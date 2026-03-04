Русия засилва атаките срещу украинските железници

Русия е увеличила ударите си по железопътната инфраструктура на Украйна, като основна цел са подвижните състави, съобщава държавната железопътна компания Укрзализниця, цитирана от BBC. В ранните часове безпилотен летателен апарат е ударил празен пътнически влак в Николаев, предава News.bg.

От началото на март са регистрирани общо 18 удара по железопътни обекти, средно по около шест атаки на ден. „Укрзализниця“ уточнява, че руските сили използват както стандартни дронове, така и FPV-безпилотни апарати. При атаките са повредени 17 локомотива.

Инцидентът в Николаев е станал сутринта, когато дронът е поразил празния влак, пристигнал за техническо обслужване. Един служител на железниците е ранен, уточнява вицепремиерът Алексей Кулеба. Благодарение на бързата реакция на мониторинговата група хората са евакуирани навреме, като това е предотвратило по-сериозни последствия. При удара е избухнал пожар в един от вагоните.

Ден по-рано Русия е опитала атака с дрон и по пътнически влак по линията Днепър - Ковел. Влаковите служители са спрели движението и са евакуирали пътниците, като безпилотният апарат е паднал на няколко метра от локомотива, без пострадали.

На 2 март при удар срещу електричка в Днепропетровска област загина един човек, а няколко, включително деца, са ранени.

Руски военни все още не са коментирали атаките, а местните власти в Николаев предупреждават, че публикуването на снимки и видеа от местата на ударите в реално време може да се разглежда като помощ за противника.