И Косово ще прави компания на България в Съвета за мир на Тръмп

Президентът на Косово Вьоса Османи се срещна с президента на САЩ Доналд Тръмп по време на церемонията за учредяване на Съвета за мир в Давос, в която участваха лидери от цял свят, предаде за БТА агенция КосоваПрес.
Османи публикува няколко снимки с Тръмп, отбелязвайки, че съюзът с Америка е единственият път напред.
„Днес /б.р. четвъртък/ в Давос, от името на Република Косово, подписах Устава на Съвета за мир като член основател, равноправен и с пълни права, рамо до рамо със САЩ.
Членството в международни организации за мир, водени от стратегическия ни съюзник, укрепва нашия суверенитет, нашата международна позиция и е в най-висш интерес на Република Косово.
Така че това историческо споразумение ще бъде изпратено в Събранието на Косово за ратифициране в съответствие с Конституцията на Косово, за да получи окончателното одобрение на представителите на народа.
Благодаря на президента Тръмп за неговото лидерство и за поканата да представлявам Република Косово в този исторически момент. Косово ще бъде в служба на мира, днес и винаги“, написа Османи.
Тя е в Давос по покана на президента Тръмп за церемонията по учредяването на Съвета за мир.
1 Машаллах
04:35 23.01.2026
2 Тодор Тагарев, военен министър
Инак сега щяхме да слушаме руски пcyвни и обиди, че не сме били настоящие съюзници, не сме помагали с нищо на Русия, не сме воювали и мрели заради нея, че ни хранела наготово , също като "храни" Беларус, Казахстан, Узбекистан, Армения и други ситуативни "съюзници" на Русия. Cпасибо pyccкие товарищи, нам не надо Русия.
Питай Югославия, Либия, Сирия, Иран, Венецуела, Куба...
Чакаме Беларус, Армения, Грузия в НАТО, cпacибо 😁
04:39 23.01.2026