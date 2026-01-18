Новини
ЕС може да блокира одобрението на търговското споразумение със САЩ заради заканите на Тръмп

18 Януари, 2026 06:00, обновена 18 Януари, 2026 06:13

Законодатели призовават за пауза в прилагането му, докато заплахите на американския президент отшумят

ЕС може да блокира одобрението на търговското споразумение със САЩ заради заканите на Тръмп - 1
Манфред Вебер, Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Европейският съюз е готов да блокира одобрението на търговското споразумение със САЩ поради заканите на президента на Доналд Тръмп да наложи тарифи на страни, написа в X Манфред Вебер, ръководител на водещата фракция в Европейския парламент, Европейската народна партия (ЕНП).

„ЕНП подкрепя търговското споразумение между ЕС и САЩ, но предвид заплахите на Доналд Тръмп относно Гренландия, одобрението е невъзможно на този етап. Нулевите тарифи за американски продукти трябва да бъдат спрени“, пише той.

Търговското споразумение между ЕС и САЩ, което председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен сключи с Тръмп миналото лято, вече е приложено, но все още изисква парламентарно одобрение, съобщава Bloomberg. Ако членовете на ЕНП се присъединят към „радикални леви политически групи“, те ще спечелят достатъчно гласове, за да забавят или блокират одобрението, се посочва в статията.

Някои законодатели на ЕС призовават за пауза в прилагането на търговското споразумение със Съединените щати, докато заплахите на Тръмп отшумят, отбелязва агенцията.

„Ясно е, че националният суверенитет на всяка държава трябва да бъде уважаван от всички партньори в едно търговско споразумение“, каза Бернд Ланге, председател на Комисията по търговия на Европейския парламент, която помага за надзора на дебата за ратифициране на търговското споразумение.

Той също така се застъпи за използването на Инструмента за борба с принудата (ACI, известен още като „търговската базука“). Инструментът позволява бърза реакция на опити за принуждаване на ЕС или неговите държави членки да променят политиките си чрез търговски или финансови заплахи. Контрамерките включват повишени тарифи, ограничения върху държавните поръчки, забрани за инвестиции и контрол върху износа.

За да противодействат на завземането на Гренландия от Съединените щати, европейците биха могли да използват няколко лоста за натиск, пише The Economist. Например, ЕС би могъл да наложи санкции и тарифи, да отмени търговското споразумение от август 2025 г. и да се насочи към американските технологични гиганти.

Изданието отбелязва, че военните бази в Европа са сред тези лостове за натиск. Без Рамщайн в Германия и други съоръжения „проекцията на сила“ в Африка и Близкия изток ще бъде невъзможна. Като пример The Economist посочва завземането на венецуелски танкер на 7 януари, който разчиташе на британски бази.

Друга слабост за Съединените щати е арктическата логистика. Контролът там изисква сътрудничество с Гренландия, Исландия, Обединеното кралство и Норвегия, отбелязва статията.

В същото време по-агресивният икономически подход на ЕС трябва да бъде приложен едновременно със спешно увеличение на разходите за отбрана, отбелязва изданието, подчертавайки, че нова търговска война ще окаже „огромен натиск върху бюджетите“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бравос

    5 2 Отговор
    на ЕССР !

    06:07 18.01.2026

  • 2 хехе

    9 0 Отговор
    може ама надали

    06:10 18.01.2026

  • 3 Развитие

    7 0 Отговор
    Бойковия ГЕРБ е у ЕНП-то.

    06:10 18.01.2026

  • 4 Няма алтернатива

    10 0 Отговор
    Европейските политици пишат за да покажат характер и да си запазят физиономиите си. Истината е, че нямат полезен ход. Ситуация, в която сами се вкараха. По-агресивния винаги печели. Евробюрократи са се ояли, живеят си добре и нямат много мотивация за борба, пък и не са тренирани за нея. Погледнете българските евродепутати. След като заминат за Брюксел и видят паричките, не можеш да изпиеш гласчетата.

    Коментиран от #9

    06:18 18.01.2026

  • 5 ДОБРО УТРО ЕВРОПА

    9 0 Отговор
    ИСТИНАТА Е ЧЕ САМО ПЛЯМПАТЕ И ОТНОВО ПРАВИТЕ ТОВА КОЕТО ВИ НАРЕДЯТ ОТ БЕЛИЯТ ДОМ. ВИЕ НИКОГА НЕ СТЕ ЗАЩИТАВАЛИ ИНТЕРЕСИТЕ НА ЕВРОПА А ЕДИНСТВЕННО И САМО ВАШИТЕ СОБСТВЕННИ И ТЕЗИ НА САЩ!!! ПО КОРУМПИРАНИ ОТ ДНЕШНИТЕ ЕВРОПОЛИТИЦЕ НЕ Е ИМАЛО ДО СЕГА.

    06:25 18.01.2026

  • 6 Леля Гошо

    7 1 Отговор
    Създава се чудесна възможност ЕС да се обедини и да се наложи като суперсила в световен мащаб. За съжаление, няма лидери като Тачър, Кол, де Гол и др. които да скръцнат със зъби и да поемат твърд курс. Кая, Урсула, Макрон, Мерц, Стармър са дребни бюрократи, които знаят само да провеждат безкрайни срещи и да преливат от празно в пусто, стаж за пенсия. За нашия жалък Желязков по-добре да не става дума.

    06:33 18.01.2026

  • 7 Мишел

    4 0 Отговор
    ЕС нищо не може.

    Коментиран от #17

    06:49 18.01.2026

  • 8 Не , че

    4 0 Отговор
    ще стане и биха го направили ! А дори и да опитат за "пред хората" - глас пустиня !

    06:50 18.01.2026

  • 9 Ъъъъъъъ

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Няма алтернатива":

    "Европейските политици пишат за да покажат характер и да си запазят физиономиите си. Истината е, че нямат полезен ход."

    Като "коалицията на желаещите".....Само някакви декларации пускат и нищо не вършат....🤣

    06:52 18.01.2026

  • 10 Всъщност

    4 0 Отговор
    Силата на американския пазар е, че е голям и мощен, и всеки производител иска да е там. Едва ли има по-голям консуматор от американците

    06:53 18.01.2026

  • 12 Да не

    2 1 Отговор
    би да визираш един обитател на зайчарник , за политик , господине Вебер , който за да те подкрепя при избирането , летя с Мара Гаврилова ?

    06:59 18.01.2026

  • 14 Уса

    4 1 Отговор
    На колене пред Тръмп веднага и ще бъдете помилвани да гледате разпада на ЕС

    07:01 18.01.2026

  • 15 Хихи

    1 0 Отговор
    Без възстановяването на Вермахта нищо няма да се получи. На този етап Ойро райхът има нужда от мускули.

    07:07 18.01.2026

  • 16 Ами

    3 0 Отговор
    САЩ може и да освободи европейските народи от ЕС. Да си купим пуканки.

    07:08 18.01.2026

  • 17 Ама

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Мишел":

    ЕССР може !

    07:11 18.01.2026

  • 18 Може , може

    2 0 Отговор
    Видя се , че нищо не може , освен да пилее безмилостно и хаотично билиони - пари от европейските данъкоплатци ! За поддържането на армия от хиляди ненужни хрантутници да не говорим изобщо !

    07:20 18.01.2026