Републиканци и демократи обвиниха Тръмп в "глупост" и "безразсъдство" заради заплахите му с мита към съюзниците в Европа

Републиканци и демократи обвиниха Тръмп в "глупост" и "безразсъдство" заради заплахите му с мита към съюзниците в Европа

18 Януари, 2026 05:43, обновена 18 Януари, 2026 07:31

Сенаторите от опозицията ще внесат законопроект за блокирането им, "преди да са нанесли още по-големи щети", заяви Чък Шумър

Републиканци и демократи обвиниха Тръмп в "глупост" и "безразсъдство" заради заплахите му с мита към съюзниците в Европа - 1
Чък Шумър, Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Група американски републикански законодатели критикува решението на президента на САЩ Доналд Тръмп да наложи тарифи на Дания и няколко други европейски страни заради ситуацията в Гренландия.

Сенатор Лиза Мурковски (републиканец от Аляска) нарече в Х решението на Тръмп да наложи тарифи на тези страни „тежка грешка“. „Това ще отчужди ключовите ни съюзници в Европа и няма да направи нищо за укрепване на националната сигурност на САЩ“, подчерта Мурковски. Тя смята, че това ще принуди европейските съюзници на САЩ в Северноатлантическия алианс да „пренасочат вниманието и ресурсите си към Гренландия“. Според сенаторката това е в интерес на Русия.

Сенатор Том Тилис (републиканец от Северна Каролина) написа в същата платформа за социални медии: „Този ​​отговор на това, че нашите съюзници изпращат малък брой войски в Гренландия за обучение, е лош за Америка, лош за американския бизнес и лош за американските съюзници.“ Той смята, че подобни стъпки на администрацията на Вашингтон обслужват интересите на Русия и Китай.

„Гренландия е наш съюзник и заплашването на съюзник е глупава политика, особено когато имаме възможността да установим нови бази там, ако пожелаем“, отбеляза представителят Дон Бейкън (републиканец от Небраска) в X.

Лидерът на малцинството в Сената на САЩ, демократът Чък Шумър, обяви, че ще се опита да блокира митата, които американският президент Доналд Тръмп заплаши да наложи на някои европейски съюзници заради спора около Гренландия, предаде ДПА, цитирана от БТА.

"Безразсъдните мита на Доналд Тръмп вече и без това спомогнаха за покачване на цените и навредиха на нашата икономика, а сега той само още повече влошава ситуацията", се казва в становище на Шумър, разпространено снощи. "Невероятно е как той иска да умножи по две ефекта от тази глупост, като наложи мита на най-близките ни съюзници в името на нереалистичния си поход за завладяване на Гренландия."

"Сенатските демократи ще внесат законопроект за блокиране на тези мита, преди да са нанесли още по-големи щети на американската икономика и на нашите съюзници в Европа."

По-рано Тръмп обяви, че от 1 февруари САЩ ще обложат с 10-процентни мита вноса от осем европейски страни заради противоречията около Гренландия.

В публикация в "Трут Сошъл" президентът посочи, че става дума за всички стоки, идващи от Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерландия и Финландия.

По думите му ако не бъде постигнат консенсус за продажба на Гренландия, от 1 юни митата ще скочат на 25%.

Противопоставяне срещу митническата заплаха на Тръмп изразиха и други представители на Конгреса на САЩ.

Двамата съпредседатели на двупартийната сенатска Група за наблюдение по въпросите на НАТО Джийн Шахийн от демократите и Том Тилис от републиканците предупредиха, че от подобна риторика полза имат единствено противници като руският президент Владимир Путин и китайският лидер Си Цзинпин, "които искат да видят алианса разединен".

"В момент, когато много американци се безпокоят от цената на живота, тези мита повишават разходите на домакинствата и бизнеса", посочиха те в съвместно изявление и призоваха правителството да спре със заплахите и да се върне към дипломацията.

Президентът на САЩ многократно даде да се разбере, че ще придобие Гренландия, ход, на който европейските партньори от НАТО категорично се противопоставят.

Гренландия се ползва с широка автономия и е част от Дания, която членува в Северноатлантическия пакт.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 5 от 9 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Българин

    1 14 Отговор
    Демократите колкото повече обвиняват, толкова повече подкрепата за Тръмп расте! И вече почти се изравнява с тази за Путин! Както вътре в САЩ, така и за всички хора по света!

    Коментиран от #4, #5

    05:50 18.01.2026

  • 2 Владимир Путин, президент

    11 9 Отговор
    Моята Русия се асоциира с глад, мизерия, улична престъпност, убийства, бомби и войни !!!

