Новини
България »
Депутатите обсъждат гражданските права и социалната политика

Депутатите обсъждат гражданските права и социалната политика

11 Март, 2026 05:28, обновена 11 Март, 2026 05:31 467 7

  • парламент-
  • депутати-
  • законопроекти-
  • заседание

На първо четене ще бъде обсъден и новият законопроект за обществен транспорт, внесен от Министерския съвет

Депутатите обсъждат гражданските права и социалната политика - 1
Снимка: БГНЕС
БНР БНР

Парламентът ще открие пленарната си седмица с обсъждане на три важни законопроекта, които ще повлияят на защитата на гражданските права и социалната политика.

Сред тях акцент ще бъде изменение на Закона за защита от дискриминация, внесен от Министерския съвет.

С промените ще се увеличават глобите за дискриминация. Минималните санкции ще бъдат от 40 до 100 евро, глобите за сериозни нарушения ще достигат до 2000 евро, а за по-тежки случаи ще се налагат и глоби между 500 и 5000 евро.

Законопроектът ще изисква предварително съгласие на лицата при специфично третиране, да се гарантира, че няма нарушения на личните им права. Ще бъдат въведени и директивите на Европейския съюз за равно третиране, които ще обхванат защита от дискриминация по признаци на раса, етнически произход, религия, увреждане, възраст или сексуална ориентация.

Депутатите ще обсъдят и законопроекта за социалната политика и подкрепата на уязвимите групи, който ще въведе нови механизми за социални помощи и програми за интеграция на хора с увреждания.

На първо четене ще бъде обсъден и новият законопроект за обществен транспорт, внесен от Министерския съвет. Той цели модернизация на обществения транспорт в страната, както и въвеждането на единен превозен документ. Предвижда се изграждането на интелигентна система за управление на обществения транспорт със система за единен билет и клирингова система за разпределение на приходите между превозвачите.

Очаква се тази седмица да бъде решаваща и за закона за удължителния бюджет. От ДПС-Ново начало предложиха 5-процентно увеличение на заплатите за работещите в „Български пощи“.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ъхъъъъ

    3 0 Отговор
    Тези които не знаят колко струва един хляб ще решават

    05:33 11.03.2026

  • 2 престъпници обсъждат

    3 0 Отговор
    "правата" на робите...... звучи смешно и абсурдно

    05:37 11.03.2026

  • 3 пешо

    5 0 Отговор
    защо парламента и ЕС мълчат за избитите 170 ирански деца от САЩ и ИЗРАЕЛ

    05:38 11.03.2026

  • 4 Факти

    4 0 Отговор
    Дупетатите обсъждат гражданските права и социалната политика след натресеното левро

    05:40 11.03.2026

  • 5 хехе

    4 0 Отговор
    демек ако кажеш нещо срещу мошетата ще се счита за антисемитизъмще се счита за престъпление.

    05:46 11.03.2026

  • 6 оня с коня

    0 0 Отговор
    BG-то Ще се оправи само и единствено!.Катo гpъмне АEЦа и yнищoжи тоя кoфти ГЕHбългaрcки

    06:03 11.03.2026

  • 7 Кога наследствените пенсии

    0 0 Отговор
    ще достигнат размерът на немските? 90% от пенсията на починал съпруг/а? Вие още не може да стигнете стандартът на Живков, 90 процента пенсия от заплатата. Или само цените на храни и лекарства ще са над немските? Нали стандартът с юрокопейката щял да се повиши, ами почвайте да повишавате пенсии, вдовишки, заплати? Почвайте със социалната политика като Гърция и Испания, вода до 5 кубика на едно домакинство месечно по-ниска цена. Ток до 380 киловатчаса на месец за домакинство на по-ниска цена. Какво става с майчинските? Кога ще проверите, кои са реалните инвалиди, и кои, не? Германците ги минахме като здравна осигуровка процент спрямо МРЗ, на 5 милиона и половина народ, 11 милиарда лева проекто бюджет на НЗОК, плюс доплащане от пациенти 6 милиарда лева 17 милиарда лева годишен проектобюджет за НЗОК, при намаляло с над 35% население? Сапун, елементарен нискокачествен, който преди въвеждането на юрокопейката струваше около 1.90 лв. в момента 2.50 юрокопейки, над сто процента надценка.
    Закривайте Територията, нищо социално не остана в нея, освен социално бедните 50% и на ръба на социалното оцеляване 20%, средна класа няма. Намалете с 80% депутатските заплати, без субсидии, тогава могат и да започнат да работат.

    06:09 11.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове