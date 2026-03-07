Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Лондон е готов да подкрепи отбраната на Саудитска Арабия, 20% от британците са за включване във войната срещу Иран

7 Март, 2026 07:38, обновена 7 Март, 2026 07:44 692 13

Британският премиер Киър Стармър разговаря със саудитският престолонаследник Мохамед бин Салман Ал Сауд

Снимка: YouTube
Британският премиер Киър Стармър и саудитският престолонаследник Мохамед бин Салман Ал Сауд обсъдиха възможностите за засилване на сътрудничеството в обмена на разузнавателна информация между двете страни на фона на ударите на САЩ и Израел срещу Иран, предаде БТА.

Великобритания е "готова да подкрепи отбраната" на Саудитска Арабия, увери британският премиер, предадоха Ройтерс и Франс прес. цитирани от БТА.

"Допълнителни британски изтребители, хеликоптери и разрушител се изпращат в региона, а Обединеното кралство е готово да подкрепи отбраната на Кралство Саудитска Арабия, ако това бъде необходимо“, заявил е Стармър, според говорителка на британското правителство.

Петролната монархия беше мишена на няколко удара от началото на конфликта в Близкия изток, започнал с ударите на САЩ и Израел срещу Иран, който нанася ответни удари, особено в Персийския залив.

Вчера Саудитското министерство на отбраната обяви, че е унищожило три дрона на изток от столицата и три ракети, които се насочваха към военновъздушната база на принц Султан, където са разположени американски военни в близост до Рияд.

По време на срещата си и Бин Салман обсъдиха и "засилване на сътрудничеството си в областта на разузнаването" в рамките на отбранителните си операции, посочи говорителката. Саудитският престолонаследник подчерта и "мерките, предприети от Кралството за увеличаване на световните доставки на петрол и гарантирането на стабилността на пазара".

Великобритания, чиято военна база в Кипър беше ударена в началото на конфликта от ирански дрон, обяви в четвъртък, че ще разположи допълнителни бойни самолети и други военни средства, по-специално за укрепване на противовъздушната си отбрана.

Британските сили вече участват в защитата на региона и през последните дни са свалили дронове, летящи над Йордания и Ирак.

Само една пета от британците биха подкрепили присъединяването на Обединеното кралство към военната операция на САЩ и Израел срещу Иран, според проучване, проведено от социологическата компания BMG Research.


