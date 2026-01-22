Axios: Рюте предложил на САЩ да разположат "Златен купол" в Гренландия, но островът да остане датски

Споразумението за Гренландия, обсъждано между президента на САЩ Доналд Тръмп и генералния секретар на НАТО Марк Рюте, включва датски суверенитет над острова, съобщи Axios, позовавайки се на два източника.

Предложението на Рюте към Тръмп би актуализирало Споразумението за отбрана на Гренландия от 1951 г. между САЩ и Дания, което позволява на САЩ да изградят военни бази на острова, ако НАТО сметне това за целесъобразно.

Предложената сделка от генералния секретар на НАТО включва също разполагането на американската система „Златен купол“ в Гренландия, засилена активност на съюза в Арктическия регион, засилена сигурност за Гренландия и „допълнителна работа по суровините“. Друга клауза в споразумението би противодействала на „вредното външно влияние“ от Русия и Китай в района около острова.

Вечерта на 21 януари Тръмп обяви, че „въз основа на много продуктивна среща“ с генералния секретар на НАТО е положена основата за бъдещо споразумение относно Гренландия, както и за целия Арктически регион. След тези разговори американският лидер обяви също, че няма да налага тарифи на осемте европейски държави, които се противопоставиха на присъединяването на Гренландия към Съединените щати. В реч на Световния икономически форум в Давос същия ден американският лидер заяви, че Съединените щати няма да използват военна сила, за да получат контрол над острова.

„Ню Йорк Таймс“, позовавайки се на свои източници, съобщи, че споразумението за Гренландия със Съединените щати може да включва малки райони от острова. Като част от споразумението Съединените щати биха могли да установят военни бази там.