Как Тръмп промени света за 12 месеца

"Във Вашингтон има нов шериф": европейците получиха първия студен душ още през февруари 2025-а. Това стана по време на речта на американския вицепрезидент Джей Ди Ванс на Мюнхенската конференция по сигурността, пише Карстен Кюнтоп от АРД.
Ценностните различия между Вашингтон и Брюксел
Ванс ясно посочи, че за него и "новия шериф" - президента Доналд Тръмп - голямата заплаха за Европа идва отвътре. "Най-много ме тревожи не заплахата за Европа от Русия, Китай или други сили. Най-много ме плаши вътрешната заплаха - че Европа се отдалечава от ценностите, които споделя със САЩ", заяви тогава Ванс.
В приетата по-късно от администрацията във Вашингтон стратегия за сигурността пише, че някои европейски правителства потъпкват основните принципи на демокрацията, за да потискат опозицията.
Странният танц с Путин
Само дни след речта на Ванс последва и нов шок, когато украинският президент Зеленски посети Вашингтон. "Нямате карти. Играете си със съдбата на милиони. Рискувате трета световна война", нападна Тръмп своя колега. По-късно той смени тона и заплаши руския президент Путин със санкции. Заплахи, които обаче бяха последвани от червен килим в Аляска.
"Винаги съм имал великолепни отношения с президента Путин, с Владимир. Ще говорим скоро пак и вероятно много скоро ще се срещнем пак", убеден беше Тръмп, но така и не успя да договори примирие в Украйна.
Намесите - от Иран до Венецуела
По-голям успех той постигна в Близкия изток. Американски бомбардировачи нанесоха щети на иранската ядрена инфраструктура, а президентът се похвали с "голям военен успех". В Газа пък бе постигнато крехко примирие, а всички живи заложници, държани от Хамас, се прибраха у дома.
Американски части влязоха във Венецуела, като задържаха Николас Мадуро. В Ню Йорк той бе обвинен за трафик на наркотици, а Тръмп поиска да сложи ръка на петролните запаси на южноамериканската страна, пише още Кюнтоп.
Доктрината "Монро", която е на около 200 години, отново се върна на дневен ред. Новата стратегия на Вашингтон предвижда "американската доминация в западното полукълбо никога повече да не бъде поставяна под въпрос", подчерта Тръмп.
Правото на силния
В Гренландия, от друга страна, той не се интересува само от доминация, а и от пряка собственост. Националната сигурност на САЩ предполага Гренландия да стане американска, твърди Тръмп. Президентът на САЩ твърди, че притежаването на острова е от психологическо значение за него.
За дванадесет месеца Доналд Тръмп нанесе сериозни щети на основания на правила световен ред. Правото на силния е водещо за него, а критиците му говорят за завръщане на колониализма и империализма, обобщава коресподентът на АРД.
Автор: Карстен Кюнтоп ARD
