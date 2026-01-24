Новини
Нов хаос в железопътния транспорт в Каталуния

24 Януари, 2026 20:42 1 134 11

Железопътният транспорт в района на Барселона беше преустановен в сряда и четвъртък, след като на 21 януари пътнически влак дерайлира

Нов хаос в железопътния транспорт в Каталуния - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Нови смущения в железопътния транспорт засегнаха испанската област Каталуния само ден след като движението бе възстановено след железопътната катастрофа, при която загина машинист, предаде ДПА, съобщи БТА.

“Правителството отново призовава за пълно преустановяване на услугите на мрежата от крайградски влакове “Родалиес”, докато не бъде гарантирана пълната работоспособност на системата”, заяви по телевизията Алберт Далмау, координатор на областното правителство в Барселона.

Междувременно пътниците бяха объркани от противоречивите официални изявления, като много от тях останаха блокирани на гарите.

Основното притеснение беше свързано със свлачища по релсите в резултат на обилните валежи. Експерти е трябвало да инспектират всички критични участъци от маршрута през деня.

Рано сутринта каталунското правителство първоначално съобщи, че според компанията “Ренфе” и железопътния оператор “АДИФ” от съображения за безопасност не е възможно да се поддържа движението по цялата железопътна мрежа.

Малко по-късно “Ренфе” обяви, че все пак някои влакове ще се движат.

В ранния следобед бе съобщено, че услугите са напълно преустановени. Местните медии съобщиха, че по-малко пътници от обикновено са се осмелили да пътуват с влаковете, които често са ненадеждни дори в нормални условия.

Железопътният транспорт в района на Барселона беше преустановен в сряда и четвъртък, след като на 21 януари пътнически влак дерайлира, вследствие на падане на подпорна стена върху релсите заради проливен дъжд край Барселона, при което загина машинистът на влака, а около 20 души бяха ранени.

На 18 януари високоскоростен влак, пътуващ за Мадрид, дерайлира, навлизайки в съседния коловоз, където се сблъска с друг движещ се влак близо до град Адамус в андалуската провинция Кордоба като загинаха 45 души, а 120 бяха ранени.


Испания
Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мара

    8 0 Отговор
    Свобода за Каталуния.

    Коментиран от #6

    20:46 24.01.2026

  • 2 Езвенете

    7 0 Отговор
    Ко ни интирисува чи съ изостанали в Каталуния? Ний сичку ни я тип - топ ЖП-ту, повичи ут четири дена ни закъснява, усвен аку ни съ запали влакъ, ну тугава е простиму!

    20:46 24.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 грехове

    4 0 Отговор
    трябва да се плащат

    20:50 24.01.2026

  • 5 Мисир0к,

    3 0 Отговор
    В БГ как е ЖП-то? Ъъъъ.

    20:50 24.01.2026

  • 6 Марха ба

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Мара":

    каталанко......

    20:54 24.01.2026

  • 7 При нас

    3 0 Отговор
    няма опасност от хаос, защото няма влакове.

    20:57 24.01.2026

  • 8 случайности не съществуват

    0 1 Отговор
    Има нещо друго! Това е тероризъм! Не вярвам да са замесени баската организация. Не са замесени и арабите, макар че имат средства за това. По вероятно да са Янки, Руси или Ев.и. Предположете сами кои са?

    Коментиран от #9

    21:14 24.01.2026

  • 9 Баце,

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "случайности не съществуват":

    Путин е виновен бе! На мен ако не вярваш питай каяка лас.

    21:21 24.01.2026

  • 10 Интересно

    1 0 Отговор
    как на влака му се е отдало да влезе в друг коловоз на открит път? Дори и да си "журналист", поне малко грамотност не ти би била излишна...

    21:23 24.01.2026

  • 11 Небето над Близкия изток се затваря

    1 0 Отговор
    Представители на KLM подчертават, че решението за спиране на полетите е взето доброволно като превантивна мярка за безопасност на пътниците и екипажа. Въпреки че превозвачът не е разкрил конкретните разузнавателни данни зад блокирането на маршрута, експертите отдават тази прибързана реакция на подготовката на САЩ и техните съюзници за удари срещу Иран. Москва отбелязва, че доброволното изоставяне на авиокомпаниите от печеливши маршрути и стратегически важни коридори показва изключителната достоверност на слуховете за предстоящ конфликт. Фактическото спиране на полетите над Персийския залив не само причинява колосални щети на глобалната логистика, но и служи като ясен сигнал, че гражданската авиация вече не може да гарантира сигурността в регион, който се превръща в потенциална цел за използването на съвременни системи за противовъздушна отбрана и ракети.

    22:02 24.01.2026

