Новини
Свят »
Германия »
Как Тръмп промени света за 12 месеца

Как Тръмп промени света за 12 месеца

20 Януари, 2026 18:01 489 12

  • доналд тръмп-
  • сащ-
  • венецуела-
  • владимир путин-
  • тръмп

Правото на силния е водещо за него, а критиците му говорят за завръщане на колониализма и империализма

Как Тръмп промени света за 12 месеца - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

"Във Вашингтон има нов шериф": европейците получиха първия студен душ още през февруари 2025-а. Това стана по време на речта на американския вицепрезидент Джей Ди Ванс на Мюнхенската конференция по сигурността, пише Карстен Кюнтоп от АРД.

Ценностните различия между Вашингтон и Брюксел

Ванс ясно посочи, че за него и "новия шериф" - президента Доналд Тръмп - голямата заплаха за Европа идва отвътре. "Най-много ме тревожи не заплахата за Европа от Русия, Китай или други сили. Най-много ме плаши вътрешната заплаха - че Европа се отдалечава от ценностите, които споделя със САЩ", заяви тогава Ванс.

В приетата по-късно от администрацията във Вашингтон стратегия за сигурността пише, че някои европейски правителства потъпкват основните принципи на демокрацията, за да потискат опозицията.

Странният танц с Путин

Само дни след речта на Ванс последва и нов шок, когато украинският президент Зеленски посети Вашингтон. "Нямате карти. Играете си със съдбата на милиони. Рискувате трета световна война", нападна Тръмп своя колега. По-късно той смени тона и заплаши руския президент Путин със санкции. Заплахи, които обаче бяха последвани от червен килим в Аляска.

"Винаги съм имал великолепни отношения с президента Путин, с Владимир. Ще говорим скоро пак и вероятно много скоро ще се срещнем пак", убеден беше Тръмп, но така и не успя да договори примирие в Украйна.

Намесите - от Иран до Венецуела

По-голям успех той постигна в Близкия изток. Американски бомбардировачи нанесоха щети на иранската ядрена инфраструктура, а президентът се похвали с "голям военен успех". В Газа пък бе постигнато крехко примирие, а всички живи заложници, държани от Хамас, се прибраха у дома.

Американски части влязоха във Венецуела, като задържаха Николас Мадуро. В Ню Йорк той бе обвинен за трафик на наркотици, а Тръмп поиска да сложи ръка на петролните запаси на южноамериканската страна, пише още Кюнтоп.

Доктрината "Монро", която е на около 200 години, отново се върна на дневен ред. Новата стратегия на Вашингтон предвижда "американската доминация в западното полукълбо никога повече да не бъде поставяна под въпрос", подчерта Тръмп.

Правото на силния

В Гренландия, от друга страна, той не се интересува само от доминация, а и от пряка собственост. Националната сигурност на САЩ предполага Гренландия да стане американска, твърди Тръмп. Президентът на САЩ твърди, че притежаването на острова е от психологическо значение за него.

За дванадесет месеца Доналд Тръмп нанесе сериозни щети на основания на правила световен ред. Правото на силния е водещо за него, а критиците му говорят за завръщане на колониализма и империализма, обобщава коресподентът на АРД.

Автор: Карстен Кюнтоп ARD


Германия
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    8 2 Отговор
    Нормалността се връща в Света.

    18:02 20.01.2026

  • 2 китайски балон

    7 1 Отговор
    Буквално взриви пазара за цветни метали с каквито уви не разполага достатъчно🤣

    18:03 20.01.2026

  • 3 честен ционист

    7 0 Отговор
    България от 12 месеца скъса отношения със САЩ. Даже и посланик няма.

    18:03 20.01.2026

  • 4 Хитър е той

    11 1 Отговор
    Плашиха ЕС с Русия, а ги напап0нчи съюзника, псртньора САЩ.
    ЕвроПатки.

    18:03 20.01.2026

  • 5 ПО ТОЧНО

    9 1 Отговор
    БЪРЗО ВКАРА ЕВРОПУДЕЛИТЕ У КЮШЕТО ........

    18:04 20.01.2026

  • 6 Красимир Петров

    6 2 Отговор
    Обзалагам се,че Радев ще спечели изборите и ще бъде поканен от Тръмп.

    Коментиран от #7, #8

    18:04 20.01.2026

  • 7 честен ционист

    4 4 Отговор

    До коментар #6 от "Красимир Петров":

    Аз пък си мисля, че Ердоган пръв ще го покани Румбата.

    18:05 20.01.2026

  • 8 Улав

    1 5 Отговор

    До коментар #6 от "Красимир Петров":

    Не те слуша главата

    18:07 20.01.2026

  • 9 Вашето мнение

    8 0 Отговор
    Да не си на мястото на българското паветно тези дни. Прайдажиите са направо ошашавени, от изток Путин, от запад не знаят агент краснов ли е, тръмп ли е, в България Румен Радев занули идолите им от ппдблгбнт+. Останаха им една мърцуля и кая, но те едва ли им вдъхват особенно доверие.

    18:07 20.01.2026

  • 10 Ганчев

    0 5 Отговор
    Американски бомби и ракети падат по главите на руснаците.Освнен това Тръмп удари всички съюзници на Путин и отвлича руски танкери.Това е за отбелязване.

    18:09 20.01.2026

  • 11 Д-р Марин Белчев

    1 1 Отговор
    Имам огромно уважение към следвоенното поколение, но Тръмп има геронтологични изменения, които усилват отрицателните черти в милиардерския му характер и го правят неспособен да изпълнява длъжността на лидер на свободния свят.
    Действията му през последните 12 месеца компрометират международното право и съсипват работеща, макар и несъвършена система за сигурност, която достойни хора изградиха с много усилия, за да гарнтират мир и безопасност в света. Свят, който се базира на правото на силния, а не на правото на реда и закона, не е приятно място за живеене на обикновените хора.

    18:10 20.01.2026

  • 12 БОЛШЕВИК

    2 0 Отговор
    Нищо не се е променило, и нищо не е променил Лидия Дончо. Промяна ще е, ако се ликвидира капитализма по света!

    18:12 20.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания