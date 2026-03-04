Новини
Свят »
Кипър »
Тревога беше обявена в Кипър заради засечен подозрителен летящ обект

Тревога беше обявена в Кипър заради засечен подозрителен летящ обект

4 Март, 2026 11:48 601 7

  • кипър-
  • иран-
  • ларнака-
  • ливан

Въздушното пространство над най-голямото кипърско международно летище в Ларнака е било затворено заради тревогата

Тревога беше обявена в Кипър заради засечен подозрителен летящ обект - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Тревога беше обявена в Кипър около 9:30 ч. тази сутрин заради засечен подозрителен летящ обект, насочен към територията на страната, съобщи кипърското издание „Филелефтерос“, цитирано от БТА.

Обектът е бил във въздушното пространство в близост до Ливан, съобщи говорителят на кипърското правителство Константинос Летимбиотис. За прехващане на обекта са били вдигнати два гръцки изтребителя F-16, разположени в Кипър.

Въздушното пространство над най-голямото кипърско международно летище в Ларнака е било затворено заради тревогата, съобщава Ройтерс, като се позовава на източник като правителството.

Както съобщи кипърското радио и телевизия РИК тревога е била обявена в американското посолство в Никозия, където персоналът е бил отведен превантивно в скривалища. Малко преди 10 ч. тревогата е била отменена и персоналът на посолството се е върнал на работните си места.

По-рано днес Държавният департамент позволи на служителите на посолството, задълженията на които не са свързани с основните му функции, да отпътуват от Кипър заедно със семействата си.

Ситуацията в Кипър е напрегната, след като в понеделник дрон удари британската военновъздушна база Акротири на острова. По данни на КНА дронът е бил изстрелян от Ливан и по-конкретно от свързаната с Иран ливанска групировка „Хизбула“.

Десетки полети са отменени от и до летищата в Ларнака и Пафос, а някои авиокомпании напълно прекратиха полетите си до средиземноморския остров.

Гърция изпрати в Кипър две фрегати и самолети F-16 за укрепване на сигурността на страната. Сили със способности за борба с дронове изпращат и Франция и Великобритания.


Кипър
  • 1 Данко Харсъзина

    4 0 Отговор
    А защо ли краварския слугинаж, визирам и тукашните продажници и лакеи, вече пълни памперсите от най-малкото движение във въздуха.

    Коментиран от #4

    11:51 04.03.2026

  • 2 честен ционист

    3 0 Отговор
    Хаитянският гостенин ги предусети тия драматични събития година по-рано и си би камшика от Козяка превантивно.

    11:51 04.03.2026

  • 3 установено

    1 0 Отговор
    Не бил дрон от Иран , а от иранско прокси организация Хизбула в посока Кипър за солидарност и за наказание на Натаняху.

    11:58 04.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Мурка

    0 0 Отговор
    а е Възможно да е БАБА ЯГА с метлата

    12:01 04.03.2026

  • 6 Педофилско нацистки терористичен

    2 1 Отговор
    Коптор със 6 букви?.... Израел ! Така пише в кръстословицата във в. Труд от вчера ! Педофилско нацистки терористичен коптор със 6 букви?.... Израел !

    Коментиран от #7

    12:02 04.03.2026

  • 7 И в Уйкипедия

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Педофилско нацистки терористичен":

    Така пише вече !

    12:03 04.03.2026