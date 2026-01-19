Преговарящият Рустем Умеров: Разговорите с американците ще продължат в Давос

Главният украински преговарящ Рустем Умеров заяви вчера, че разговорите с американски представители за уреждане на конфликта в Украйна ще продължат и на откриващия се тази седмица Световен икономически форум в Давос, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Украинският представител написа в "Телеграм", че двудневните разговори във Флорида с американските преговарящи, сред които специалния пратеник Стив Уиткоф и зетя на американския президент Доналд Тръмп - Джаред Къшнър, са били фокусирани върху гаранциите за сигурност и плана за следвоенното възстановяване на Украйна.
Той не уточни дали на срещата са били постигнати някакви договорености.
"Споразумяхме се да продължим работата на ниво екипи по време на следващата фаза на консултациите в Давос", написа Умеров.
По думите му, по време на последния кръг консултации двете страни са работили по детайлите на споразумение и са "обсъдили задълбочено" въпросите, свързани с "практическите механизми и прилагането им на практика".
Умеров добави, че неговата делегация е осведомила американската страна за руските удари от миналата седмица, които са повредили енергийната инфраструктура на Украйна и са оставили стотици жилищни сгради без отопление и електричество.
Бившият украински външен министър Вадим Пристайко заяви, че руснаците са надхитрили майсторски американската администрация, "оставяйки ни в постоянна война и постоянен обстрел“.
Той изрази мнение, че Украйна е следвала правилната тактика, когато е поискала Русия първо да прекрати войната и след това да седне на масата за преговори, за да разреши подробностите.
Пристайко обаче е уверен, че Русия все още не иска прекратяване на огъня.
„Те знаят, че единственият натиск, който могат да ни окажат, е военен“, каза дипломатът.
Той не изключва възможността, ако Русия успее да направи голям пробив на фронта, да се проведат извънредни преговори и Украйна да трябва да се съгласи с много неща, които украинското правителство в момента отхвърля.
Пристайко изрази мнение, че Путин се опитва да действа "като тиранин и абсолютен владетел на Русия".
„Той се опитва да действа по този начин, като сплашва част от обществото, включително елита. Но всичко това се основава на предпоставката, че един диктатор трябва да е успешен. Ето защо те преувеличават успехите си на фронта“, подчерта бившият външен министър.
Именно затова, заяви Пристайко, лидерът на Кремъл представя превземането на села и градове в Донецка област като „огромна победа“.
„Той се нуждае от победа, трябва да организира парад на победата. В противен случай, рано или късно, както се казва, хладилникът ще започне да бие телевизора“, добави дипломатът.
