Синдикатът на испанските машинисти е предупредил оператора за повреда на мястото на влаковата катастрофа

Синдикатът на испанските машинисти в писмо от август е предупредил жп оператора АДИФ (ADIF) за сериозно износване на високоскоростни жп линии, включително на тази, на която вчера се сблъскаха два влака, предаде Ройтерс, като се позова на копие на писмото, предаде БТА.
Дупки и неравности, както и неравномерности на електропроводните мрежи причиняват чести повреди и увреждат влаковете, се казва в текста, публикуван в социалната мрежа "Екс".
Съобщава се, че машинисти всеки ден са уведомявали оператора за опасенията си, но не са били предприети никакви действия.
Операторът засега не е откликнал на молбата на Ройтерс за коментар.
При катастрофата загинаха 39 души.
Към момента в посолството на България в Мадрид няма постъпила официална информация за загинали или пострадали български граждани при тежката влакова катастрофа близо до град Адамуз, провинция Кордоба, Южна Испания, съобщиха от Министерството на външните работи (МВнР) в отговор на запитване от БТА.
Дипломатическото ни представителство в Мадрид е в постоянна връзка с местните власти и следи отблизо актуалната обстановка, допълват от министерството.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Жоро
Коментиран от #2, #3
16:29 19.01.2026
2 Тик- Ток
До коментар #1 от "Жоро":Така става когато те управляват капиталисти ,важна е печалбата ,хората кучета ги яли
Коментиран от #5
16:31 19.01.2026
3 Коуега
До коментар #1 от "Жоро":Спирай червените гъби
16:36 19.01.2026
4 Последния Софиянец
Коментиран от #7, #9
16:42 19.01.2026
5 Жоро
До коментар #2 от "Тик- Ток":Вие знаете ли кой управлява Испания бе невежи?Има десетки милярди за нелегални имигранти и социялни помощи но няма пари за ремонти.Това не е капитализъм,а краен социялизъм=комунизъм!
Коментиран от #14
16:44 19.01.2026
6 Кравария убер алесссс
16:47 19.01.2026
7 Краси
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Как пък разбираш от всичко.
16:48 19.01.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 456
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Прочети статията.
16:52 19.01.2026
10 Евродебил
16:53 19.01.2026
11 Миндич
16:54 19.01.2026
12 Урсула от брюксел
16:56 19.01.2026
13 Гледайте
17:00 19.01.2026
14 А ти знаеш ли
До коментар #5 от "Жоро":значението на думите, които използваш или изпълняваш програмата на твоите робовладелци-капиталисти, които чрез медийната си антикомунистическа обработка са ти сменили човешкия разум с чип за биоробот = съвременен роб?
Коментиран от #16
17:03 19.01.2026
15 Хеми значи бензин
17:05 19.01.2026
16 Жоро
До коментар #14 от "А ти знаеш ли":Няма значение какви думи използвам.Фактите са че Европа пропада със скороста на светлината!Накрая социялистите ще управляват в тотална разруха и падение.А Европейците ще се утешават,че поне не са расисти или в съюз с лошия капиталически САЩ.
Коментиран от #18
17:09 19.01.2026
17 фрее
17:17 19.01.2026
18 За робите няма значение
До коментар #16 от "Жоро":как ги мандахерцат робовладелците.
Каквито и думи да използват, мандахерцането си остава.
17:20 19.01.2026