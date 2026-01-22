Новини
Axios: Рюте предложил на САЩ да разположат "Златен купол" в Гренландия, но островът да остане датски

22 Януари, 2026 05:59, обновена 22 Януари, 2026 06:11 807 12

Ръководителят на НАТО сложил на масата още „допълнителна работа по суровините“ и противодействие на „вредното външно влияние“ от Русия и Китай в района

Axios: Рюте предложил на САЩ да разположат "Златен купол" в Гренландия, но островът да остане датски - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Споразумението за Гренландия, обсъждано между президента на САЩ Доналд Тръмп и генералния секретар на НАТО Марк Рюте, включва датски суверенитет над острова, съобщи Axios, позовавайки се на два източника.

Предложението на Рюте към Тръмп би актуализирало Споразумението за отбрана на Гренландия от 1951 г. между САЩ и Дания, което позволява на САЩ да изградят военни бази на острова, ако НАТО сметне това за целесъобразно.

Предложената сделка от генералния секретар на НАТО включва също разполагането на американската система „Златен купол“ в Гренландия, засилена активност на съюза в Арктическия регион, засилена сигурност за Гренландия и „допълнителна работа по суровините“. Друга клауза в споразумението би противодействала на „вредното външно влияние“ от Русия и Китай в района около острова.

Вечерта на 21 януари Тръмп обяви, че „въз основа на много продуктивна среща“ с генералния секретар на НАТО е положена основата за бъдещо споразумение относно Гренландия, както и за целия Арктически регион. След тези разговори американският лидер обяви също, че няма да налага тарифи на осемте европейски държави, които се противопоставиха на присъединяването на Гренландия към Съединените щати. В реч на Световния икономически форум в Давос същия ден американският лидер заяви, че Съединените щати няма да използват военна сила, за да получат контрол над острова.

„Ню Йорк Таймс“, позовавайки се на свои източници, съобщи, че споразумението за Гренландия със Съединените щати може да включва малки райони от острова. Като част от споразумението Съединените щати биха могли да установят военни бази там.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Англия има претенции към СаЩ

    4 1 Отговор
    Сащ е била английска територия и редно д се върна на Англия

    06:13 22.01.2026

  • 2 ООрана държава

    4 0 Отговор
    Това е САЩ, не ти е червеният кръст. Тия само за тях мислят

    Коментиран от #8

    06:16 22.01.2026

  • 3 Махнете си

    4 3 Отговор
    Ръцете от гренландските индианци! Гренландия е само тяхна. Къв Рюте, къв Тръмп се разпореждат с чужда земя? Било на Дания? Гренландия си е на Гренландия, на никой друг не е...

    06:16 22.01.2026

  • 4 SDEЧЕВ

    3 2 Отговор
    Гренландия е част от континента Северна Америка и е нормално населените места да си останат датски, но останалата част трябва да се разработи от САЩ. Дания просто няма капацитета да разработи безлюдната шир. Каквото и локуми да се развяват по медиите, едно е факт-Атом бие. Господаря на атома е и господар на света и на прогреса. Всичко ново през 20 и 21 век е дошло от сащ- ДНК, КОМПЮТЪР, ИНТЕРНЕТ, ЧИПОВЕ , ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ, СОЦИАЛНИ МРЕЖИ,ЕЛ.МОБИЛНОСТ. САЩ, ще разработят Гренландия и за заслугите ще я обявят за щат, просто за кеф на народа на САЩ.

    06:24 22.01.2026

  • 5 Гориил

    6 1 Отговор
    Неговата позиция скоро ще бъде премахната като ненужна.

    06:26 22.01.2026

  • 6 Гоце Делчев

    2 1 Отговор
    Неофеодализъм и колонизаторство. Да питам, света на НАТО ли е.

    06:30 22.01.2026

  • 7 Ахаха

    0 1 Отговор
    Смело нато, обединено такова.. Изключително силно нато направо

    06:31 22.01.2026

  • 8 За разлика

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "ООрана държава":

    От коя част на жалката си история? Винаги са били такива

    06:32 22.01.2026

  • 9 Гориил

    3 1 Отговор
    Украинската карта е губеща и е захвърлена на бунището на историята. Позор и унижение за Европа.

    06:36 22.01.2026

  • 10 голям смях

    2 0 Отговор
    кой го бръсне за слива па тоя рюте?

    едноухия му се смее че тоя е господин никой

    че да предлага той нещо, карти няма карти

    06:42 22.01.2026

  • 11 къв е тоя смешник на снимката

    2 0 Отговор
    този рюте е някаква мишка ! какво командва тоя като нато се разпада? коя армия точно на коя държава?

    06:45 22.01.2026

  • 12 Последния Софиянец

    1 0 Отговор
    Рюте да не е собственик та се разпорежда?

    06:49 22.01.2026