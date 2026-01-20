Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп нарече британския план за Диего Гарсия „проява на слабост“

Тръмп нарече британския план за Диего Гарсия „проява на слабост“

20 Януари, 2026 10:26 1 574 20

  • доналд тръмп-
  • диего гарсия-
  • великобритания-
  • слабост

Според президента на САЩ ходът на Лондон засилва аргументите за придобиването на Гренландия

Тръмп нарече британския план за Диего Гарсия „проява на слабост“ - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп остро разкритикува намерението на Великобритания да предаде суверенитета над остров Диего Гарсия от архипелага Чагос на Мавриций, като го определи като „акт на пълна слабост“, съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.

По думите му това решение се вписва в дълга поредица от съображения, свързани с националната сигурност на САЩ, които според него налагат придобиването на Гренландия.

Диего Гарсия има ключово стратегическо значение, тъй като на острова е разположена съвместна военновъздушна база на САЩ и Великобритания, разположена в Индийския океан.

През 2024 г. Лондон и Мавриций постигнаха договореност за прехвърляне на суверенитета върху островите Чагос, като в същото време Великобритания си осигурява правото да запази контрола върху военната база чрез дългосрочен наемен договор.

„Шокиращо е, че нашият „брилянтен“ съюзник в НАТО - Обединеното кралство - възнамерява да предостави остров Диего Гарсия, където се намира жизненоважна американска военна база, на Мавриций и го прави без никаква причина“, написа Тръмп в социалната мрежа Truth Social.

Американският президент допълни, че според него няма съмнение, че Китай и Русия са обърнали внимание на действията на Великобритания.

Тръмп неведнъж е подчертавал, че засилващото се присъствие на Китай и Русия по света превръща Гренландия в ключов елемент от стратегията за сигурност на САЩ, като е заявявал, че се стреми към пълна собственост върху острова.

След встъпването му в длъжност през януари 2025 г. сделката между Великобритания и Мавриций беше временно отложена, за да може новата американска администрация да се запознае с детайлите. През февруари Тръмп посочи, че е „склонен да се съгласи“ с Лондон по параметрите на споразумението.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шопо

    17 3 Отговор
    Кога МалоБритания ще стане щат на САЩ ?

    Коментиран от #5

    10:28 20.01.2026

  • 2 Коста

    19 2 Отговор
    Струва ми се че скоро Мавриций ще стане част от Диего Гарсия

    10:28 20.01.2026

  • 3 Да ви е.а

    17 2 Отговор
    Унищожаване на енергийния сектор до нула“: Руските въоръжени сили започнаха да нанасят удари по Киев в стила на американската армия.

    10:30 20.01.2026

  • 4 Голям майтап

    15 0 Отговор
    съюзниците се разп@рдяха.

    10:30 20.01.2026

  • 5 Като каза това....се сетих

    16 0 Отговор

    До коментар #1 от "Шопо":

    Във Великобритания започнаха да пишат по сайтовете пак да върнели САЩ като колония на Великобритания, както било преди години.. 🤣😂🤣😂

    10:32 20.01.2026

  • 6 Дякон Унуфрий Араллампиев

    8 0 Отговор
    Става подялбата на натовски активи Да живее демокрацията

    10:32 20.01.2026

  • 7 Пич

    13 0 Отговор
    Причината ви казах отдавна ! Лондон отдавна прозря , че САЩ набира сила , която не трябва да се позволява да набере ! Може би това е част от плана за отслабване на САЩ ! Което също е жалко като Урсулианците - режат си крака за да излязат от капана , вместо да го отворят !!!

    Коментиран от #13

    10:32 20.01.2026

  • 8 Нищо ново

    15 2 Отговор
    Доналд Тръмп е символ на америка.
    Агресивен, безскрупулен, меркантилен, безсрамен лъжец и егоистичен лицемер.
    Това са изконните ценности на америка, защото той е нейн продукт.

    Коментиран от #9

    10:34 20.01.2026

  • 9 не е така

    3 3 Отговор

    До коментар #8 от "Нищо ново":

    Това са ценностите на 30% от Америка. Стига сте съдили по един за всички.

    Коментиран от #11, #20

    10:38 20.01.2026

  • 10 Хубава работа !

    11 0 Отговор
    Едните не искат да дават Гренландия, другите щяли да дават остров на Мавриций и това ми било съюзници! Не могат ли да го дадат на САЩ, пък после Мавриций да си го търси от тях!🤥

    10:41 20.01.2026

  • 11 Щом Вие казвате,

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "не е така":

    значи е така.
    Кой съм аз да се осмелявам да споря?

    10:46 20.01.2026

  • 12 Българин

    7 1 Отговор
    С изключително удоволствие гледа на завръщането на нормалната имперска политика, на разделянето на свет ана зони на подчинение от Великите сили и смъртта на насилствената демокрация и лицемерното международно "право"

    10:58 20.01.2026

  • 13 На мен повече ми прилича

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "Пич":

    на сюжета на ,, Добрият,лошият и злият( грозният)” на режисьора Серджо Леоне 1966г.

    11:01 20.01.2026

  • 14 ненормалник

    8 0 Отговор
    Имаше един филм - "51-вият щат"....ама не ставаше въпрос за Гренландия, а за един друг остров...наблизо. Дето "пият топла бира" и ядат фиш-енд-чипс.

    11:01 20.01.2026

  • 15 Доналд съм

    7 2 Отговор
    Британците не могат да се защитават сами от руската агресия. В техен интерес е аз да ги управлявам. Имам много добри отношения с краля. Мисля, че ще направим сделка. Сделка, каквато света не е виждал.

    11:14 20.01.2026

  • 16 китайски балон

    1 2 Отговор
    Алчният Дончо, " My Precious" 🤑😅

    11:22 20.01.2026

  • 17 китайски балон

    4 0 Отговор
    Решението е БайДончо да нападне Великобритания, да отвлече Стармър и да обяви споразумението за нелигитимно и да си запази острова🤣 Действай Дончо, ти можеш😂

    11:24 20.01.2026

  • 18 Кралството

    2 0 Отговор
    може и да стане Република. Да направим Британия отново велика.

    11:29 20.01.2026

  • 19 Стармър

    2 0 Отговор
    отива на почивка при Мадуро. Вече са му взели мярка за новия костюм на найки

    11:30 20.01.2026

  • 20 Истината

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "не е така":

    Каро гледаме американската история, не са 30%, а 90...
    А може и повече.

    11:42 20.01.2026