„Съпругът ми видя дете, което беше умряло“: пътници разказват за ужаса в Испания

Силен удар, последван от писъци, летящи предмети, кръв и след това тъмнина - така оцелели от влаковата катастрофа вчера вечерта в южна Испания описаха момента на сблъсъка при злополуката, при която загинаха най-малко 39 души, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Високоскоростните влакове са превозвали общо около 400 души, когато инцидентът е станал близо до Адамус, провинция Кордоба, автономна област Андалусия, на около 360 километра южно от столицата Мадрид.

По данни на службите за спешна помощ са били ранени 122 души, 48 от които все още са в болница, а 12 са в интензивно отделение.

Повечето оцелели заявиха днес, че не са осъзнали мащаба на бедствието, докато не са излезли навън и не са видели ранени или мъртви пътници, както и спасители до релсите.

„Започнах да ставам и си помислих, че това не е нормално. После потърсих сестра си. Това е последното, което помня, преди всичко да потъне в мрак“, разказа Ана, млада жена, която се връщала в Мадрид. Тя описа как е била извлечена от влака, през прозореца от други пътници, които са успели да избягат. Пожарникарите са спасили сестра ѝ от останките, а линейка е откарала и двете в болница. „Имаше хора, които бяха добре, и други, които бяха много, много тежко ранени. Можеше да ги видиш пред себе си, че ще умрат, а не можеше да се направи нищо“, разказа тя.

Жители на Адамус казаха, че целият град се е мобилизирал, и хора са носели вода, одеяла и храна, за да помогнат на пострадалите пътниците.

„Това няма да бъде забравено“, каза Салвадор Хименес, журналист от испанската държавна телевизия РТВЕ (RTVE), който е бил изваден от един от влаковете. „В крайна сметка това е лотария. Много от нас имаха късмет.“

Паки, която притежава ферма в района и се е втурнала към мястото на инцидента заедно със съпруга си, разказва за ужасяващи сцени във и около влаковете: „Части от хора, които вече не бяха хора, ръце също... Съпругът ми видя дете, което беше умряло вътре... друго дете викаше майка си, търсеше майка си“, каза тя. „Не мога да спя, тези образи остават в съзнанието ти.“

Друга пътничка, Ракел, разказа пред местната радиостанция „Кадена Сер“ (Cadena Ser): „Бях изхвърлена от задния вагон на влака и отворих вратата с главата си“, каза тя и добави, че за кратко е загубила съзнание, преди да успее да стигне до мястото, където са се намирали пожарникарите.