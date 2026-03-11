Депутатите обсъждат гражданските права и социалната политика

Парламентът ще открие пленарната си седмица с обсъждане на три важни законопроекта, които ще повлияят на защитата на гражданските права и социалната политика.
Сред тях акцент ще бъде изменение на Закона за защита от дискриминация, внесен от Министерския съвет.
С промените ще се увеличават глобите за дискриминация. Минималните санкции ще бъдат от 40 до 100 евро, глобите за сериозни нарушения ще достигат до 2000 евро, а за по-тежки случаи ще се налагат и глоби между 500 и 5000 евро.
Законопроектът ще изисква предварително съгласие на лицата при специфично третиране, да се гарантира, че няма нарушения на личните им права. Ще бъдат въведени и директивите на Европейския съюз за равно третиране, които ще обхванат защита от дискриминация по признаци на раса, етнически произход, религия, увреждане, възраст или сексуална ориентация.
Депутатите ще обсъдят и законопроекта за социалната политика и подкрепата на уязвимите групи, който ще въведе нови механизми за социални помощи и програми за интеграция на хора с увреждания.
На първо четене ще бъде обсъден и новият законопроект за обществен транспорт, внесен от Министерския съвет. Той цели модернизация на обществения транспорт в страната, както и въвеждането на единен превозен документ. Предвижда се изграждането на интелигентна система за управление на обществения транспорт със система за единен билет и клирингова система за разпределение на приходите между превозвачите.
Очаква се тази седмица да бъде решаваща и за закона за удължителния бюджет. От ДПС-Ново начало предложиха 5-процентно увеличение на заплатите за работещите в „Български пощи“.
05:33 11.03.2026
05:37 11.03.2026
05:38 11.03.2026
05:40 11.03.2026
05:46 11.03.2026
06:03 11.03.2026
Кога наследствените пенсии
Закривайте Територията, нищо социално не остана в нея, освен социално бедните 50% и на ръба на социалното оцеляване 20%, средна класа няма. Намалете с 80% депутатските заплати, без субсидии, тогава могат и да започнат да работат.
06:09 11.03.2026