Южна Африка разследва участието на Иран във военноморските учения на БРИКС

Министерството на отбраната на Южна Африка обяви, че по разпореждане на министърката Анджи Мочекга е започнало разследване, свързано с участието на Иран във военноморските учения на БРИКС, проведени миналата седмица в южноафрикански териториални води, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Според официалното съобщение проверката има за цел да установи дали указанията на президента Сирил Рамапоса относно иранското участие са били неправилно разтълкувани или не са били изпълнени.

Местното издание „Дейли Мавърик“ съобщи, че Рамапоса е настоял Иран да се оттегли от ученията заради опасения, че присъствието му може да се отрази негативно на отношенията на Южна Африка със Съединените щати.

В изявление министерството подчерта, че нареждането на президента е било ясно комуникирано до всички ангажирани страни и предварително съгласувано, с цел да бъде коректно изпълнено и спазено.