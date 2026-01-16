Новини
Южна Африка разследва участието на Иран във военноморските учения на БРИКС

16 Януари, 2026 13:57 413 3

  • иран-
  • южна африка-
  • военноморско учение-
  • брикс

Проверката трябва да изясни дали указанията на президента Рамапоса са били неправилно тълкувани или пренебрегнати

Южна Африка разследва участието на Иран във военноморските учения на БРИКС - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Министерството на отбраната на Южна Африка обяви, че по разпореждане на министърката Анджи Мочекга е започнало разследване, свързано с участието на Иран във военноморските учения на БРИКС, проведени миналата седмица в южноафрикански териториални води, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Според официалното съобщение проверката има за цел да установи дали указанията на президента Сирил Рамапоса относно иранското участие са били неправилно разтълкувани или не са били изпълнени.

Местното издание „Дейли Мавърик“ съобщи, че Рамапоса е настоял Иран да се оттегли от ученията заради опасения, че присъствието му може да се отрази негативно на отношенията на Южна Африка със Съединените щати.

В изявление министерството подчерта, че нареждането на президента е било ясно комуникирано до всички ангажирани страни и предварително съгласувано, с цел да бъде коректно изпълнено и спазено.


Южна Африка
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Княз Вандал Новгородски

    4 0 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    14:05 16.01.2026

  • 2 Княз Вандал Новгородски

    3 0 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    14:05 16.01.2026

  • 3 Княз Вандал Новгородски

    3 0 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    14:05 16.01.2026