. Новината съобщават иранската опозиционна медия „Иран Интернешънъл“, италианската агенция АНСА, израелското издание ynetnews и арабският клон на "Скай"" - „Скай Нюз Арабия“, които подчертават обаче, че ирански официални медии все още не са потвърдили новината.

Моджтаба е вторият син на Хаменей. Той е на 56 г. - роден е в Машхад през септември 1969 г. Смята се, че е бил предпочитаният син на Али Хаменей. Поддържа много добри връзки със силите за сигурност на Иран. По време на военната си служба е участвал във войната между Иран и Ирак от 1987 г. до 1988 г. Учил е в Ком, за да стане религиозен лидер.

Моджтаба е много обсъждан и заради богатството си, включващо недвижими имоти и на Запад, сред които Лондон и Франкфурт, както и богато инвестиционно портфолио.

През 2005 г. той подкрепи за президент на Иран твърдолинейния Махмуд Ахмадинеджад. Смята се, че е изиграл и водеща роля четири години по-късно в преизбирането на Ахмадинеджад, което тогава породи вълна от протести.

Според „Иран интернешънъл“ Мождтаба е бил посочен за приемник на поста на аятолаха още преди една година от баща си.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Израел ще изчезне скоро от картата

    49 47 Отговор
    Израел са варвари и убийци

    Коментиран от #11, #33, #66

    11:15 04.03.2026

  • 2 Дава, май

    16 5 Отговор
    е доста ветровито това работно място...

    11:15 04.03.2026

  • 3 а ми

    13 2 Отговор
    то този е пак Хаменей

    11:15 04.03.2026

  • 4 Тероризма като

    41 7 Отговор
    Държавна политика а? Ционизъм и нацизъм ...

    Коментиран от #34

    11:15 04.03.2026

  • 5 ХиХи

    27 3 Отговор
    А като сменят бай Дончо, ко ша праят?

    Коментиран от #8

    11:15 04.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 честен ционист

    16 6 Отговор

    До коментар #5 от "ХиХи":

    Бай Дончо е последния калбой.

    11:17 04.03.2026

  • 9 Реално

    21 3 Отговор
    Ще ги превърнат в мъченици, срещу религия неможеш да дейтваш така. Хората тъмън беха почвнали да проглеждат и ся пак у началото

    11:17 04.03.2026

  • 10 Моряка

    11 6 Отговор
    Кръвожаден Израел.А има такива готини мадами.Дали убиват лично?

    11:17 04.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Израел предупреди, че

    20 8 Отговор
    Е ТЕРОРИСТ ! Това ли ни казвате? Ами ние си го знаем. Колко пъти са го доказвали?  чудно ли е за някой че от създаването на Израел до края на 2025 г. Общото събрание на ООН прие над 500 резолюции, пряко или косвено свързани с Израел, като поне 300 от тях изрично осъждат или критикуват Израел. А Съветът за сигурност на ООН прие 260 резолюции, свързани с арабско-израелския конфликт, като 90 от тях изрично осъждат или критикуват еврейската държава.

    11:19 04.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Сталин

    22 7 Отговор
    "Моята основна теза е че евреите са криминална банда,и че евреите напълно контролират САЩ и евреите използват САЩ като средство да завладеят света."

    - Боби Фишер

    Коментиран от #39, #43

    11:20 04.03.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Защо се трият да питам

    12 2 Отговор
    Послания за мир? А?

    11:21 04.03.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Ззз

    16 7 Отговор
    Денят, в който мазнaтa кoза нетаняхо, и всеки негов наследник, бъде заличен от земята, ще бъде крачка напред към по-добър свят.

    11:21 04.03.2026

  • 22 да се трепят

    1 3 Отговор
    порадикалват се . и папата така излиза и размахва пръст . такива са им службите , а у нас нямат представители . нито кардинали, нито аятоласи, нито юдеисти , нито на Чарли последователи . някои ги смятат за сектански организации . с любов за подрастващи от същия пол . мормоните изкарвали доста от дарения .

    11:21 04.03.2026

  • 23 Имаш ли поне един

    14 11 Отговор

    До коментар #11 от "Ръсиш":

    Логичен аргумент Защо нацисткият коптор Израел трябва да съществува? Дай го !

    11:22 04.03.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Копейки,

    8 12 Отговор
    Мосад ви знае всичките.

    11:24 04.03.2026

  • 27 Даниел

    5 15 Отговор
    Ако човек се замисли какво ще последва за християнския свят след евентуалното придобиване на ядрено оръжие от Иран си мисля,че Израел върши по-малко зло!?

    11:24 04.03.2026

  • 28 НЕ на НАТО , НЕ на терориста САЩ

    12 2 Отговор
    Малцина се интересуват от стремежите за независимост на кюрдите, тибетците, каталунците, баските, кашмирците, тамилите и дори шотландците, които отново започнаха да говорят за независимост след Брекзит

    11:25 04.03.2026

  • 29 Българин

    4 8 Отговор
    Те и на Хизбула ликвидираха всеки лидер, и те пак си избират нов. С фанатици можеш да се бориш с убийства.

