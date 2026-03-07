„Всеки фестивал е предизвикателство и шанс да се докоснеш до световете на други хора....”

Разговор с Иглика Пеева – поет, драматург, журналист. Има национални и международни награди за драматургия, поезия и журналистика, а нейни стихове и пиеси преведени на петнайсет езика.

Наскоро Иглика Пеева се завърна от Равена, Италия, където нейната пиеса „Асансьор” имаше много успешна премиера. Същото заглавие, преведено на гръцки, бе поставено и в Ларнака, Кипър.

- Драга Иглика, как се случи това? Нашите драматурзи трудно „пробиват” в чужбина, а ти вече за втори път си поканена в тези два града, известни с пиетета си към поезията и театъра?

- В Ларнака бях поканена миналата година на Международния фестивал на поезията като поет. тогава се запознахме с режисьора Андреас Мелекис и стана дума и за тази пиеса. В Равена вече имам творческа следа и някак естествено режисьорът Евелина Дряновска, с която работихме по проекта за Данте, се заинтересува от комедията.

- Да, наистина изненада ме, че наш автор беше почетен и поканен за честванията на великия италианец Данте, при това в „неговата Равена”. Как мина това голямо събитие?

- Казват, че е минало добре. Тогава не бях на премиерата за разлика от сега. При сегашното си гостуване се запознах с част от трупата, реализирала предния проект.

- А в Кипър, в град Ларнака, беше високо оценена твоята поезия. През миналата година я оцениха също така високо и на фестивала „Михай Еминеску”.

- В Ларнака бях поканена на фестивал с наистина перфектна организация. Всеки литературен фестивал, по принцип, е предизвикателство и шанс. Поезията, също по принцип, е самотно занимание на емоционално оголени като нерв хора, затова и такива срещи са особено полезни с възможността да се докоснеш до световете на други хора.

- Твоята пиеса „Асансьорът” е посветена на болната за нашата България тема за купуването на изборите. Имах удоволствие да я прочета. Камерна е, но е много силна, с ярки образи, с чувство за хумор, добре изградена драматургично. Как се прие от кипърците в Кипър и италианците в Равена?

- Както казаха актьорите от Ларнака, темата за купуването на гласове е актуална и там. Оказва се, че не сме открили топлата вода, а това ноу хау е сътворено още от мафията в САЩ най-вече в периода от 1920-те до 1960-те години.

- Доволна ли си от постановките, от работата на режисьорите в двата града и от артистите?

- В Равена салонът често избухваше в смях, което е и целта на един комедиен текст. Трупата там е направо прекрасна, а и режисьорската работа беше великолепна. Повечето зрители не си тръгнаха веднага след поклоните в продължение на цели 30 минути. А и в Ларнака споделиха, че премиерата е минала много добре. Това, което виждам от кратките клипчета от представлението, е свежо и много завладяващо. Ще видим дали ще имам възможност, пред вид световната обстановка, да пътувам до там, за да видя спектакъла.

- Желая ти успех и дано тази силна и майсторски изградена пиеса бъде поставена скоро и наша сцена!

Комедията „Асансьор“ от Иглика Пеева е представена в Равена, Италия и в Ларнака, Кипър по проект „Една пиеса – две европейски премиери“ BG-RRP-11, финансиран по европейския План за възстановяване и устойчивост.