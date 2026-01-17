Новини
Путин отчете изоставане при въвеждане на безпилотни системи в икономиката

17 Януари, 2026 06:02, обновена 17 Януари, 2026 06:11 535 5

Двеста хиляди широколентови сателитни комуникационни терминала за дронове ще бъдат произведени в Русия през 2026 г

Путин отчете изоставане при въвеждане на безпилотни системи в икономиката - 1
Снимка: РИА Новости
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Двеста хиляди широколентови сателитни комуникационни терминала за дронове ще бъдат произведени в Русия през 2026 г., обяви Дмитрий Баканов, изпълнителен директор на Роскосмос пред президента на страната Владимир Путин.

Той показа на държавния глава и спътника за дистанционно наблюдение на Земята „Зорки“, който позволява картографиране. Три такива спътника бяха изстреляни от космодрума „Восточни“ на 27 декември миналата година. Планира се до 2031 г. ще бъдат изстреляни 99 спътника.

В петък Путин посети депо „Аминевское“ на Московското метро и разгледа изложба на безпилотен граждански транспорт. След това проведе среща за развитието на автономни и безпилотни системи в Русия.

"Русия има голям потенциал в разработването и производството на безпилотни системи и е необходимо по-активно внедряване на тези технологии в ключови сектори на икономиката", заяви президентът, цитиран от РБК.

Държавният глава е възложил на правителството да подготви план за въвеждане на безпилотни системи в икономиката, да установи правни разпоредби за използването на автономни системи и да премахне административните бариери, които възпрепятстват тяхната интеграция. „Това не е прищявка, а необходимост“, подчерта Путин.

„На изложението се запознахме с цяла гама от такива съвременни продукти и обсъдихме разнообразните им сценарии на приложение, включително прецизно земеделие, защита на горите, доставка на товари, строителство, градско развитие и сигурност. И честно казано, това е впечатляващо!“, каза той.

Според Путин безпилотните системи трябва да заменят нискоквалифицирания и опасен труд и да създадат икономика с високи заплати. „Говорим за повишаване на производителността на труда и подобряване на качеството на живот на хората“, добави той.

Президентът каза, че са предприети важни стъпки в разработването на безпилотни решения, но Русия все още изостава значително от някои други страни. Той отбеляза, че за да се увеличи производството на безпилотни летателни апарати и техните компоненти, на руския бизнес трябва да се осигурят благоприятни условия. По думите му Русия трябва да развива износа на такива технологии, за да си осигури място на големия световен пазар.

Руската стратегия за развитие на безпилотната авиация беше одобрена през юни 2023 г. Програмата, която е валидна до 2030 г., включва установяване на серийно производство на местни безпилотни летателни апарати, създаване на мащабни специализирани индустриални центрове, изграждане на летища и пристанища за дронове, стимулиране на търсенето на безпилотни летателни апарати, обучение на специалисти, както и фундаментални и перспективни изследвания. Според проекта на федерален бюджет, за финансиране на националния проект „Безпилотни авиационни системи“ се планира да бъдат отпуснати 26 милиарда рубли през 2026 г., 28,6 милиарда рубли през 2027 г. и 33,3 милиарда рубли през 2028 г.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2 от 1 гласа.
