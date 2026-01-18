Републиканци и демократи обвиниха Тръмп в "глупост" и "безразсъдство" заради заплахите му с мита към съюзниците в Европа

Група американски републикански законодатели критикува решението на президента на САЩ Доналд Тръмп да наложи тарифи на Дания и няколко други европейски страни заради ситуацията в Гренландия.

Сенатор Лиза Мурковски (републиканец от Аляска) нарече в Х решението на Тръмп да наложи тарифи на тези страни „тежка грешка“. „Това ще отчужди ключовите ни съюзници в Европа и няма да направи нищо за укрепване на националната сигурност на САЩ“, подчерта Мурковски. Тя смята, че това ще принуди европейските съюзници на САЩ в Северноатлантическия алианс да „пренасочат вниманието и ресурсите си към Гренландия“. Според сенаторката това е в интерес на Русия.

Сенатор Том Тилис (републиканец от Северна Каролина) написа в същата платформа за социални медии: „Този ​​отговор на това, че нашите съюзници изпращат малък брой войски в Гренландия за обучение, е лош за Америка, лош за американския бизнес и лош за американските съюзници.“ Той смята, че подобни стъпки на администрацията на Вашингтон обслужват интересите на Русия и Китай.

„Гренландия е наш съюзник и заплашването на съюзник е глупава политика, особено когато имаме възможността да установим нови бази там, ако пожелаем“, отбеляза представителят Дон Бейкън (републиканец от Небраска) в X.

Лидерът на малцинството в Сената на САЩ, демократът Чък Шумър, обяви, че ще се опита да блокира митата, които американският президент Доналд Тръмп заплаши да наложи на някои европейски съюзници заради спора около Гренландия, предаде ДПА, цитирана от БТА.



"Безразсъдните мита на Доналд Тръмп вече и без това спомогнаха за покачване на цените и навредиха на нашата икономика, а сега той само още повече влошава ситуацията", се казва в становище на Шумър, разпространено снощи. "Невероятно е как той иска да умножи по две ефекта от тази глупост, като наложи мита на най-близките ни съюзници в името на нереалистичния си поход за завладяване на Гренландия."



"Сенатските демократи ще внесат законопроект за блокиране на тези мита, преди да са нанесли още по-големи щети на американската икономика и на нашите съюзници в Европа."



По-рано Тръмп обяви, че от 1 февруари САЩ ще обложат с 10-процентни мита вноса от осем европейски страни заради противоречията около Гренландия.



В публикация в "Трут Сошъл" президентът посочи, че става дума за всички стоки, идващи от Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерландия и Финландия.



По думите му ако не бъде постигнат консенсус за продажба на Гренландия, от 1 юни митата ще скочат на 25%.



Противопоставяне срещу митническата заплаха на Тръмп изразиха и други представители на Конгреса на САЩ.



Двамата съпредседатели на двупартийната сенатска Група за наблюдение по въпросите на НАТО Джийн Шахийн от демократите и Том Тилис от републиканците предупредиха, че от подобна риторика полза имат единствено противници като руският президент Владимир Путин и китайският лидер Си Цзинпин, "които искат да видят алианса разединен".



"В момент, когато много американци се безпокоят от цената на живота, тези мита повишават разходите на домакинствата и бизнеса", посочиха те в съвместно изявление и призоваха правителството да спре със заплахите и да се върне към дипломацията.



Президентът на САЩ многократно даде да се разбере, че ще придобие Гренландия, ход, на който европейските партньори от НАТО категорично се противопоставят.



Гренландия се ползва с широка автономия и е част от Дания, която членува в Северноатлантическия пакт.