    05:51 18.01.2026

  • 3 хехе

    13 1 Отговор
    Че на рижия му лопа дюшемето го разбра цял свят, но и дУмократи направиха маса простотии докато управляваха

    05:54 18.01.2026

  • 4 Перник

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    По пернишките сайтове нищо не пишат за бруталнио пернишки бандит и лайновозо с големио корем че васко борчев, че от ония дни е изкарал шест часа у пръво районно у пернико у аресто. Лихварство и Имотна мафия. Пернишките сайтове са "заперник" и "мироглед". Напишете у гугъл васко борчев. Поздрави от Перник.

    05:59 18.01.2026

  • 5 Перник

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Аз съм Джоревец. При Еврейте бащата винаги е предполагаем.

    06:00 18.01.2026

  • 6 Ъхъ!!!

    7 5 Отговор
    Не е просто безрасъдство! Агент Краснов е Кремълски подлога, който играе по свирката на Путин и съсипва САЩ!

    Коментиран от #7

    06:03 18.01.2026

  • 7 хехе

    8 2 Отговор

    До коментар #6 от "Ъхъ!!!":

    що бе как съсипва САЩ нали рижия рече америка отново велика

    06:05 18.01.2026

  • 8 Хеми значи бензин

    3 10 Отговор
    Европейците още си мислят че Сащ им е колония птъдливите холяндски инцедти си мислят още че Ню Йорк е Ню Амстердам. По същата логика Датчанските пръдливи хомота си мислят че Гейрландия им е колония. Чудя се защо Тръмп не е пуснал б-52 върху Копенхаген.
    Тъпотата трябва да се наказва с вдички средства а европейците да точно такива тъ пи и нагли.

    06:06 18.01.2026

  • 9 Обвиняват, но

    5 4 Отговор
    Нищо съществено няма да направят, защото и на тях им харесва идеята да вземат Гренландия. Действията им са само да успокоят съюзниците и да симулират демокрация. За Венецуела се чуха един-два гласа и после всичко затихна. Американците си гледат интересите, правото ги интересува само ако е в техен интерес.

    06:09 18.01.2026

  • 10 Т.КОЛЕВ

    9 2 Отговор
    Д.ТРЪМП НЕ Е ДОБРЕ С ГЛАВАТА.ИМПИЙЧМАНТ.
    ДОКАТО НЕ Е СТАНАЛО ТВЪРДЕ КЪСНО.
    И ПУТИН Е СЪЩИЯ.
    ОПАСНИ ХОРА.
    НЯМА ЛИ СНАЙПЕРИСТИ ДА ГИ ОЧИСТЯТ ТИЯ.

    Коментиран от #11

    06:22 18.01.2026

  • 11 Буха ха

    4 3 Отговор

    До коментар #10 от "Т.КОЛЕВ":

    Глупости. Путин и Тръмп и двамата не са симпатични, но между тях има една основна разлика. Путин внимателно обмисля ходовете си, което го прави предвидим. Тръмп действа импулсивно и необмислено, тоест е непредвиди. Сутринта може да каже нещо, а до вечерта да се обърне на 180 градуса.

    Коментиран от #12

    06:42 18.01.2026

  • 12 Хеми значи бензин

    3 3 Отговор

    До коментар #11 от "Буха ха":

    Айде жо клук евразийски на ръчичка с Шрьодер и Ррю Вяхирев и от Ню Йорк Вакзал до Николаевске отпафък евразийски.

    07:03 18.01.2026

  • 13 Kaлпазанин

    1 0 Отговор
    Няма демократи ,няма републиканци .говедата са си говеда даже и като клоуни да ги преоблечеш ,алчността не познава граници

    07:09 18.01.2026

  • 14 Българин .

    1 0 Отговор
    Точното не е безразсъдство или глупост а е болен стар човек. Пълно куку!кукла на конци на сатанистите в саш!

    07:34 18.01.2026

  • 15 не се месете на Тръмп

    0 0 Отговор
    Митата срещу ЕС ще направят америка велика.Много правилен ход.

    07:35 18.01.2026

  • 16 Вашето мнение

    1 0 Отговор
    Паветни, уточнете се Тръмп агент краснов ли е или е дъ греат американ президент. Обожавам да гледам гърченето на неопределените.

    Коментиран от #18

    07:36 18.01.2026

  • 17 винаги има избор

    0 0 Отговор
    Гренландия или мита.

    07:36 18.01.2026

  • 18 Уточнение

    1 2 Отговор

    До коментар #16 от "Вашето мнение":

    1424 дни рускитеСвине за избивани като кучета в Донбас.
    Следващ въпрос?!

    07:39 18.01.2026

  • 19 Племенницата

    1 0 Отговор
    му каза, че е психопат. Просто трябва да му спретнат един импийчмънт. Тръмп има германски произход, и това е много опасно за демокрацията. А другият военнопрестъпник трябва да бъде арестуван и съден заедно с кликата му.

    07:40 18.01.2026