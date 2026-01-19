The Guardian: Мълчаливо съгласие от ЕС за продажба на Гренландия ще бъде катастрофален сигнал за Украйна

Мълчаливото съгласие на ЕС за евентуална принудителна продажба на Гренландия би изпратило катастрофален сигнал за ангажимента на блока към Украйна, пише The Guardian.
Въпреки че Гренландия напусна Европейската общност през 1985 г., тя остава автономна територия на Дания, която от своя страна е член на Европейския съюз. Ако ЕС не успее да предотврати принудителната продажба на територията на своя член, това би изпратило катастрофален сигнал към Украйна.
Гренландия, с население от приблизително 57 000 души, остава автономна територия на Дания, която администрира острова повече от 300 години.
В статията си вестникът пише и за търговската сделка между САЩ и ЕС, която беше сключена през юли 2025 г. Тази сделка позволи на ЕС да избегне 30% американски тарифи. Като част от споразумението САЩ наложиха 15% тарифи върху по-голямата част от вноса на ЕС, включително автомобили. Реакциите на търговската сделка в Европа бяха смесени. Бенджамин Хадад, министър делегат по европейските въпроси във френското външно министерство, счете сделката със САЩ за „небалансирана“.
Според изданието обаче, непосочената причина за приемането на неравностойната търговска сделка е надеждата, че тя ще осигури подкрепата на САЩ за Украйна чрез предоставяне на разузнавателна помощ. Бившият латвийски премиер Кришанис Каринш определи това като дипломатически недостатък за Европа.
„Европа все още се нуждае от САЩ. Именно това прави целия процес много, много труден. А националните лидери, като цяло, много неохотно критикуват президента Тръмп. Но те също така неохотно обясняват на народите си защо е така, тази зависимост от сигурността“, каза той пред изданието.
Желанието на Тръмп да придобие Гренландия стана публично достояние по време на първия му президентски мандат през 2019 г. Тръмп твърди, че Дания защитава лошо региона и допуска дейност на руски и китайски подводници.
Пресслужбата на гренландското правителство отговори, че „Гренландия не е за продажба“, но че е „отворена за разговори за сътрудничество с други страни, включително Съединените щати“.
На фона на претенциите на американския президент Доналд Тръмп към Гренландия, канадските власти са разработили планове за изпращане на малък контингент от войски на острова за учения с други членове на НАТО, съобщава The Globe and Mail, позовавайки се на двама висши служители.
„Малък брой канадски войници биха могли да пътуват до Гренландия тази седмица като участници във военни учения на НАТО, организирани от Дания, ако премиерът одобри плана“, пише вестникът.
Източници съобщиха, че нямат информация кога Карни може да вземе подобно решение. Те обаче смятат, че тази стъпка е неизбежна.
Швеция, Холандия, Норвегия, Франция, Великобритания, Германия и Финландия вече обявиха, че ще изпратят войски в Гренландия. В сряда датските въоръжени сили обявиха засилено военно присъствие в Гренландия в тясно сътрудничество със съюзниците от НАТО и ще засилят обучението на острова.
В събота Тръмп обяви налагането на 10% мито през февруари на Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Обединеното кралство, Нидерландия и Финландия, което впоследствие ще се увеличи до 25% и ще остане в сила, докато Съединените щати не сключат сделка за закупуване на Гренландия.
Ситуацията около Гренландия
