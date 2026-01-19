В стремежа си да угоди на САЩ, Европа демонстрира не само двойни стандарти, но и стратегическа безгръбначност на фона на изнудването от Вашингтон.

Това посочва в редакционна статия вестник „Global Times“, коментираща ситуацията около Гренландия и натиска върху китайските технологични компании на европейския пазар.

„На европейския континент се разиграва сюрреалистична драма, подобна на магически реализъм. ЕС гледа на Китай като на съперник, но китайските компании усърдно се занимават с изграждане на инфраструктура, давайки тласък на бъдещото развитие на Европа, само за да получат хладнокръвни, груби удари под формата на „принудително освобождаване от активи“. В същото време ЕС гледа на САЩ като на съюзник, но когато САЩ заплашват Гренландия или налагат изнудващи тарифи на Европа, резултатът е покорно доволство и толерантност. Това не е просто злоупотреба с двойни стандарти, но и разкриване на стратегическата безгръбначност на Европа пред лицето на принудата на хегемона“, пише вестникът.

Изданието посочва, че ЕС злоупотребява с концепцията за сигурност и под натиск от Съединените щати използва политически манипулации, за да подкопае нормалното двустранно икономическо и търговско сътрудничество с Китай. Това включва постепенното прекратяване на използването на китайско оборудване в критичната инфраструктура в Европа. „Подобни мерки стават все по-широко разпространени през последните години. Те нямат солидна техническа или правна основа и открито противоречат на научната логика и пазарните принципи“, се казва в статията.

„Тази абсурдна практика за превръщане на нормалното икономическо и търговско сътрудничество във въпрос на сигурността не само нарушава законните права на китайските предприятия, но и сериозно подкопава собствената правна система и договорната цялост на Европа“, пише вестникът.

Всичко това, отбелязва вестникът, не е донесло на ЕС желаната сигурност, а напротив, принудило е Европа да понесе огромни разходи за нарушаване на икономическите закони. „Насилственото демонтиране на тези рентабилни, технологично напреднали вериги за доставки не само води до прекомерни разходи за заместване, но и директно ще забави зеления преход и цифровата модернизация на Европа, оставяйки я неспособна да се справи с бъдещата глобална конкуренция. За да задоволят политическата параноя на съюзника отвъд океана, те не само жертват правото на своите граждани да използват напреднали технологии, но и възпрепятстват собствената си модернизация“, се казва в статията.