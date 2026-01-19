Новини
Свят »
Испания »
В Испания бе обявен тридневен траур

В Испания бе обявен тридневен траур

19 Януари, 2026 19:38 997 11

  • испания-
  • влакове-
  • катастрофа-
  • педро санчес-
  • траур

Испанският премиер обеща "пълна прозрачност" при разследването на железопътния инцидент

В Испания бе обявен тридневен траур - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Испанският премиер Педро Санчес обеща днес "пълна прозрачност" и откриване на "истината" за причините за железопътния инцидент вчера, при който загинаха 39 души в Южна Испания, предаде Франс прес, съобщи БТА.

"Ще открием истината", каза премиерът, като обеща "пълна прозрачност и яснота".

По време на кратко изявление, направено от Санчес в Адамус в автономната област Андалусия, където стана инцидента, премиерът на Испания обяви тридневен национален траур, който "започва от полунощ днес и ще продължи до четвъртък".

Броят на жертвите на железопътната катастрофа в Южна Испания, при която се сблъскаха два влака, вече е 39, предаде Ройтерс, позовавайки се на информация на испанската държавна телевизия РТВЕ (RTVE). По последни данни ранени са 152 души, уточнява телевизията.

Влаковете са се ударили, след като единият е дерайлирал, близо до Адамус в андалуската провинция Кордоба. Трагедията се е разиграла около 19:40 ч. местно време вчера (20:40 ч. бълг. вр.).

Високоскоростен влак "Ирьо" (Iryo), в който са били над 300 души, е дерайлирал, докато е пътувал от Малага за столицата Мадрид, и се е озовал на съседния релсов път, отбелязва ДПА.

Точно в този момент по линията в обратна посока се е движел високоскоростен влак на компанията "Ренфе" (Renfe), с около 200 пътници, който се е ударил челно в композицията на "Ирьо" и също е дерайлирал.

Регионалният премиер на Андалусия - Хуанма Морено, не изключи да има още жертви, защото продължава издирването на оцелели. Той уточни, че над 70 души са настанени в болница, като 15 от тях са в тежко състояние. По думите му разпознаването на жертвите ще започне скоро.


Испания
Поставете оценка:
Оценка 3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А50

    8 5 Отговор
    Важното е войната срещу Русия да върви

    19:41 19.01.2026

  • 2 гост

    10 0 Отговор
    Има сектори, които трябва да са държавен монопол: Производство и разпределение на ел. енергия, ВиК, ЖП транспорт, шосейна мрежа, социални и комунални услуги. Защото вероюто на частника е : МИНИМУМ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ - МАКСИМУМ ПЕЧАЛБА!

    19:45 19.01.2026

  • 3 Сатана Z

    7 4 Отговор
    Дон Педро-Бързия.Траурът няма да върне хората бе, нерез.Оставка и се махай.Обвиненията срещу Путин не вършат работа.

    19:46 19.01.2026

  • 4 Хипотетично

    5 1 Отговор
    Съвпадението в разписанието по време и място е силно подозрително за преднамерено подготвено.

    19:48 19.01.2026

  • 5 Mими Кучева🐕‍🦺

    3 2 Отговор
    Няма загинали българи, за съжаление. 🦧😪🦧

    20:00 19.01.2026

  • 6 Евродебил

    2 2 Отговор
    Евроатлантическите неолиберални болшевики-троцкисти ликвидираха Европа.Блазе им на тези дето не се хванаха в капана.Още санкции към Русия и милярди наляти в бездънната корумпирана яма Украйна и изобщо няма да има транспорт в ЕСССР.

    20:07 19.01.2026

  • 7 Миндич

    1 2 Отговор
    Интересно в Сърбия от година време платените жълтопаветници са по улиците и протестират за една паднала козирка.В Испания тишина,а не е сефте техните тренове да политат въвжвъздуха..В Гърция също за потулиха нещата.Според мен,за нивото на инжинеринговата мисъл и финансови възможности на ЕСССР,най добре е да се премине на транспорт с животинска тяга.

    20:12 19.01.2026

  • 8 Просто човек

    0 0 Отговор
    ❤️💛🙏🏼

    20:15 19.01.2026

  • 9 Урсула от брюксел

    1 0 Отговор
    20тия пакет от санкциите дава желания резултат.Да живее неолиберализма,да живее Троцки, пардон Санчес, Да живее Урсула и пирамидата и.

    20:15 19.01.2026

  • 10 Баце,

    1 0 Отговор
    Направо не мога да повярвам как още не са обвинили Путин!?!

    20:17 19.01.2026

  • 11 РАЗХЛАБЛЕНИЯ

    1 0 Отговор
    Мисля Путин има пръст в тази работа.

    20:17 19.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания