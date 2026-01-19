Новини
„Съпругът ми видя дете, което беше умряло“: пътници разказват за ужаса в Испания

19 Януари, 2026 21:09

  • испания-
  • катастрофа-
  • жертви-
  • влакове-
  • влакова катастрофа-
  • адамус

Високоскоростните влакове са превозвали общо около 400 души, когато инцидентът е станал в провинция Кордоба

„Съпругът ми видя дете, което беше умряло“: пътници разказват за ужаса в Испания - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Силен удар, последван от писъци, летящи предмети, кръв и след това тъмнина - така оцелели от влаковата катастрофа вчера вечерта в южна Испания описаха момента на сблъсъка при злополуката, при която загинаха най-малко 39 души, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Високоскоростните влакове са превозвали общо около 400 души, когато инцидентът е станал близо до Адамус, провинция Кордоба, автономна област Андалусия, на около 360 километра южно от столицата Мадрид.

По данни на службите за спешна помощ са били ранени 122 души, 48 от които все още са в болница, а 12 са в интензивно отделение.

Повечето оцелели заявиха днес, че не са осъзнали мащаба на бедствието, докато не са излезли навън и не са видели ранени или мъртви пътници, както и спасители до релсите.

„Започнах да ставам и си помислих, че това не е нормално. После потърсих сестра си. Това е последното, което помня, преди всичко да потъне в мрак“, разказа Ана, млада жена, която се връщала в Мадрид. Тя описа как е била извлечена от влака, през прозореца от други пътници, които са успели да избягат. Пожарникарите са спасили сестра ѝ от останките, а линейка е откарала и двете в болница. „Имаше хора, които бяха добре, и други, които бяха много, много тежко ранени. Можеше да ги видиш пред себе си, че ще умрат, а не можеше да се направи нищо“, разказа тя.

Жители на Адамус казаха, че целият град се е мобилизирал, и хора са носели вода, одеяла и храна, за да помогнат на пострадалите пътниците.

„Това няма да бъде забравено“, каза Салвадор Хименес, журналист от испанската държавна телевизия РТВЕ (RTVE), който е бил изваден от един от влаковете. „В крайна сметка това е лотария. Много от нас имаха късмет.“

Паки, която притежава ферма в района и се е втурнала към мястото на инцидента заедно със съпруга си, разказва за ужасяващи сцени във и около влаковете: „Части от хора, които вече не бяха хора, ръце също... Съпругът ми видя дете, което беше умряло вътре... друго дете викаше майка си, търсеше майка си“, каза тя. „Не мога да спя, тези образи остават в съзнанието ти.“

Друга пътничка, Ракел, разказа пред местната радиостанция „Кадена Сер“ (Cadena Ser): „Бях изхвърлена от задния вагон на влака и отворих вратата с главата си“, каза тя и добави, че за кратко е загубила съзнание, преди да успее да стигне до мястото, където са се намирали пожарникарите.


Испания
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евродебил

    21 4 Отговор
    Още няколко пакета от санкции и 1 трилион налят в Украйна,ще оправи нещата в ЕСССР.Евроатлантизъм или Смърт!

    Коментиран от #2

    21:11 19.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Мароооо,

    16 5 Отговор
    спри с тези кървави драми. Няма да можем да спим. По добре пиши за победите на наркозния.

    Коментиран от #5

    21:16 19.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Тя тая ....вампир

    14 3 Отговор

    До коментар #3 от "Мароооо,":

    с кръв се храни.

    21:17 19.01.2026

  • 6 И в крайна сметка!

    10 3 Отговор
    Кой е виновният за катастрофата...?!

    Коментиран от #9

    21:18 19.01.2026

  • 7 Боруна Лом

    9 3 Отговор
    ТО ЗА ТОВА НАШИТЕ ВЛАКОВЕ..ЯВАШ, ЯВАШ! ЗА ДА НЯМА САКЪТЛЪЦИ!✝️

    21:18 19.01.2026

  • 8 ТИГО

    3 5 Отговор
    FАК -TИ и вие сте като първият коментар!

    21:18 19.01.2026

  • 9 Мара

    11 2 Отговор

    До коментар #6 от "И в крайна сметка!":

    Как кой?
    Путин:))

    21:19 19.01.2026

  • 10 Пълни глупости

    9 2 Отговор
    Високоскоростните влакове са превозвали общо около 400 души, когато инцидентът е станал близо до Адамус...пълни глупости

    21:20 19.01.2026

  • 11 Пълни глупости

    8 1 Отговор
    Número de viajeros: 317 en el Iryo y 184 en el Alvia, което ще рече 501 пътници общо.

    21:22 19.01.2026

  • 12 Трасето било изтъркано

    10 2 Отговор
    Старо и лъзгаво. Но пуснали двата влака. Не могли да спрат. В Дисни имаше 3 инцидента с влакчетата на ужасите.

    21:22 19.01.2026

  • 13 ТИГО

    4 6 Отговор
    Гнуслари сте пожелавам ви да ви се случи същото !Да видите как се омазва .....детето ви !!

    21:23 19.01.2026

  • 14 Механик

    0 3 Отговор
    "Съпругът ми видя дете и то било умряло"
    А на мен един приятел ми каза, че брат му гледал как едни хора гледали как едни ядат кебапчета и каза, че кебапчето било много вкусно нещо.

    21:32 19.01.2026

  • 15 Мара Атанасова

    1 0 Отговор
    Милен иска да ме еб в гъ. 💋🖕💋

    22:07 19.01.2026

