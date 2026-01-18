Санчес: Всякакво американско нашествие в Гренландия "би направило Путин най-щастливият човек на земята"

Испанският премиер Педро Санчес заяви в интервю за в. "Вангардия", че всякакво американско нашествие в Гренландия "би направило Путин най-щастливият човек на земята", предаде Ройтерс.

Всякаква военна акция на САЩ срещу огромния датски арктически остров на Дания би нанесла щети на НАТО и би легитимирала нашествието на Русия в Украйна, подчертава Санчес.

"Ако се фокусираме върху Гренландия, трябва да кажа, че американско нашествие в тази територия би направило Владимир Путин най-щастливият човек на света. Защо? Защото би легитимирало неговия опит за нашествие в Украйна", заяви той в интервю за в. "Вангардия".

"Ако САЩ използват сила, това би било смъртна присъда за НАТО. Путин би бил двойно щастлив."

Президентът Доналд Тръмп изглежда промени позицията си по отношение на Гренландия, като обеща да наложи вълна от увеличаващи се мита върху европейските съюзници, докато на САЩ не бъде позволено да купи Гренландия. В публикация в "Трут соушъл" Тръмп заяви, че допълнителни 10-процентни вносни мита ще влязат в сила на 1 февруари върху стоки от Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Холандия, Финландия и Великобритания – всички те вече подлежат на мита, наложени от Тръмп.

Тези тарифи ще се увеличат до 25% на 1 юни и ще продължат, докато не бъде постигнато споразумение за закупуването на Гренландия от САЩ, подчерта Тръмп. Той многократно е заявявал, че няма да се задоволи с нищо по-малко от собствеността върху Гренландия, която е автономна територия на Дания. Лидерите както на Дания, така и на Гренландия са заявявали, че островът не е за продан и не желае да стане част от САЩ.