Тръмп нарече британския план за Диего Гарсия „проява на слабост“

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп остро разкритикува намерението на Великобритания да предаде суверенитета над остров Диего Гарсия от архипелага Чагос на Мавриций, като го определи като „акт на пълна слабост“, съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.

По думите му това решение се вписва в дълга поредица от съображения, свързани с националната сигурност на САЩ, които според него налагат придобиването на Гренландия.

Диего Гарсия има ключово стратегическо значение, тъй като на острова е разположена съвместна военновъздушна база на САЩ и Великобритания, разположена в Индийския океан.

През 2024 г. Лондон и Мавриций постигнаха договореност за прехвърляне на суверенитета върху островите Чагос, като в същото време Великобритания си осигурява правото да запази контрола върху военната база чрез дългосрочен наемен договор.

„Шокиращо е, че нашият „брилянтен“ съюзник в НАТО - Обединеното кралство - възнамерява да предостави остров Диего Гарсия, където се намира жизненоважна американска военна база, на Мавриций и го прави без никаква причина“, написа Тръмп в социалната мрежа Truth Social.

Американският президент допълни, че според него няма съмнение, че Китай и Русия са обърнали внимание на действията на Великобритания.

Тръмп неведнъж е подчертавал, че засилващото се присъствие на Китай и Русия по света превръща Гренландия в ключов елемент от стратегията за сигурност на САЩ, като е заявявал, че се стреми към пълна собственост върху острова.

След встъпването му в длъжност през януари 2025 г. сделката между Великобритания и Мавриций беше временно отложена, за да може новата американска администрация да се запознае с детайлите. През февруари Тръмп посочи, че е „склонен да се съгласи“ с Лондон по параметрите на споразумението.