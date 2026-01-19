Бившият украински външен министър Вадим Пристайко заяви, че руснаците са надхитрили майсторски американската администрация, "оставяйки ни в постоянна война и постоянен обстрел“.

Той изрази мнение, че Украйна е следвала правилната тактика, когато е поискала Русия първо да прекрати войната и след това да седне на масата за преговори, за да разреши подробностите.

Пристайко обаче е уверен, че Русия все още не иска прекратяване на огъня.

„Те знаят, че единственият натиск, който могат да ни окажат, е военен“, каза дипломатът.

Той не изключва възможността, ако Русия успее да направи голям пробив на фронта, да се проведат извънредни преговори и Украйна да трябва да се съгласи с много неща, които украинското правителство в момента отхвърля.

Пристайко изрази мнение, че Путин се опитва да действа "като тиранин и абсолютен владетел на Русия".

„Той се опитва да действа по този начин, като сплашва част от обществото, включително елита. Но всичко това се основава на предпоставката, че един диктатор трябва да е успешен. Ето защо те преувеличават успехите си на фронта“, подчерта бившият външен министър.

Именно затова, заяви Пристайко, лидерът на Кремъл представя превземането на села и градове в Донецка област като „огромна победа“.

„Той се нуждае от победа, трябва да организира парад на победата. В противен случай, рано или късно, както се казва, хладилникът ще започне да бие телевизора“, добави дипломатът.