Новини
Свят »
Испания »
39 души остават в болница след челния сблъсък на влакове в Испания, жертвите вече са 42

39 души остават в болница след челния сблъсък на влакове в Испания, жертвите вече са 42

21 Януари, 2026 06:29, обновена 21 Януари, 2026 06:34 697 2

  • испания-
  • катастрофа-
  • влакове-
  • жертви

Близки на пътници, които са пътували в неделя вечерта, са подали сигнали за общо 45 изчезнали; 25 от жертвите вече са идентифицирани

39 души остават в болница след челния сблъсък на влакове в Испания, жертвите вече са 42 - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БНР БНР

Екипите по издирване в Андалусия са извадили четири тела от останките на влака, който беше ударен при катастрофата, станала късно в неделя. Правителството на Испания обяви тридневен траур в памет на жертвите, чиито брой достигна 42 души.

Две денонощия след фаталната катастрофа между два влака по линията Севиля-Мадрид, работата на пожарникарите продължава. Кранове разчистват мястото на инцидента, за да могат екипите да достигнат до смазаните вагони. Представители на властите не изключват възможността да бъдат открити още загинали. Близки на пътници, които са пътували в неделя вечерта, са подали сигнали за общо 45 изчезнали; 25 от жертвите вече са идентифицирани.

Общо 39 души остават в болница: 35 възрастни и четири деца. Девет от хоспитализираните, включително един непълнолетен, са в отделения за интензивно лечение.

Министърът на вътрешните работи Фернандо Гранде-Марласка заяви, че се работи по всички версии за катастрофата. Той уточни, че експертите от разследващата комисия са огледали мястото на дерайлиране и причинените щети. Предстои анализ както на релсите, така и на колелата на високоскоростния влак.

На този фон испанският Крал Фелипе Шести и съпругата му Летисия посетиха мястото на трагедията, хоспитализираните в болниците в Кордоба и центъра за настаняване и подкрепа за семействата на жертвите и пострадалите. Роднини на жертвите на катастрофата ги посрещнаха аплодисменти. Кралското семейство изрази своята благодарност и признателност за колективните усилия на институциите, службите за спешна помощ, спасителните екипи и гражданите, които са помогнали в първите часове след инцидента.


Испания
Поставете оценка:
Оценка 4 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Юроекспрес

    1 0 Отговор
    В БДЖ няма такива инциденти, защото скоростта е десет пъти по-ниска.

    07:29 21.01.2026

  • 2 От вчера

    0 0 Отговор
    Днес са повече. Има нова катастрофа с влак, срещнал подпорна стена. Не била некадърно построена, ама дъжд бил валял?!

    08:07 21.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания