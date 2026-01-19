Вадим Пристайко: Руснаците надхитриха майсторски Вашингтон, поставяйки ни под постоянен обстрел

Бившият украински външен министър Вадим Пристайко заяви, че руснаците са надхитрили майсторски американската администрация, "оставяйки ни в постоянна война и постоянен обстрел“.
Той изрази мнение, че Украйна е следвала правилната тактика, когато е поискала Русия първо да прекрати войната и след това да седне на масата за преговори, за да разреши подробностите.
Пристайко обаче е уверен, че Русия все още не иска прекратяване на огъня.
„Те знаят, че единственият натиск, който могат да ни окажат, е военен“, каза дипломатът.
Той не изключва възможността, ако Русия успее да направи голям пробив на фронта, да се проведат извънредни преговори и Украйна да трябва да се съгласи с много неща, които украинското правителство в момента отхвърля.
Пристайко изрази мнение, че Путин се опитва да действа "като тиранин и абсолютен владетел на Русия".
„Той се опитва да действа по този начин, като сплашва част от обществото, включително елита. Но всичко това се основава на предпоставката, че един диктатор трябва да е успешен. Ето защо те преувеличават успехите си на фронта“, подчерта бившият външен министър.
Именно затова, заяви Пристайко, лидерът на Кремъл представя превземането на села и градове в Донецка област като „огромна победа“.
„Той се нуждае от победа, трябва да организира парад на победата. В противен случай, рано или късно, както се казва, хладилникът ще започне да бие телевизора“, добави дипломатът.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 войната на хамерика и тату
Коментиран от #10
05:43 19.01.2026
3 Владимир Путин, президент
Руския план предвижда още 450 000 руски военослужещи да заминат за Pyccкий мир в близките один два года 😁👍
05:54 19.01.2026
4 оня с коня
05:57 19.01.2026
5 Тоя
06:03 19.01.2026
6 Боруна Лом
06:19 19.01.2026
7 Ачо
Хубавите ви жени хем им чистят,хем им работят,хем ги е.ат.Тези,които останаха,умират на фронта,умират от студ.
Два милиона мъртви мъже и жени,още толкова и повече сакати инвалиди.А си седнал да обясняваш колко лоши били
руснаците.А че вие украинците сте будали,кой ще ви обяснява?Хаймана!Рано или късно ще дойдат за теб където и да се криеш!
Коментиран от #9
06:24 19.01.2026
8 И Украйна бомби Путин
06:25 19.01.2026
9 Путин е АГРЕСОР
До коментар #7 от "Ачо":Нападна вероломно Украйна. Агресорите се трепят безмилостно. А иначе на запад най много са....рускините.
06:27 19.01.2026
10 Байдън разпореди война в Украйна
До коментар #1 от "войната на хамерика и тату":Путин изпълни чинно. Сега бомбят и....Путин с американско оръжие.
06:29 19.01.2026