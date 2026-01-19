В Испания бе обявен тридневен траур

Испанският премиер Педро Санчес обеща днес "пълна прозрачност" и откриване на "истината" за причините за железопътния инцидент вчера, при който загинаха 39 души в Южна Испания, предаде Франс прес, съобщи БТА.

"Ще открием истината", каза премиерът, като обеща "пълна прозрачност и яснота".

По време на кратко изявление, направено от Санчес в Адамус в автономната област Андалусия, където стана инцидента, премиерът на Испания обяви тридневен национален траур, който "започва от полунощ днес и ще продължи до четвъртък".

Броят на жертвите на железопътната катастрофа в Южна Испания, при която се сблъскаха два влака, вече е 39, предаде Ройтерс, позовавайки се на информация на испанската държавна телевизия РТВЕ (RTVE). По последни данни ранени са 152 души, уточнява телевизията.

Влаковете са се ударили, след като единият е дерайлирал, близо до Адамус в андалуската провинция Кордоба. Трагедията се е разиграла около 19:40 ч. местно време вчера (20:40 ч. бълг. вр.).

Високоскоростен влак "Ирьо" (Iryo), в който са били над 300 души, е дерайлирал, докато е пътувал от Малага за столицата Мадрид, и се е озовал на съседния релсов път, отбелязва ДПА.

Точно в този момент по линията в обратна посока се е движел високоскоростен влак на компанията "Ренфе" (Renfe), с около 200 пътници, който се е ударил челно в композицията на "Ирьо" и също е дерайлирал.

Регионалният премиер на Андалусия - Хуанма Морено, не изключи да има още жертви, защото продължава издирването на оцелели. Той уточни, че над 70 души са настанени в болница, като 15 от тях са в тежко състояние. По думите му разпознаването на жертвите ще започне скоро.