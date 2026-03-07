Лондон е готов да подкрепи отбраната на Саудитска Арабия, 20% от британците са за включване във войната срещу Иран

Британският премиер Киър Стармър и саудитският престолонаследник Мохамед бин Салман Ал Сауд обсъдиха възможностите за засилване на сътрудничеството в обмена на разузнавателна информация между двете страни на фона на ударите на САЩ и Израел срещу Иран, предаде БТА.
Великобритания е "готова да подкрепи отбраната" на Саудитска Арабия, увери британският премиер, предадоха Ройтерс и Франс прес. цитирани от БТА.
"Допълнителни британски изтребители, хеликоптери и разрушител се изпращат в региона, а Обединеното кралство е готово да подкрепи отбраната на Кралство Саудитска Арабия, ако това бъде необходимо“, заявил е Стармър, според говорителка на британското правителство.
Петролната монархия беше мишена на няколко удара от началото на конфликта в Близкия изток, започнал с ударите на САЩ и Израел срещу Иран, който нанася ответни удари, особено в Персийския залив.
Вчера Саудитското министерство на отбраната обяви, че е унищожило три дрона на изток от столицата и три ракети, които се насочваха към военновъздушната база на принц Султан, където са разположени американски военни в близост до Рияд.
По време на срещата си и Бин Салман обсъдиха и "засилване на сътрудничеството си в областта на разузнаването" в рамките на отбранителните си операции, посочи говорителката. Саудитският престолонаследник подчерта и "мерките, предприети от Кралството за увеличаване на световните доставки на петрол и гарантирането на стабилността на пазара".
Великобритания, чиято военна база в Кипър беше ударена в началото на конфликта от ирански дрон, обяви в четвъртък, че ще разположи допълнителни бойни самолети и други военни средства, по-специално за укрепване на противовъздушната си отбрана.
Британските сили вече участват в защитата на региона и през последните дни са свалили дронове, летящи над Йордания и Ирак.
Само една пета от британците биха подкрепили присъединяването на Обединеното кралство към военната операция на САЩ и Израел срещу Иран, според проучване, проведено от социологическата компания BMG Research.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мурка
Коментиран от #6, #10
07:46 07.03.2026
2 Пич
Коментиран от #7
07:46 07.03.2026
3 И КАК ТОЧНО ЩЕ СТАНЕ ТОВА
07:47 07.03.2026
4 ЩЕ ИМ ПРАТЯТ БАНДАТА АЗОФ
07:48 07.03.2026
5 И 47 са против
Сметай щом 20 на 47 са официалните цифри значи реално 5 са за, 75 са против.
07:49 07.03.2026
6 амии
До коментар #1 от "Мурка":оатаналите 80% са мюсюлмани от близкия изток и африка
07:49 07.03.2026
7 За 36 години не ни ли научха
До коментар #2 от "Пич":че демокрацията е диктатура на малцинството - на най-сбърканото малцинство?
Коментиран от #9
07:51 07.03.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Пич
До коментар #7 от "За 36 години не ни ли научха":Точно !!! Виждаме с очите си същото и при нас!!!
07:54 07.03.2026
10 РЕАЛИСТ
До коментар #1 от "Мурка":Такова би трябвало да е заглавието. " Само 20 процента от британците са за включване във военната" Милен обаче знае , как да поднесе новината, за да не му дърпа Галя от посолството ушите .
08:07 07.03.2026
11 зрител
08:19 07.03.2026
12 Хахахахаха
08:22 07.03.2026
13 фес
08:27 07.03.2026