Новини
Свят »
Украйна »
Вадим Пристайко: Руснаците надхитриха майсторски Вашингтон, поставяйки ни под постоянен обстрел
  Тема: Украйна

Вадим Пристайко: Руснаците надхитриха майсторски Вашингтон, поставяйки ни под постоянен обстрел

19 Януари, 2026 05:26, обновена 19 Януари, 2026 05:41 1 183 10

  • вадим пристайко-
  • русия-
  • украйна-
  • война

Бившият украински външен министър не изключва при по-мащабен руски пробив да се направят отстъпки, които към момента се отхвърлят от Киев

Вадим Пристайко: Руснаците надхитриха майсторски Вашингтон, поставяйки ни под постоянен обстрел - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Бившият украински външен министър Вадим Пристайко заяви, че руснаците са надхитрили майсторски американската администрация, "оставяйки ни в постоянна война и постоянен обстрел“.

Той изрази мнение, че Украйна е следвала правилната тактика, когато е поискала Русия първо да прекрати войната и след това да седне на масата за преговори, за да разреши подробностите.

Пристайко обаче е уверен, че Русия все още не иска прекратяване на огъня.

„Те знаят, че единственият натиск, който могат да ни окажат, е военен“, каза дипломатът.

Той не изключва възможността, ако Русия успее да направи голям пробив на фронта, да се проведат извънредни преговори и Украйна да трябва да се съгласи с много неща, които украинското правителство в момента отхвърля.

Пристайко изрази мнение, че Путин се опитва да действа "като тиранин и абсолютен владетел на Русия".

„Той се опитва да действа по този начин, като сплашва част от обществото, включително елита. Но всичко това се основава на предпоставката, че един диктатор трябва да е успешен. Ето защо те преувеличават успехите си на фронта“, подчерта бившият външен министър.

Именно затова, заяви Пристайко, лидерът на Кремъл представя превземането на села и градове в Донецка област като „огромна победа“.

„Той се нуждае от победа, трябва да организира парад на победата. В противен случай, рано или късно, както се казва, хладилникът ще започне да бие телевизора“, добави дипломатът.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 войната на хамерика и тату

    5 2 Отговор
    така желана от вас еврейските подлоги

    Коментиран от #10

    05:43 19.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Владимир Путин, президент

    6 7 Отговор
    Глупасти...
    Руския план предвижда още 450 000 руски военослужещи да заминат за Pyccкий мир в близките один два года 😁👍

    05:54 19.01.2026

  • 4 оня с коня

    10 0 Отговор
    Сopocнята да не се ослушва, а да почва да бачка, че да плаща данъци и да има пари за киевската хунта!

    05:57 19.01.2026

  • 5 Тоя

    3 0 Отговор
    Пристайко що не вземе да пристане на Зеления клоун !

    06:03 19.01.2026

  • 6 Боруна Лом

    1 0 Отговор
    ТОЗИ ЗАЩО ОЩЕ ИМА ТОК?

    06:19 19.01.2026

  • 7 Ачо

    0 0 Отговор
    Фашист,сега зъбите ти бият зъбите,тракат от студ и страх!Нито един народ кандисал на акъла на колонизаторите не живее добре.Погледни народа си,които изоставиха и избягаха от родината си.Къде отидоха?При колонизаторите.
    Хубавите ви жени хем им чистят,хем им работят,хем ги е.ат.Тези,които останаха,умират на фронта,умират от студ.
    Два милиона мъртви мъже и жени,още толкова и повече сакати инвалиди.А си седнал да обясняваш колко лоши били
    руснаците.А че вие украинците сте будали,кой ще ви обяснява?Хаймана!Рано или късно ще дойдат за теб където и да се криеш!

    Коментиран от #9

    06:24 19.01.2026

  • 8 И Украйна бомби Путин

    0 0 Отговор
    Не му цепи басма.

    06:25 19.01.2026

  • 9 Путин е АГРЕСОР

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "Ачо":

    Нападна вероломно Украйна. Агресорите се трепят безмилостно. А иначе на запад най много са....рускините.

    06:27 19.01.2026

  • 10 Байдън разпореди война в Украйна

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "войната на хамерика и тату":

    Путин изпълни чинно. Сега бомбят и....Путин с американско оръжие.

    06:29 19.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания