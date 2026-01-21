39 души остават в болница след челния сблъсък на влакове в Испания, жертвите вече са 42

Екипите по издирване в Андалусия са извадили четири тела от останките на влака, който беше ударен при катастрофата, станала късно в неделя. Правителството на Испания обяви тридневен траур в памет на жертвите, чиито брой достигна 42 души.



Две денонощия след фаталната катастрофа между два влака по линията Севиля-Мадрид, работата на пожарникарите продължава. Кранове разчистват мястото на инцидента, за да могат екипите да достигнат до смазаните вагони. Представители на властите не изключват възможността да бъдат открити още загинали. Близки на пътници, които са пътували в неделя вечерта, са подали сигнали за общо 45 изчезнали; 25 от жертвите вече са идентифицирани.



Общо 39 души остават в болница: 35 възрастни и четири деца. Девет от хоспитализираните, включително един непълнолетен, са в отделения за интензивно лечение.



Министърът на вътрешните работи Фернандо Гранде-Марласка заяви, че се работи по всички версии за катастрофата. Той уточни, че експертите от разследващата комисия са огледали мястото на дерайлиране и причинените щети. Предстои анализ както на релсите, така и на колелата на високоскоростния влак.



На този фон испанският Крал Фелипе Шести и съпругата му Летисия посетиха мястото на трагедията, хоспитализираните в болниците в Кордоба и центъра за настаняване и подкрепа за семействата на жертвите и пострадалите. Роднини на жертвите на катастрофата ги посрещнаха аплодисменти. Кралското семейство изрази своята благодарност и признателност за колективните усилия на институциите, службите за спешна помощ, спасителните екипи и гражданите, които са помогнали в първите часове след инцидента.