    11:26 04.03.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 който търси намира

    9 4 Отговор
    Американската база Израел за контрол на близкия изток сама си го търи.

    11:29 04.03.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 И педофилията впрочем в Израел

    7 9 Отговор

    До коментар #4 от "Тероризма като":

    е Държавна политика. Иначе няма как в този нацистки коптор средната възраст да е 29 години и 2 месеца. Нали? Няма друго логично обяснение измислено от някой

    Коментиран от #60

    11:30 04.03.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Алоооо Радев !

    8 3 Отговор
    Значи така а? 95% от чфутите които били с двойно гражданство не говорили български език? Това заяви Надежда Нейнски преди 3 дни. ... А? ...... на всички до един служили в израелската армия и техните семейства трябва спешно да се отнеме по най бързият начин българското гражданство ей! Тези хора не са българи! И тая ционистка гнус става вече нетърпима.Няма да ви търпи още дълго народа да знаете ционистки атлантически фееекалии. Дали сметка си давате каква омраза към вас се трупа само това не е ясно щото ако пък ви е ясно по добре като калуша да налапате сами пищова че другият вариант е по страшен да знаете . ....

    Коментиран от #44

    11:34 04.03.2026

  • 38 Предишният Хаменей

    4 9 Отговор
    го изловиха с хакнати улични камери.

    Тоя ще го зловят по миризмата в бункера.

    11:34 04.03.2026

  • 39 Конана

    2 2 Отговор

    До коментар #17 от "Сталин":

    Че Боби ти Фишер къв е бе

    11:34 04.03.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 А с калушковците

    5 0 Отговор

    До коментар #33 от "Нали знаеш, че лесно":

    Разбра ли какво се случи?

    11:35 04.03.2026

  • 43 Данко Харсъзина

    5 2 Отговор

    До коментар #17 от "Сталин":

    По произход самият Боби Фишър е евреин. Но явно от осъзналите се.

    11:36 04.03.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 историк

    7 2 Отговор
    Съгласно резолюцията на ООН от 1948 г. за създаване на Израел, площта, която е определена за новообразуваната държава е малко над 15000 кв.км Към настоящия момент Израел е с площ от малко над 22000 кв.км. За по-малко от 80 години Израел е успял да увеличи площта си с 1/3, като тази земя е взета от съседните държави с много пролята кръв и непрекъснати войви в региона. През 1970 г. се появяват първите признаци на радикален ислям, какъвто преди това не е съществувал. Можем ли да направим връзка с посочените събития и раждането на радикалния ислям? Кой носи отговорност за появата му и можем ли да намерим оправдание за него, как мислите?

    Коментиран от #59

    11:37 04.03.2026

  • 46 бой по иранските обекти

    3 6 Отговор
    1. Ядрен обект Натанз (Natanz)
    Сателитните изображения от 2 март 2026 г. показват преки попадения върху наземната инфраструктура, обслужваща подземния комплекс:
    Входове за персонал: Унищожени са две сгради, служещи за входове към подземните зали за обогатяване на уран.
    Транспортна рампа: Поразена е единствената рампа за превозни средства, водеща към подземните нива.
    Статус: Въпреки че основните зали бяха сериозно повредени при предишни конфликти, новите удари целят да блокират всякакъв достъп за възстановяване на оборудване или центрофуги. МААЕ потвърди щетите по входните сгради, но не отчита радиационна опасност.
    2. Ядрен комплекс Исфахан (Isfahan)
    Снимките показват разрушения в Центъра за ядрени технологии:
    Административни и изследователски центрове: Има данни за удари срещу обекти, свързани с металургията и двойната употреба в научните изследвания.
    Сателитна промяна: Изображения от по-рано през годината показаха опити на Иран да покрие с покриви повредени сгради, но новите кадри от март показват повторни поражения в тези зони.
    3. Други стратегически обекти
    Дронова база Choqa Balk-e: Сателитни снимки от 2 март разкриват мащабни щети по съоръженията за производство на дронове тип „Шахед“.
    Военноморски бази (Конарак и Бандар Абас): Изображенията на Planet Labs показват горящи кораби (включително фрегати клас Jamaran), разрушени бункери за съхранение и сериозни пожари в щаба на флота.

    11:38 04.03.2026

  • 47 Азът

    8 3 Отговор
    Хайде да си представим, че Путин бомбандира резиденцията на Зеленски в Киев и го убие и след това каже - който и да сложите на мястото на Зеленски ще го убивам! Представям си какво ще стане после. Но понеже са евреите заедно с американците, а на тях всичко им е позволено, всякакви международни организации и Урсулите от ЕС мълчат като....знаете сами какво!

    Коментиран от #54, #62

    11:38 04.03.2026

  • 48 Педофилско нацистки терористичен

    5 4 Отговор
    Коптор със 6 букви?.... Израел

    Коментиран от #52, #56

    11:38 04.03.2026

  • 49 Факти

    4 7 Отговор
    В България има много роби, които подкрепят робски диктаторски режими като тези в Русия и Иран, където хората са роби на диктатора. Това ни е останало като наследство от векове римско, гръцко, турско и руско робство. Още не сме свикнали със свободата и хората не са скъсали оковите на робското самосъзнание.

