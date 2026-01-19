Новини
Синдикатът на испанските машинисти е предупредил оператора за повреда на мястото на влаковата катастрофа

19 Януари, 2026 16:21

Няма информация за загинали или пострадали български граждани при влаковата катастрофа в Испания

Синдикатът на испанските машинисти е предупредил оператора за повреда на мястото на влаковата катастрофа - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Синдикатът на испанските машинисти в писмо от август е предупредил жп оператора АДИФ (ADIF) за сериозно износване на високоскоростни жп линии, включително на тази, на която вчера се сблъскаха два влака, предаде Ройтерс, като се позова на копие на писмото, предаде БТА.

Дупки и неравности, както и неравномерности на електропроводните мрежи причиняват чести повреди и увреждат влаковете, се казва в текста, публикуван в социалната мрежа "Екс".

Съобщава се, че машинисти всеки ден са уведомявали оператора за опасенията си, но не са били предприети никакви действия.

Операторът засега не е откликнал на молбата на Ройтерс за коментар.

При катастрофата загинаха 39 души.

Към момента в посолството на България в Мадрид няма постъпила официална информация за загинали или пострадали български граждани при тежката влакова катастрофа близо до град Адамуз, провинция Кордоба, Южна Испания, съобщиха от Министерството на външните работи (МВнР) в отговор на запитване от БТА.

Дипломатическото ни представителство в Мадрид е в постоянна връзка с местните власти и следи отблизо актуалната обстановка, допълват от министерството.


  • 1 Жоро

    6 19 Отговор
    Така става като те управляват комунисти!

    Коментиран от #2, #3

    16:29 19.01.2026

  • 2 Тик- Ток

    22 4 Отговор

    До коментар #1 от "Жоро":

    Така става когато те управляват капиталисти ,важна е печалбата ,хората кучета ги яли

    Коментиран от #5

    16:31 19.01.2026

  • 3 Коуега

    9 5 Отговор

    До коментар #1 от "Жоро":

    Спирай червените гъби

    16:36 19.01.2026

  • 4 Последния Софиянец

    1 6 Отговор
    На прав участък най вероятно е саботаж .

    Коментиран от #7, #9

    16:42 19.01.2026

  • 5 Жоро

    2 6 Отговор

    До коментар #2 от "Тик- Ток":

    Вие знаете ли кой управлява Испания бе невежи?Има десетки милярди за нелегални имигранти и социялни помощи но няма пари за ремонти.Това не е капитализъм,а краен социялизъм=комунизъм!

    Коментиран от #14

    16:44 19.01.2026

  • 6 Кравария убер алесссс

    3 1 Отговор
    Путин е виновен 😊

    16:47 19.01.2026

  • 7 Краси

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Как пък разбираш от всичко.

    16:48 19.01.2026

  • 9 456

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Прочети статията.

    16:52 19.01.2026

  • 10 Евродебил

    5 1 Отговор
    И тия яко са затънали в евроатлантизма.

    16:53 19.01.2026

  • 11 Миндич

    1 2 Отговор
    Русия е виновна !

    16:54 19.01.2026

  • 12 Урсула от брюксел

    2 1 Отговор
    21ия пакет от санкциите и 800 милярдната помощ за Украйна ще направят железопътния транспорт в ЕСССР безопасен.

    16:56 19.01.2026

  • 13 Гледайте

    2 2 Отговор
    Клипа в ютуб Тында -Кисловодск един от най - дългите жп маршрути в света и ще видите такова строителство на жп . линии и поддържането им , че може тогава да разберете руснаците колко години са пред кочината Европа .

    17:00 19.01.2026

  • 14 А ти знаеш ли

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "Жоро":

    значението на думите, които използваш или изпълняваш програмата на твоите робовладелци-капиталисти, които чрез медийната си антикомунистическа обработка са ти сменили човешкия разум с чип за биоробот = съвременен роб?

    Коментиран от #16

    17:03 19.01.2026

  • 15 Хеми значи бензин

    2 1 Отговор
    Германски бо клуци купувайте още тия боклукчави Цименси.

    17:05 19.01.2026

  • 16 Жоро

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "А ти знаеш ли":

    Няма значение какви думи използвам.Фактите са че Европа пропада със скороста на светлината!Накрая социялистите ще управляват в тотална разруха и падение.А Европейците ще се утешават,че поне не са расисти или в съюз с лошия капиталически САЩ.

    Коментиран от #18

    17:09 19.01.2026

  • 17 фрее

    0 0 Отговор
    палестайн !

    17:17 19.01.2026

  • 18 За робите няма значение

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Жоро":

    как ги мандахерцат робовладелците.

    Каквито и думи да използват, мандахерцането си остава.

    17:20 19.01.2026

