Депутатите обсъждат гражданските права и социалната политика

Парламентът ще открие пленарната си седмица с обсъждане на три важни законопроекта, които ще повлияят на защитата на гражданските права и социалната политика.

Сред тях акцент ще бъде изменение на Закона за защита от дискриминация, внесен от Министерския съвет.



С промените ще се увеличават глобите за дискриминация. Минималните санкции ще бъдат от 40 до 100 евро, глобите за сериозни нарушения ще достигат до 2000 евро, а за по-тежки случаи ще се налагат и глоби между 500 и 5000 евро.



Законопроектът ще изисква предварително съгласие на лицата при специфично третиране, да се гарантира, че няма нарушения на личните им права. Ще бъдат въведени и директивите на Европейския съюз за равно третиране, които ще обхванат защита от дискриминация по признаци на раса, етнически произход, религия, увреждане, възраст или сексуална ориентация.



Депутатите ще обсъдят и законопроекта за социалната политика и подкрепата на уязвимите групи, който ще въведе нови механизми за социални помощи и програми за интеграция на хора с увреждания.



На първо четене ще бъде обсъден и новият законопроект за обществен транспорт, внесен от Министерския съвет. Той цели модернизация на обществения транспорт в страната, както и въвеждането на единен превозен документ. Предвижда се изграждането на интелигентна система за управление на обществения транспорт със система за единен билет и клирингова система за разпределение на приходите между превозвачите.



Очаква се тази седмица да бъде решаваща и за закона за удължителния бюджет. От ДПС-Ново начало предложиха 5-процентно увеличение на заплатите за работещите в „Български пощи“.