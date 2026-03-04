Новини
Русия засилва атаките срещу украинските железници
  Тема: Украйна

Русия засилва атаките срещу украинските железници

4 Март, 2026 11:32, обновена 4 Март, 2026 11:33 658 14

Дрон удари празен влак в Николаев, 17 локомотива са повредени

Русия засилва атаките срещу украинските железници
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Русия е увеличила ударите си по железопътната инфраструктура на Украйна, като основна цел са подвижните състави, съобщава държавната железопътна компания Укрзализниця, цитирана от BBC. В ранните часове безпилотен летателен апарат е ударил празен пътнически влак в Николаев, предава News.bg.

От началото на март са регистрирани общо 18 удара по железопътни обекти, средно по около шест атаки на ден. „Укрзализниця“ уточнява, че руските сили използват както стандартни дронове, така и FPV-безпилотни апарати. При атаките са повредени 17 локомотива.

Инцидентът в Николаев е станал сутринта, когато дронът е поразил празния влак, пристигнал за техническо обслужване. Един служител на железниците е ранен, уточнява вицепремиерът Алексей Кулеба. Благодарение на бързата реакция на мониторинговата група хората са евакуирани навреме, като това е предотвратило по-сериозни последствия. При удара е избухнал пожар в един от вагоните.

Ден по-рано Русия е опитала атака с дрон и по пътнически влак по линията Днепър - Ковел. Влаковите служители са спрели движението и са евакуирали пътниците, като безпилотният апарат е паднал на няколко метра от локомотива, без пострадали.

На 2 март при удар срещу електричка в Днепропетровска област загина един човек, а няколко, включително деца, са ранени.

Руски военни все още не са коментирали атаките, а местните власти в Николаев предупреждават, че публикуването на снимки и видеа от местата на ударите в реално време може да се разглежда като помощ за противника.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 абе забравихте си любимеца

    8 5 Отговор
    какво прави наркомански домъчня ми за него

    Коментиран от #8, #10, #13, #14

    11:37 04.03.2026

  • 2 Швейк

    5 6 Отговор
    Путине , Путинеее , одъртя вече, пък акъла не ти дойде !

    11:38 04.03.2026

  • 3 СБО провал

    4 8 Отговор
    Рашиското фиаско вече не е интересно има нов шериф в града

    11:38 04.03.2026

  • 4 Надежда змейски

    3 5 Отговор
    Осъждам агресията,за ПП рямОГ да праща фурчилата ф16

    11:38 04.03.2026

  • 5 Путлеристан 🤮🤮

    3 7 Отговор
    Абе брадатия козел-орк кадиров изчезна за добро а ✌️🍾🥂

    11:39 04.03.2026

  • 6 Зелю

    5 3 Отговор
    Само едно бело ми остана.

    11:40 04.03.2026

  • 7 17-18 локомотива нищо не са

    2 6 Отговор
    майдановците взеха много влакове . а европа ще им купи . отживелица са . кой се вози на влакове . да си сложат високоскоростен . кат мине с 600 км в час и няма да е видима мишена . може пак да си го пълнят с бомби .

    11:43 04.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Многоходовото

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "абе забравихте си любимеца":

    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    11:51 04.03.2026

  • 11 Евроасматик с нервен тик

    1 0 Отговор
    жълтопаветните ни урсулки са като кая калас, изпадат в менопауза преди да започнат пубертета ..😅

    12:01 04.03.2026

  • 12 Русия свали свой военен

    0 0 Отговор
    хеликоптер при атака с дронове срещу летище Милерово (ВИДЕО).Руски военен хеликоптер е бил свален от руската противовъздушна отбрана (ПВО), докато тя се е мъчела да спре далекобойни украински безпилотни летателни апарати в Ростовска област.

    12:04 04.03.2026

  • 13 КзББ и ДП

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "абе забравихте си любимеца":

    Да имат,да имат....колко локомотива да имат?
    С тяхното междурелсово разстояние,бая локомотиви трябва да им изпратят от Европа на талиги

    12:06 04.03.2026

  • 14 Лука

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "абе забравихте си любимеца":

    Ами добре е,борисе с рашистите ,а те беснеят !

    12:08 04.03.2026

