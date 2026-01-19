Новини
Global Times: Европа демонстрира стратегическа безгръбначност в стремежа си да угоди на САЩ

19 Януари, 2026 06:14, обновена 19 Януари, 2026 06:21 1 822 35

На европейския континент се разиграва сюрреалистична драма, подобна на магически реализъм, пише изданието

Global Times: Европа демонстрира стратегическа безгръбначност в стремежа си да угоди на САЩ - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В стремежа си да угоди на САЩ, Европа демонстрира не само двойни стандарти, но и стратегическа безгръбначност на фона на изнудването от Вашингтон.

Това посочва в редакционна статия вестник „Global Times“, коментираща ситуацията около Гренландия и натиска върху китайските технологични компании на европейския пазар.

„На европейския континент се разиграва сюрреалистична драма, подобна на магически реализъм. ЕС гледа на Китай като на съперник, но китайските компании усърдно се занимават с изграждане на инфраструктура, давайки тласък на бъдещото развитие на Европа, само за да получат хладнокръвни, груби удари под формата на „принудително освобождаване от активи“. В същото време ЕС гледа на САЩ като на съюзник, но когато САЩ заплашват Гренландия или налагат изнудващи тарифи на Европа, резултатът е покорно доволство и толерантност. Това не е просто злоупотреба с двойни стандарти, но и разкриване на стратегическата безгръбначност на Европа пред лицето на принудата на хегемона“, пише вестникът.

Изданието посочва, че ЕС злоупотребява с концепцията за сигурност и под натиск от Съединените щати използва политически манипулации, за да подкопае нормалното двустранно икономическо и търговско сътрудничество с Китай. Това включва постепенното прекратяване на използването на китайско оборудване в критичната инфраструктура в Европа. „Подобни мерки стават все по-широко разпространени през последните години. Те нямат солидна техническа или правна основа и открито противоречат на научната логика и пазарните принципи“, се казва в статията.

„Тази абсурдна практика за превръщане на нормалното икономическо и търговско сътрудничество във въпрос на сигурността не само нарушава законните права на китайските предприятия, но и сериозно подкопава собствената правна система и договорната цялост на Европа“, пише вестникът.

Всичко това, отбелязва вестникът, не е донесло на ЕС желаната сигурност, а напротив, принудило е Европа да понесе огромни разходи за нарушаване на икономическите закони. „Насилственото демонтиране на тези рентабилни, технологично напреднали вериги за доставки не само води до прекомерни разходи за заместване, но и директно ще забави зеления преход и цифровата модернизация на Европа, оставяйки я неспособна да се справи с бъдещата глобална конкуренция. За да задоволят политическата параноя на съюзника отвъд океана, те не само жертват правото на своите граждани да използват напреднали технологии, но и възпрепятстват собствената си модернизация“, се казва в статията.


  • 1 хехе

    64 0 Отговор
    На ЕС не му трябват врагове урсулите чудесно си вършат работата.

    06:25 19.01.2026

  • 2 дядото

    38 1 Отговор
    помнят добре,какво стигна същата тази "обединена" европа при хитлер преди 80 години срещу сащ и русия.

    Коментиран от #5, #11

    06:27 19.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Абе

    42 0 Отговор
    това даже не е вещица , а вещер , изрязан от талпа !

    06:29 19.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Я пъ тоа

    2 34 Отговор
    Оръжие на ЕС бомби Русия.....евала на такава "безгръбначност"

    06:30 19.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 и ква е тая газета

    5 11 Отговор
    Глобъл таймс?
    Безгръбнано био това или онаова говорят само хората които си мечтаят за неоратим конфликт между Европа и САЩ.
    Чисто всякаване на клинове и раздори.

    Да питам, подстрекателите имат ли смелост сами да се оплчат на САЩ, или предпочитат само да бутат фитили?
    АЙде да не се опълчват, поне една дъма сечено да кажат на големите батковци.

    Коментиран от #25

    06:31 19.01.2026

  • 9 койдазнай

    2 19 Отговор

    До коментар #3 от "Русия е кочина":

    Тя ако не беше за руски роби, нямаше да пуснат тук.

