Тръмп се предложи за посредник в спора между Египет и Етиопия за водите на река Нил

Тръмп се предложи за посредник в спора между Египет и Етиопия за водите на река Нил

17 Януари, 2026 09:47, обновена 17 Януари, 2026 08:51

Въпросът трябва да се реши веднъж завинаги, заяви американският президент

Тръмп се предложи за посредник в спора между Египет и Етиопия за водите на река Нил - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев

Президентът на САЩ Доналд Тръмп предложи да посредничи в спора между Египет и Етиопия за водите на река Нил, предаде Ройтерс, цитирана от dariknews.bg.

"Готов съм да подновя посредничеството на САЩ между Египет и Етиопия, за да се реши отговорно и веднъж завинаги въпросът за "разпределението на водите на Нил"", написа Тръмп в писмо до египетския си колега Абдел Фатах Ас Сиси, което беше публикувано и в профила му в социалната му мрежа "Трут соушъл".

Тръмп благодари на иранските власти, че са отменили „всички планирани обесвания“ на демонстранти

На 9 септември в Адис Абеба беше открита Голямата етиопска ренесансова язовирна стена, разположена по-надолу по течението на Нил.

Етиопия, втората по население страната в Африка с над 120 милиона души, смята язовира на един от притоците на река Нил на стойност 5 милиарда долара за ключов за своите икономически амбиции.

Египет твърди, че язовирът нарушава международните договори и може доведе до пресушаване и наводнения - твърдения, които Етиония категорично отхвърля. От своя страна Тръмп неведнъж е заявявал публично, че е съгласен с опасенията на Кайро по въпроса за водата.


САЩ
  • 1 Междугалактическия стопаджия

    6 0 Отговор
    А на мене мое ли ми предложи или направо да ми прати едно такси, че сме съседи според картата?

    08:57 17.01.2026

  • 2 Тръмп

    14 1 Отговор
    Купуваме Нил,или налагам мита на крокодилите!

    08:59 17.01.2026

  • 3 Величко

    8 0 Отговор
    Дааа ... у всяка манджа миродия ... ! И ако реша да си направя сладолед , и там ли ще се туряш ? !

    08:59 17.01.2026

  • 4 БеГемот

    7 0 Отговор
    Бай Дончо Нобела!

    09:02 17.01.2026

  • 5 сухи ти, уста

    4 0 Отговор
    А Арда, мой малък Нил?

    09:06 17.01.2026

  • 6 дончо водомера

    5 1 Отговор
    ще преместя Нил в пустинята Мохаве в Невада

    09:06 17.01.2026

  • 7 Тоя самохвалко

    7 1 Отговор
    И деменция е много подходящ.... Ама трябва да му измислят някаква "награда на фараоните" иначе ще се нацупи и може и да ги бомбардира с авионосците?

    Коментиран от #10

    09:09 17.01.2026

  • 8 Кую

    6 1 Отговор
    Бозавия и Нил ще откраде.

    09:11 17.01.2026

  • 9 Този трябва да е в

    6 1 Отговор
    Някой бг. Хоспис с двойни решетки!

    09:11 17.01.2026

  • 10 хехе

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "Тоя самохвалко":

    сакън не пиши за фараони току виж рижия си купил Хеопсовата пирамида за гробница.

    09:13 17.01.2026

  • 11 Мишел

    6 0 Отговор
    На същата пресконференция Тръмп обяви, че е решил да не бомбардира Иран. Което е съвсем очаквано. Невъзможно е САЩ да евакуират военните от над 350 свои бази, които са в обсега на иранските ракети

    Коментиран от #14

    09:14 17.01.2026

  • 12 Еднополюсен свят

    8 0 Отговор
    Само за Тръмп слушам. Той е като часовник с кукувичка. Ку ку тук ку ку там. Дето не го сеят там никне. Че се и разпорежда. Явно освен Гренландия иска и Сахара.

    09:14 17.01.2026

  • 13 Няма смисъл от кръвопролитие

    4 1 Отговор
    Да му дадат каквото поиска като умре ще си го вземат обратно. Той след като има склероза и иска всичко като малко дете.

    Коментиран от #17, #19

    09:20 17.01.2026

  • 14 Тогава защо са им тези бази

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Мишел":

    Щом ги е страх от ракети . Общо имали 800наьи по света. Дори и тука имат две три .

    09:24 17.01.2026

  • 15 800 бази

    3 0 Отговор
    Прави сметка.

    Коментиран от #18

    09:27 17.01.2026

  • 16 Гай Турий

    4 0 Отговор
    Очакваме лодия дони да се обяви за главен помирител между зверовете и антилопите в резерват Серангети.

    09:30 17.01.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Абе нема

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "800 бази":

    Икономика в този свят, която би могла да финансира такива огромни разходи. Това го може само печатница на фалшиви "пари"! Тука има, тука нема и ала бала....

    09:41 17.01.2026

  • 19 Пиратското око

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Няма смисъл от кръвопролитие":

    Е ненаситно. Няма такова нещо, взели ли са един път, няма връщане назад. Или вярваш, че някога индианците ще си получат земята обратно от пиратите?

    09:55 17.01.2026

  • 20 Абе,

    2 0 Отговор
    бат Доньо направо да им монтира водомери и да си плащат според потреблението...

    10:08 17.01.2026

  • 21 Историк

    1 0 Отговор
    Затова идиоти като агент Краснов не трябва изобщо да имат някаква власт, камо ли световна. В момента съдбата на цял свят зависи от двама свирепи ненормалници Тръмп и Путин, които за съжаление работят заедно за пълна разруха на цивилизацията и върховенство на варварството! Дано цивилизацията победи,все пак светът съществува благодарение на нея.

    10:30 17.01.2026