И Косово ще прави компания на България в Съвета за мир на Тръмп

23 Януари, 2026 05:17, обновена 23 Януари, 2026 04:23 424 2

  • косово-
  • съвет за мир-
  • вьоса османи-
  • сащ

Съюзът с Америка е единственият път напред, заяви президентът Вьоса Османи

И Косово ще прави компания на България в Съвета за мир на Тръмп - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на Косово Вьоса Османи се срещна с президента на САЩ Доналд Тръмп по време на церемонията за учредяване на Съвета за мир в Давос, в която участваха лидери от цял ​​свят, предаде за БТА агенция КосоваПрес.

Османи публикува няколко снимки с Тръмп, отбелязвайки, че съюзът с Америка е единственият път напред.

„Днес /б.р. четвъртък/ в Давос, от името на Република Косово, подписах Устава на Съвета за мир като член основател, равноправен и с пълни права, рамо до рамо със САЩ.

Членството в международни организации за мир, водени от стратегическия ни съюзник, укрепва нашия суверенитет, нашата международна позиция и е в най-висш интерес на Република Косово.

Така че това историческо споразумение ще бъде изпратено в Събранието на Косово за ратифициране в съответствие с Конституцията на Косово, за да получи окончателното одобрение на представителите на народа.

Благодаря на президента Тръмп за неговото лидерство и за поканата да представлявам Република Косово в този исторически момент. Косово ще бъде в служба на мира, днес и винаги“, написа Османи.

Тя е в Давос по покана на президента Тръмп за церемонията по учредяването на Съвета за мир.


Швейцария
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Машаллах

    4 0 Отговор
    Баш при косоварите терористи ни е мястото!

    04:35 23.01.2026

  • 2 Тодор Тагарев, военен министър

    1 1 Отговор
    За пореден път аплодирам прав далновидните български политици успели да отърват България от руската мизерия и проправили пътя ни в НАТО, ЕС и С.А.Щ. 👏👏👏
    Инак сега щяхме да слушаме руски пcyвни и обиди, че не сме били настоящие съюзници, не сме помагали с нищо на Русия, не сме воювали и мрели заради нея, че ни хранела наготово , също като "храни" Беларус, Казахстан, Узбекистан, Армения и други ситуативни "съюзници" на Русия. Cпасибо pyccкие товарищи, нам не надо Русия.
    Питай Югославия, Либия, Сирия, Иран, Венецуела, Куба...
    Чакаме Беларус, Армения, Грузия в НАТО, cпacибо 😁

    04:39 23.01.2026

