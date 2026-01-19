Синдикатът на испанските машинисти е предупредил оператора за повреда на мястото на влаковата катастрофа

Синдикатът на испанските машинисти в писмо от август е предупредил жп оператора АДИФ (ADIF) за сериозно износване на високоскоростни жп линии, включително на тази, на която вчера се сблъскаха два влака, предаде Ройтерс, като се позова на копие на писмото, предаде БТА.

Дупки и неравности, както и неравномерности на електропроводните мрежи причиняват чести повреди и увреждат влаковете, се казва в текста, публикуван в социалната мрежа "Екс".

Съобщава се, че машинисти всеки ден са уведомявали оператора за опасенията си, но не са били предприети никакви действия.

Операторът засега не е откликнал на молбата на Ройтерс за коментар.

При катастрофата загинаха 39 души.

Към момента в посолството на България в Мадрид няма постъпила официална информация за загинали или пострадали български граждани при тежката влакова катастрофа близо до град Адамуз, провинция Кордоба, Южна Испания, съобщиха от Министерството на външните работи (МВнР) в отговор на запитване от БТА.

Дипломатическото ни представителство в Мадрид е в постоянна връзка с местните власти и следи отблизо актуалната обстановка, допълват от министерството.