    11:38 04.03.2026

  • 50 ориенталски облъчвания

    4 1 Отговор
    италиански облъчвания, киевски облъчвания . нали имаме черква . защо да им празнуваме католишки, ислямиски и други празници . помаците си ходят на джамии .

    11:38 04.03.2026

  • 51 край на ядрените мераци

    5 1 Отговор
    на моллите:

    Техеран официално обяви, че съвместните удари на САЩ и Израел са засегнали основния ядрен обект в Натанз. Според иранския пратеник в ООН, съоръжението е претърпяло щети при въздушните операции в началото на март 2026 г..
    Генералният директор на МААЕ отбеляза, че контактът с иранските власти е ограничен, което затруднява пълната оценка на подземните нива на обекти като Фордо и Натанз.
    Военни доклади: Израелските военни сили (ЦАХАЛ) потвърдиха извършването на над 300 въздушни удара, насочени включително срещу „компоненти от ядрената програма на Иран“. Някои източници твърдят, че са атакувани инфраструктурни елементи, свързани с научноизследователската дейност и производството на ракети, които имат отношение към ядрения потенциал.

    Коментиран от #64

    11:40 04.03.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Че той Израел

    4 3 Отговор

    До коментар #33 от "Нали знаеш, че лесно":

    И в България не малко терористични актове е извършвал. За последните 15 години са поне 6 доказаните такива. Не помниш ли дето и един убит изхвърлиха в двора на едно посолство за да няма разследване? С българско гражданство беше човека!

    11:41 04.03.2026

  • 54 Данко Харсъзина

    4 4 Отговор

    До коментар #47 от "Азът":

    ЕС и урсулите също са ционистко творение.

    11:42 04.03.2026

  • 55 ккк

    3 2 Отговор
    Другарят Ким да вземе да изпрати някой атом в подходящи ръце в района, да треснат тия ционисти и да се приключи с тях, че да има мир по света!

    11:43 04.03.2026

  • 56 Така пише в кръстословицата

    2 3 Отговор

    До коментар #48 от "Педофилско нацистки терористичен":

    Във в. Труд ! Педофилско нацистки терористичен
    Коптор със 6 букви?.... Израел !

    11:43 04.03.2026

  • 57 Джихади Йово

    1 2 Отговор
    Израел е пътник! А ако случайно Иран сглупи и не го унищожи след всичко, което му причиниха, сам си е виновен!

    11:43 04.03.2026

  • 58 И това

    1 3 Отговор
    Неминуемо ще породи много въпроси! Като например дали пък Адолф Хитлер не е бил прав?

    11:44 04.03.2026

  • 59 Ззз

    0 3 Отговор

    До коментар #45 от "историк":

    Самите евреи създават и финансират радикални групировки като Ислямска държава и ги отприщват където имат интерес. Сирия сега се ръководи от доказан терорист именно заради това.

    11:46 04.03.2026

  • 60 Грешка

    1 3 Отговор

    До коментар #34 от "И педофилията впрочем в Израел":

    в този педофилски нацистки коптор Израел средната възраст НЕ е 29 години и 2 месеца а 29 години и 1 месец по последни данни !

    11:47 04.03.2026

  • 61 Мосад

    1 0 Отговор
    Събираме му девици,ама няма...

    11:53 04.03.2026

  • 62 Факти

    1 0 Отговор

    До коментар #47 от "Азът":

    В човешкия свят, както и в животинския, важи правилото на силата. Силният прави каквото си иска, а слабият прави каквото силният му позволи. Силните са САЩ и Израел, а слабите са Русия и Иран. Евреите са силни, защото от хилядолетия ги преследват и те са осъзнали, че единственото нещо, което не могат им отнемат са знанията и уменията. Затова в еврейското семейство ценност номер едно е образованието. Оттам евреите имат ум, пари и власт. В ислямското семейство основна ценност е книга с глупости от 7-ви век. Руското семейство е закостенял патриархат с основна ценност водката. Затова Русия и Иран са изостанали и са обречени да правят само това, което САЩ и Израел им позволяват.

    11:53 04.03.2026

  • 63 Цялото законодателство на Израел

    1 1 Отговор
    Е Ционизъм и нацизъм. Закон по закон е описано на сайта на израелската организация Adalah ! Ама трябва да се чете. Нацизъм, апартейд и геноцид

    11:55 04.03.2026

  • 64 край на ядрените мераци и в България

    1 2 Отговор

    До коментар #51 от "край на ядрените мераци":

    АЕЦ Козлодуй затваря !

    11:56 04.03.2026

  • 65 Тръмп диагностициран с рак

    0 2 Отговор
    Пишело го навсякъде
    Жалко за миротвореца .....Сделка ще има ли

    Коментиран от #68

    11:57 04.03.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 по 300 ирански обекта на ден

    2 0 Отговор
    и до края на март операцията свършва.

    12:02 04.03.2026

  • 68 Нямат край

    1 0 Отговор

    До коментар #65 от "Тръмп диагностициран с рак":

    русофилската МЪКА и БЕЗСИЛИЕ, нямат...😂

    12:05 04.03.2026