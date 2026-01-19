Новини
Свят »
The Guardian: Мълчаливо съгласие от ЕС за продажба на Гренландия ще бъде катастрофален сигнал за Украйна

The Guardian: Мълчаливо съгласие от ЕС за продажба на Гренландия ще бъде катастрофален сигнал за Украйна

19 Януари, 2026 04:46, обновена 19 Януари, 2026 04:54 925 17

  • гренландия-
  • дания-
  • канада-
  • сащ

Канада готви изпращане на малък контингент от войски на острова за учения с други членове на НАТО

The Guardian: Мълчаливо съгласие от ЕС за продажба на Гренландия ще бъде катастрофален сигнал за Украйна - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Мълчаливото съгласие на ЕС за евентуална принудителна продажба на Гренландия би изпратило катастрофален сигнал за ангажимента на блока към Украйна, пише The Guardian.

Въпреки че Гренландия напусна Европейската общност през 1985 г., тя остава автономна територия на Дания, която от своя страна е член на Европейския съюз. Ако ЕС не успее да предотврати принудителната продажба на територията на своя член, това би изпратило катастрофален сигнал към Украйна.

Гренландия, с население от приблизително 57 000 души, остава автономна територия на Дания, която администрира острова повече от 300 години.

В статията си вестникът пише и за търговската сделка между САЩ и ЕС, която беше сключена през юли 2025 г. Тази сделка позволи на ЕС да избегне 30% американски тарифи. Като част от споразумението САЩ наложиха 15% тарифи върху по-голямата част от вноса на ЕС, включително автомобили. Реакциите на търговската сделка в Европа бяха смесени. Бенджамин Хадад, министър делегат по европейските въпроси във френското външно министерство, счете сделката със САЩ за „небалансирана“.

Според изданието обаче, непосочената причина за приемането на неравностойната търговска сделка е надеждата, че тя ще осигури подкрепата на САЩ за Украйна чрез предоставяне на разузнавателна помощ. Бившият латвийски премиер Кришанис Каринш определи това като дипломатически недостатък за Европа.

„Европа все още се нуждае от САЩ. Именно това прави целия процес много, много труден. А националните лидери, като цяло, много неохотно критикуват президента Тръмп. Но те също така неохотно обясняват на народите си защо е така, тази зависимост от сигурността“, каза той пред изданието.

Желанието на Тръмп да придобие Гренландия стана публично достояние по време на първия му президентски мандат през 2019 г. Тръмп твърди, че Дания защитава лошо региона и допуска дейност на руски и китайски подводници.

Пресслужбата на гренландското правителство отговори, че „Гренландия не е за продажба“, но че е „отворена за разговори за сътрудничество с други страни, включително Съединените щати“.

На фона на претенциите на американския президент Доналд Тръмп към Гренландия, канадските власти са разработили планове за изпращане на малък контингент от войски на острова за учения с други членове на НАТО, съобщава The Globe and Mail, позовавайки се на двама висши служители.

„Малък брой канадски войници биха могли да пътуват до Гренландия тази седмица като участници във военни учения на НАТО, организирани от Дания, ако премиерът одобри плана“, пише вестникът.

Източници съобщиха, че нямат информация кога Карни може да вземе подобно решение. Те обаче смятат, че тази стъпка е неизбежна.

Швеция, Холандия, Норвегия, Франция, Великобритания, Германия и Финландия вече обявиха, че ще изпратят войски в Гренландия. В сряда датските въоръжени сили обявиха засилено военно присъствие в Гренландия в тясно сътрудничество със съюзниците от НАТО и ще засилят обучението на острова.

В събота Тръмп обяви налагането на 10% мито през февруари на Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Обединеното кралство, Нидерландия и Финландия, което впоследствие ще се увеличи до 25% и ще остане в сила, докато Съединените щати не сключат сделка за закупуване на Гренландия.
Ситуацията около Гренландия


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    9 13 Отговор
    че тя осрайна си замина отдавна

    а оная дърта вещица мърссула дон дерЛАЙНО само кряка

    кая дето нито е дипломат нито на човек прилича и тя приглася в крякането на вещицата от брюксел

    путин си ги завзема територия и не го вълнува крякането на гъските

    Коментиран от #5

    04:57 19.01.2026

  • 2 хехе

    10 0 Отговор
    то ЕС катастрофира какво остава за окрайнината.

    Коментиран от #4

    04:57 19.01.2026

  • 3 Тодор Тагарев, военен министър

    3 2 Отговор
    ЕС трябва да устиска още година и половина до края на мандата на Тръмп. После идат избори и никой няма се занимава с Гренландия и Украйна 👍

    Коментиран от #6

    05:13 19.01.2026

  • 4 Аз съм Урсула

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "хехе":

    Еврото приехте ли? Приехте го. В портфейлчето дрънкат ли евро-монетки? Дрънкат! Ха ха ха

    Иди си плати сега еврегейинтернета с евро!

    05:21 19.01.2026

  • 5 Карамфил

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Цяла нощ не спа да чакаш Ганев да публикува тая цоза, за да се изкакаш неграмотно. Не е живот това твоето.

    Коментиран от #13, #14

    05:22 19.01.2026

  • 6 Хасан

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Тодор Тагарев, военен министър":

    Нешо бъркаш, мандата на президента е 4 години. Остават значи още 3.

    05:24 19.01.2026

  • 7 Хе, хеее…

    1 0 Отговор
    става (много) интересно…

    05:34 19.01.2026

  • 8 Изненадан

    6 5 Отговор
    Капейкте преди година твърдяха,че Дончо е миротворец😂... Сега се обърнаха на 180 градуса, а преди това пък твърдяха,че Раша няма да напада Украйна.

    05:42 19.01.2026

  • 9 Вярно е

    3 2 Отговор
    Да си враг на Сащ е опасно, но да си им приятел е фатално.

    05:44 19.01.2026

  • 10 Уса

    1 6 Отговор
    Гренландия принадлежи на САЩ и Канада също

    05:45 19.01.2026

  • 11 Неизбежно

    4 0 Отговор
    Колониалният свят (Европа и САЩ) си отива. Заради алчност и желанието да крадат и осакатяват другите народи.

    05:50 19.01.2026

  • 12 7338

    1 0 Отговор
    Това също показва, че без САЩ Европа е нищо!

    05:52 19.01.2026

  • 13 НЕГРАМОТНИКА

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Карамфил":

    вдигни си патуреИте че целия свет виде вълнясалия тиГЪС

    06:00 19.01.2026

  • 14 оня с коня

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Карамфил":

    Аре поемай с колоната отиващи на май.ната си

    06:01 19.01.2026

  • 15 град КОЗЛОДУЙ

    0 0 Отговор
    Бал съм Им Мамата, На вас Писачи те-Също... и натроловееете и на тях

    06:02 19.01.2026

  • 16 НАТО няма полезен ход

    0 0 Отговор
    и се чуди как да замете скандала под килима.
    Война между две или повече страни-членки на нато.

    06:09 19.01.2026

  • 17 Щом САЩ могат да си вземат,

    0 0 Отговор
    защо Русия да не може да си прибере своето? Китай също ще си прибере Тайван. Така леко леко ще се раздели света.Източна Европа ще бъде пак под руско влияние, колкото и да се гърчат евроатлантиците.

    06:22 19.01.2026