    06:31 19.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Бабата

    2 12 Отговор

    До коментар #2 от "дядото":

    И ти помниш кво постигна СССР срещу САЩ и обединена Европа...

    06:33 19.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Натовско оръжие громи Русия

    2 25 Отговор
    Путин не е сънувал такова нещо. Реалността го стресира.

    06:34 19.01.2026

  • 14 мда

    4 17 Отговор
    Глобъл Таймс - Китайска държавна медия.
    В превод: "Как много ни се ще Европа и САЩ да се скарат окончателно"
    После Калифорния да напусне САЩ ех мечти глобъл таймски.

    06:35 19.01.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Статията

    1 14 Отговор
    е очевидно поръчана от Китай и е основно хленчене че Китай бива изритван от Европа по заповед на САЩ. Еми да, САЩ са хегемон и командват. Като не ви харесва, заминавайте на Марс.

    06:48 19.01.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Оръжие на ЕС

    1 13 Отговор
    Бомби Путин. В ЕС си живеем тихо и мирно. Кой ли е прецакания.

    07:01 19.01.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Някой

    22 0 Отговор
    Колко точно казано! Стратегическа безгръбначност!
    Точно това е най-характерния признак на цялата европейска политика. Всички политици са безгръбначни в резултат на 80 години отрицателна селекция

    07:09 19.01.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Някой

    18 0 Отговор

    До коментар #8 от "и ква е тая газета":

    Да отбележа - дори и да се опитват да вбиват клин, то това е просто копиране на политиката на англосаксонците от последните 400 години. Така че, с техните камъни по техните глави!
    А, иначе, статията е описала положението на ЕС с хирургическа точност

    07:13 19.01.2026

  • 26 РЕАЛИСТ

    21 0 Отговор

    До коментар #3 от "Русия е кочина":

    И къде в статията се споменава Русия, бе? Чете ли я въобще? Като краставицата на Мирча Кришан сте. На разпенената ви уста само Путин и Русия.

    07:17 19.01.2026

  • 27 Пушек от лулата на Шамана

    12 0 Отговор
    На бас , че накрая ев ропълзящите ще кажат,че са дали Гренландия на задокеанците , защото това е във вреда на Путин.
    Все пак детето,което ще каже,че царят е гол ,още е пеленаче и не може да говори.

    07:22 19.01.2026

  • 28 Правилната дума

    8 0 Отговор
    не е безгръбначност, а зависимост.

    Коментиран от #30

    07:23 19.01.2026

  • 29 А ГДЕ

    9 0 Отговор
    Кая Калас?

    07:23 19.01.2026

  • 30 Калоян

    13 0 Отговор

    До коментар #28 от "Правилната дума":

    ,,Зависимост" е твърде дипломатичен прякор на ,,подчинени"

    07:28 19.01.2026

  • 31 РЕАЛИСТ

    10 0 Отговор
    Ами, като потвърждение на статията , вчера слушам по радиото затварят една китайска компания във Великобритания. Пак било , поради сигурността. Досега се отказаха от големи инвестиции. Huawei щеше да им изгражда 5g , отказаха се изграждане на ядрени централи от китайска компания, прогониха два мобилни оператора.
    Когато обаче японската Fujitsu с грешен софтуер Horizon вкара в затвора стотици невинни пощенски служители, мълчаха и не смееха да ги обвинят за грешката. Такива са двойните стандарти.

    07:33 19.01.2026

  • 32 УРСУЛАТА Е ТИПИЧЕН ЕВРОЛИДЕР

    3 1 Отговор
    Назначена, а не избрана, не много интелигентна но злобна, никога не постигаща никакви реални резултати, но корумпирана, нечестна и жадна за власт.

    07:47 19.01.2026

  • 33 Ъъъъъъъ

    2 1 Отговор
    "В стремежа си да угоди на САЩ, Европа демонстрира не само двойни стандарти, но и стратегическа безгръбначност на фона на изнудването от Вашингтон."

    Право куме в очи!

    07:48 19.01.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Госあ

    2 0 Отговор
    Китайците за пръв път са потресени ! Обикновено не използват толкова силни думи…Европа ще загуби уважението и на Поднебесната.

    08:20 19.01.2026