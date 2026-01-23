И Косово ще прави компания на България в Съвета за мир на Тръмп

Президентът на Косово Вьоса Османи се срещна с президента на САЩ Доналд Тръмп по време на церемонията за учредяване на Съвета за мир в Давос, в която участваха лидери от цял ​​свят, предаде за БТА агенция КосоваПрес.

Османи публикува няколко снимки с Тръмп, отбелязвайки, че съюзът с Америка е единственият път напред.

„Днес /б.р. четвъртък/ в Давос, от името на Република Косово, подписах Устава на Съвета за мир като член основател, равноправен и с пълни права, рамо до рамо със САЩ.

Членството в международни организации за мир, водени от стратегическия ни съюзник, укрепва нашия суверенитет, нашата международна позиция и е в най-висш интерес на Република Косово.

Така че това историческо споразумение ще бъде изпратено в Събранието на Косово за ратифициране в съответствие с Конституцията на Косово, за да получи окончателното одобрение на представителите на народа.

Благодаря на президента Тръмп за неговото лидерство и за поканата да представлявам Република Косово в този исторически момент. Косово ще бъде в служба на мира, днес и винаги“, написа Османи.

Тя е в Давос по покана на президента Тръмп за церемонията по учредяването на Съвета за мир.