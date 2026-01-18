ЕС може да блокира одобрението на търговското споразумение със САЩ заради заканите на Тръмп

Европейският съюз е готов да блокира одобрението на търговското споразумение със САЩ поради заканите на президента на Доналд Тръмп да наложи тарифи на страни, написа в X Манфред Вебер, ръководител на водещата фракция в Европейския парламент, Европейската народна партия (ЕНП).

„ЕНП подкрепя търговското споразумение между ЕС и САЩ, но предвид заплахите на Доналд Тръмп относно Гренландия, одобрението е невъзможно на този етап. Нулевите тарифи за американски продукти трябва да бъдат спрени“, пише той.

Търговското споразумение между ЕС и САЩ, което председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен сключи с Тръмп миналото лято, вече е приложено, но все още изисква парламентарно одобрение, съобщава Bloomberg. Ако членовете на ЕНП се присъединят към „радикални леви политически групи“, те ще спечелят достатъчно гласове, за да забавят или блокират одобрението, се посочва в статията.

Някои законодатели на ЕС призовават за пауза в прилагането на търговското споразумение със Съединените щати, докато заплахите на Тръмп отшумят, отбелязва агенцията.

„Ясно е, че националният суверенитет на всяка държава трябва да бъде уважаван от всички партньори в едно търговско споразумение“, каза Бернд Ланге, председател на Комисията по търговия на Европейския парламент, която помага за надзора на дебата за ратифициране на търговското споразумение.

Той също така се застъпи за използването на Инструмента за борба с принудата (ACI, известен още като „търговската базука“). Инструментът позволява бърза реакция на опити за принуждаване на ЕС или неговите държави членки да променят политиките си чрез търговски или финансови заплахи. Контрамерките включват повишени тарифи, ограничения върху държавните поръчки, забрани за инвестиции и контрол върху износа.

За да противодействат на завземането на Гренландия от Съединените щати, европейците биха могли да използват няколко лоста за натиск, пише The Economist. Например, ЕС би могъл да наложи санкции и тарифи, да отмени търговското споразумение от август 2025 г. и да се насочи към американските технологични гиганти.

Изданието отбелязва, че военните бази в Европа са сред тези лостове за натиск. Без Рамщайн в Германия и други съоръжения „проекцията на сила“ в Африка и Близкия изток ще бъде невъзможна. Като пример The Economist посочва завземането на венецуелски танкер на 7 януари, който разчиташе на британски бази.

Друга слабост за Съединените щати е арктическата логистика. Контролът там изисква сътрудничество с Гренландия, Исландия, Обединеното кралство и Норвегия, отбелязва статията.

В същото време по-агресивният икономически подход на ЕС трябва да бъде приложен едновременно със спешно увеличение на разходите за отбрана, отбелязва изданието, подчертавайки, че нова търговска война ще окаже „огромен натиск върху бюджетите“.