Тръмп се предложи за посредник в спора между Египет и Етиопия за водите на река Нил

Президентът на САЩ Доналд Тръмп предложи да посредничи в спора между Египет и Етиопия за водите на река Нил, предаде Ройтерс, цитирана от dariknews.bg.
"Готов съм да подновя посредничеството на САЩ между Египет и Етиопия, за да се реши отговорно и веднъж завинаги въпросът за "разпределението на водите на Нил"", написа Тръмп в писмо до египетския си колега Абдел Фатах Ас Сиси, което беше публикувано и в профила му в социалната му мрежа "Трут соушъл".
Тръмп благодари на иранските власти, че са отменили „всички планирани обесвания“ на демонстранти
На 9 септември в Адис Абеба беше открита Голямата етиопска ренесансова язовирна стена, разположена по-надолу по течението на Нил.
Етиопия, втората по население страната в Африка с над 120 милиона души, смята язовира на един от притоците на река Нил на стойност 5 милиарда долара за ключов за своите икономически амбиции.
Египет твърди, че язовирът нарушава международните договори и може доведе до пресушаване и наводнения - твърдения, които Етиония категорично отхвърля. От своя страна Тръмп неведнъж е заявявал публично, че е съгласен с опасенията на Кайро по въпроса за водата.
1 Междугалактическия стопаджия
08:57 17.01.2026
2 Тръмп
08:59 17.01.2026
3 Величко
08:59 17.01.2026
4 БеГемот
09:02 17.01.2026
5 сухи ти, уста
09:06 17.01.2026
6 дончо водомера
09:06 17.01.2026
7 Тоя самохвалко
Коментиран от #10
09:09 17.01.2026
8 Кую
09:11 17.01.2026
9 Този трябва да е в
09:11 17.01.2026
10 хехе
До коментар #7 от "Тоя самохвалко":сакън не пиши за фараони току виж рижия си купил Хеопсовата пирамида за гробница.
09:13 17.01.2026
11 Мишел
Коментиран от #14
09:14 17.01.2026
12 Еднополюсен свят
09:14 17.01.2026
13 Няма смисъл от кръвопролитие
Коментиран от #17, #19
09:20 17.01.2026
14 Тогава защо са им тези бази
До коментар #11 от "Мишел":Щом ги е страх от ракети . Общо имали 800наьи по света. Дори и тука имат две три .
09:24 17.01.2026
15 800 бази
Коментиран от #18
09:27 17.01.2026
16 Гай Турий
09:30 17.01.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Абе нема
До коментар #15 от "800 бази":Икономика в този свят, която би могла да финансира такива огромни разходи. Това го може само печатница на фалшиви "пари"! Тука има, тука нема и ала бала....
09:41 17.01.2026
19 Пиратското око
До коментар #13 от "Няма смисъл от кръвопролитие":Е ненаситно. Няма такова нещо, взели ли са един път, няма връщане назад. Или вярваш, че някога индианците ще си получат земята обратно от пиратите?
09:55 17.01.2026
20 Абе,
10:08 17.01.2026
21 Историк
10:30 17.01.2026