Преговарящият Рустем Умеров: Разговорите с американците ще продължат в Давос
  Тема: Украйна

19 Януари, 2026 05:26, обновена 19 Януари, 2026 06:35 2 502 31

  • вадим пристайко-
  • русия-
  • украйна-
  • война

Руснаците надхитриха майсторски Вашингтон, поставяйки ни под постоянен обстрел, заяви бившият външен министър Вадим Пристайко

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Главният украински преговарящ Рустем Умеров заяви вчера, че разговорите с американски представители за уреждане на конфликта в Украйна ще продължат и на откриващия се тази седмица Световен икономически форум в Давос, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Украинският представител написа в "Телеграм", че двудневните разговори във Флорида с американските преговарящи, сред които специалния пратеник Стив Уиткоф и зетя на американския президент Доналд Тръмп - Джаред Къшнър, са били фокусирани върху гаранциите за сигурност и плана за следвоенното възстановяване на Украйна.

Той не уточни дали на срещата са били постигнати някакви договорености.

"Споразумяхме се да продължим работата на ниво екипи по време на следващата фаза на консултациите в Давос", написа Умеров.

По думите му, по време на последния кръг консултации двете страни са работили по детайлите на споразумение и са "обсъдили задълбочено" въпросите, свързани с "практическите механизми и прилагането им на практика".

Умеров добави, че неговата делегация е осведомила американската страна за руските удари от миналата седмица, които са повредили енергийната инфраструктура на Украйна и са оставили стотици жилищни сгради без отопление и електричество.

Бившият украински външен министър Вадим Пристайко заяви, че руснаците са надхитрили майсторски американската администрация, "оставяйки ни в постоянна война и постоянен обстрел“.

Той изрази мнение, че Украйна е следвала правилната тактика, когато е поискала Русия първо да прекрати войната и след това да седне на масата за преговори, за да разреши подробностите.

Пристайко обаче е уверен, че Русия все още не иска прекратяване на огъня.

„Те знаят, че единственият натиск, който могат да ни окажат, е военен“, каза дипломатът.

Той не изключва възможността, ако Русия успее да направи голям пробив на фронта, да се проведат извънредни преговори и Украйна да трябва да се съгласи с много неща, които украинското правителство в момента отхвърля.

Пристайко изрази мнение, че Путин се опитва да действа "като тиранин и абсолютен владетел на Русия".

„Той се опитва да действа по този начин, като сплашва част от обществото, включително елита. Но всичко това се основава на предпоставката, че един диктатор трябва да е успешен. Ето защо те преувеличават успехите си на фронта“, подчерта бившият външен министър.

Именно затова, заяви Пристайко, лидерът на Кремъл представя превземането на села и градове в Донецка област като „огромна победа“.

„Той се нуждае от победа, трябва да организира парад на победата. В противен случай, рано или късно, както се казва, хладилникът ще започне да бие телевизора“, добави дипломатът.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 войната на хамерика и тату

    18 3 Отговор
    така желана от вас еврейските подлоги

    Коментиран от #10

    05:43 19.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Владимир Путин, президент

    7 25 Отговор
    Глупасти...
    Руския план предвижда още 450 000 руски военослужещи да заминат за Pyccкий мир в близките один два года 😁👍

    05:54 19.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Тоя

    18 0 Отговор
    Пристайко що не вземе да пристане на Зеления клоун !

    06:03 19.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 И Украйна бомби Путин

    3 8 Отговор
    Не му цепи басма.

    06:25 19.01.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Байдън разпореди война в Украйна

    3 8 Отговор

    До коментар #1 от "войната на хамерика и тату":

    Путин изпълни чинно. Сега бомбят и....Путин с американско оръжие.

    06:29 19.01.2026

  • 11 Анонимен

    10 0 Отговор
    Човекът не е добре!

    06:35 19.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Фен

    22 0 Отговор
    Трябваше да подпишете в Истанбул. Щеше да ви остане и държава, и хора. Сега ще загубите и Одеса.

    Коментиран от #14, #19

    06:42 19.01.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Механик

    12 0 Отговор
    Ако щете и на Марс преговаряйте. Руснаците ще си ви дъндят както си искат и ще вземат каквото си искат.
    И това, вашето не са преговори, а разговори и почти по нищо не се различават от разговорите на чахка в кварталното кръчме. Преговори може да има само когато и двете страни присъстват.

    07:06 19.01.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 И да врякате, бандеровци, и да врещите в

    10 0 Отговор
    безсилна ярост, прецакаха ви, вдигайте бялото знаме, бесете Зеления и прекратете агонията.

    07:13 19.01.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Европеец

    12 0 Отговор

    До коментар #13 от "Фен":

    Те показаха, че са глупави мазохисти..... В Минск подписаха и зеления отказа да ги спазва..... В Париж зеления се смееш когато Путин говореше за необходимостта от спазването на договорено то в Минск.....в Истанбул се договарихана чернова зеления пак се отказа от мир.... Та сега до си носи последствията..... Не съжалявам наглите и глупави украинци, които са на тъмно и студено и тия, които гинат на фронта-да се разправят със зеления клоун.... ....

    07:15 19.01.2026

  • 20 Кога ще пуснете тока и водата

    6 1 Отговор
    в Киев?!

    07:16 19.01.2026

  • 21 Въобще не ми е жал за

    7 0 Отговор
    гадните бандеровци!

    07:17 19.01.2026

  • 22 Да мрат бандеровците

    5 0 Отговор
    дреме ми на фара за тях.

    07:18 19.01.2026

  • 23 Долу нацисткия режим

    6 0 Отговор
    в Киев!!!

    07:18 19.01.2026

  • 24 Папата

    7 0 Отговор
    Бялото знаме!

    07:19 19.01.2026

  • 25 Направо ,, прекрасно”

    5 0 Отговор
    Военен натиск от Русия и икономически от западните корпорации. В Давос украинската делегация ще бъде информирана какви икономически условия трябва да приеме,няма да преговаря.

    07:20 19.01.2026

  • 26 Лавров

    6 0 Отговор
    Благодарим за новината! И успех!

    Коментиран от #31

    07:25 19.01.2026

  • 27 Мишел

    3 0 Отговор
    Умеров опитва да уговори САЩ да гарантират мира за губещата войната Украйна. Изцяло загубена работа- никой не дава гаранция срещу ядрена сила.

    07:36 19.01.2026

  • 28 фАНТОМасс

    2 0 Отговор
    Все по скъпи и луксозни места ходят да преговарят ! Кой ли ги плаща ? Ние ли ?

    07:57 19.01.2026

  • 29 Аоо

    0 0 Отговор
    Никой не ги бръсне тия за нищо, само разходи. Единствената причина да се размотават по преговори е, да се залъгва и отслабва Русия. Ама щом Русия позволява-нейна си работа.

    08:03 19.01.2026

  • 30 името на ВИМЕТО

    0 0 Отговор
    Не е лесно да се преговаря по места като Давос - Швейцария ! И там е студено , снежно , планинско !

    08:19 19.01.2026

  • 31 Купонджия

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Лавров":

    Дано поне си прекарат добре в Давос!
    Пък после както винаги, ще намерят друго място за да си продължат купона!

    08:28 19.01.2026

