Санчес: Всякакво американско нашествие в Гренландия "би направило Путин най-щастливият човек на земята"

18 Януари, 2026 10:20 656 19

  • педро санчес-
  • сащ-
  • владимир путин

Ако САЩ използват сила, това би било смъртна присъда за НАТО. Путин би бил двойно щастлив, коментира той

Санчес: Всякакво американско нашествие в Гренландия "би направило Путин най-щастливият човек на земята" - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Испанският премиер Педро Санчес заяви в интервю за в. "Вангардия", че всякакво американско нашествие в Гренландия "би направило Путин най-щастливият човек на земята", предаде Ройтерс.

Всякаква военна акция на САЩ срещу огромния датски арктически остров на Дания би нанесла щети на НАТО и би легитимирала нашествието на Русия в Украйна, подчертава Санчес.

"Ако се фокусираме върху Гренландия, трябва да кажа, че американско нашествие в тази територия би направило Владимир Путин най-щастливият човек на света. Защо? Защото би легитимирало неговия опит за нашествие в Украйна", заяви той в интервю за в. "Вангардия".

"Ако САЩ използват сила, това би било смъртна присъда за НАТО. Путин би бил двойно щастлив."

Президентът Доналд Тръмп изглежда промени позицията си по отношение на Гренландия, като обеща да наложи вълна от увеличаващи се мита върху европейските съюзници, докато на САЩ не бъде позволено да купи Гренландия. В публикация в "Трут соушъл" Тръмп заяви, че допълнителни 10-процентни вносни мита ще влязат в сила на 1 февруари върху стоки от Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Холандия, Финландия и Великобритания – всички те вече подлежат на мита, наложени от Тръмп.

Тези тарифи ще се увеличат до 25% на 1 юни и ще продължат, докато не бъде постигнато споразумение за закупуването на Гренландия от САЩ, подчерта Тръмп. Той многократно е заявявал, че няма да се задоволи с нищо по-малко от собствеността върху Гренландия, която е автономна територия на Дания. Лидерите както на Дания, така и на Гренландия са заявявали, че островът не е за продан и не желае да стане част от САЩ.


  • 1 Кая Калас

    19 0 Отговор
    Путин ще спаси Гренландия.

    10:23 18.01.2026

  • 2 татунчо 🍌

    17 2 Отговор
    На тия гадове само Путин им е в кратуните . Приоритет за него е уркията , Тръмп да му мисли за айсбергите в Гленландия .

    10:24 18.01.2026

  • 3 Последния Софиянец

    11 2 Отговор
    Четвъртият Райх губи на Източният и Африканският фронт.Време е САЩ да открият фронта в Нормандия и Гренландия.

    10:25 18.01.2026

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К.😺

    17 2 Отговор
    Каквото и да стане на този свят, първото за което се сещат пед.... ъъ гейовете де е Путин! Сън не ги хваща от него!😂😂😂😂😂

    Коментиран от #9

    10:25 18.01.2026

  • 5 Дякон Унуфрий Араллампиев

    10 2 Отговор
    Основната цел на Тръмп е да подсигури СЕВЕРНИЯТ МОРСКИ ПЪТ Пряка търговия между Русия и САЩ без посредници от Европа Новата Ялта бе договорена в лимузината в Аляска И те така те

    Коментиран от #12, #19

    10:25 18.01.2026

  • 6 Пич

    11 0 Отговор
    Аа......чакай да видиш как ще се зарадват на САЩ в Иран , и тогава говори !!! Направо от кеф със заря ще ги посрещнат !!!

    10:26 18.01.2026

  • 7 Последният трол

    8 0 Отговор
    Откога чакаме този момент.

    10:26 18.01.2026

  • 8 оня с питон.я

    9 0 Отговор
    Да ама дедо Дончо го интересуват мангизите, а не като вас дали Путин е нещастен или щастлив.

    10:26 18.01.2026

  • 9 Последния Софиянец

    10 1 Отговор

    До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К.😺":

    Путин направи клиника за джендъри в Магадан да се лекуват безплатно и никаква благодарност от тях.

    10:27 18.01.2026

  • 10 стоян георгиев

    7 1 Отговор
    Рижавия трябваше да го вкарат навремето в затвора заедно с най върлите му фенове.сящ.не го сториха и сега берем плодовете на тази грвшка.

    10:30 18.01.2026

  • 11 8888

    11 1 Отговор
    Уникално, това да успееш да обвиниш и почерниш Путин с всяка новина, дори като имаш американски президент който прави както си иска, слага мита на своите "партньори", отвлича президенти, заплашва половината свят... това много трудно, но Европа успява да обвини и говори за Путин като лошия.

    10:31 18.01.2026

  • 12 стоян георгиев

    1 4 Отговор

    До коментар #5 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Ха....новата ялта в лимузината...така е.даже в мазето на люблянка е договорена ...хаха

    Коментиран от #16

    10:31 18.01.2026

  • 13 Другаря

    5 1 Отговор
    Педро е голям Педро.

    10:32 18.01.2026

  • 14 А дано!

    6 1 Отговор
    И българите ще са доволни защото ще се отърват от колониалния ес и терористичното нато!

    10:33 18.01.2026

  • 15 богът на войната

    5 0 Отговор
    Санчес има много нисък хоризонт в международната политика.Напротив Русия е притеснена.

    10:33 18.01.2026

  • 16 Дякон Унуфрий Араллампиев

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "стоян георгиев":

    Както каза Сакс Кобурготски ВЕРВАЙТЕ МИ За тези броени минути бяха решени милиони съдби Връщане назад няма И те така те

    10:39 18.01.2026

  • 17 дядо поп

    2 0 Отговор
    А предложението на Русия за пакт за ненападение с НАТО?

    10:40 18.01.2026

  • 18 Републиканци и демократи май са на път

    2 0 Отговор
    да съберат мнозинство за импийчмънт на Рижавото и после съд за държавна измяна!

    Поводите са много, както най- важният е измяна в полза на чужда държава.

    10:41 18.01.2026

  • 19 И какво му пречи

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    и сега да сис е свързва пряко с Русия по море , умньо?
    За какво му е Гренландия?

    И второ- Гренландия никога не е отказвала бази на САЩ. Ако САЩ искат могат да построят още пристанища и бази там.

    Ама - не, лудото рижаво иска да граби!

    10:45 18.01.2026