В стремежа си да угоди на САЩ, Европа демонстрира не само двойни стандарти, но и стратегическа безгръбначност на фона на изнудването от Вашингтон.
Това посочва в редакционна статия вестник „Global Times“, коментираща ситуацията около Гренландия и натиска върху китайските технологични компании на европейския пазар.
„На европейския континент се разиграва сюрреалистична драма, подобна на магически реализъм. ЕС гледа на Китай като на съперник, но китайските компании усърдно се занимават с изграждане на инфраструктура, давайки тласък на бъдещото развитие на Европа, само за да получат хладнокръвни, груби удари под формата на „принудително освобождаване от активи“. В същото време ЕС гледа на САЩ като на съюзник, но когато САЩ заплашват Гренландия или налагат изнудващи тарифи на Европа, резултатът е покорно доволство и толерантност. Това не е просто злоупотреба с двойни стандарти, но и разкриване на стратегическата безгръбначност на Европа пред лицето на принудата на хегемона“, пише вестникът.
Изданието посочва, че ЕС злоупотребява с концепцията за сигурност и под натиск от Съединените щати използва политически манипулации, за да подкопае нормалното двустранно икономическо и търговско сътрудничество с Китай. Това включва постепенното прекратяване на използването на китайско оборудване в критичната инфраструктура в Европа. „Подобни мерки стават все по-широко разпространени през последните години. Те нямат солидна техническа или правна основа и открито противоречат на научната логика и пазарните принципи“, се казва в статията.
„Тази абсурдна практика за превръщане на нормалното икономическо и търговско сътрудничество във въпрос на сигурността не само нарушава законните права на китайските предприятия, но и сериозно подкопава собствената правна система и договорната цялост на Европа“, пише вестникът.
Всичко това, отбелязва вестникът, не е донесло на ЕС желаната сигурност, а напротив, принудило е Европа да понесе огромни разходи за нарушаване на икономическите закони. „Насилственото демонтиране на тези рентабилни, технологично напреднали вериги за доставки не само води до прекомерни разходи за заместване, но и директно ще забави зеления преход и цифровата модернизация на Европа, оставяйки я неспособна да се справи с бъдещата глобална конкуренция. За да задоволят политическата параноя на съюзника отвъд океана, те не само жертват правото на своите граждани да използват напреднали технологии, но и възпрепятстват собствената си модернизация“, се казва в статията.
1 хехе
06:25 19.01.2026
2 дядото
06:27 19.01.2026
4 Абе
06:29 19.01.2026
6 Я пъ тоа
06:30 19.01.2026
8 и ква е тая газета
Безгръбнано био това или онаова говорят само хората които си мечтаят за неоратим конфликт между Европа и САЩ.
Чисто всякаване на клинове и раздори.
Да питам, подстрекателите имат ли смелост сами да се оплчат на САЩ, или предпочитат само да бутат фитили?
АЙде да не се опълчват, поне една дъма сечено да кажат на големите батковци.
06:31 19.01.2026
9 койдазнай
До коментар #3 от "Русия е кочина":Тя ако не беше за руски роби, нямаше да пуснат тук.
06:31 19.01.2026
11 Бабата
До коментар #2 от "дядото":И ти помниш кво постигна СССР срещу САЩ и обединена Европа...
06:33 19.01.2026
13 Натовско оръжие громи Русия
06:34 19.01.2026
14 мда
В превод: "Как много ни се ще Европа и САЩ да се скарат окончателно"
После Калифорния да напусне САЩ ех мечти глобъл таймски.
06:35 19.01.2026
16 Статията
06:48 19.01.2026
19 Оръжие на ЕС
07:01 19.01.2026
21 Някой
Точно това е най-характерния признак на цялата европейска политика. Всички политици са безгръбначни в резултат на 80 години отрицателна селекция
07:09 19.01.2026
25 Някой
До коментар #8 от "и ква е тая газета":Да отбележа - дори и да се опитват да вбиват клин, то това е просто копиране на политиката на англосаксонците от последните 400 години. Така че, с техните камъни по техните глави!
А, иначе, статията е описала положението на ЕС с хирургическа точност
07:13 19.01.2026
26 РЕАЛИСТ
До коментар #3 от "Русия е кочина":И къде в статията се споменава Русия, бе? Чете ли я въобще? Като краставицата на Мирча Кришан сте. На разпенената ви уста само Путин и Русия.
07:17 19.01.2026
27 Пушек от лулата на Шамана
Все пак детето,което ще каже,че царят е гол ,още е пеленаче и не може да говори.
07:22 19.01.2026
28 Правилната дума
07:23 19.01.2026
29 А ГДЕ
07:23 19.01.2026
30 Калоян
До коментар #28 от "Правилната дума":,,Зависимост" е твърде дипломатичен прякор на ,,подчинени"
07:28 19.01.2026
31 РЕАЛИСТ
Когато обаче японската Fujitsu с грешен софтуер Horizon вкара в затвора стотици невинни пощенски служители, мълчаха и не смееха да ги обвинят за грешката. Такива са двойните стандарти.
07:33 19.01.2026
32 УРСУЛАТА Е ТИПИЧЕН ЕВРОЛИДЕР
07:47 19.01.2026
33 Ъъъъъъъ
Право куме в очи!
07:48 19.01.2026
35 Госあ
08:20 19.01.2026