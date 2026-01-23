Новини
Доналд Тръмп ще награди новите световни шампиони по футбол

23 Януари, 2026

Остава отворен въпросът дали мексиканският президент Клаудия Шейнбаум и канадският премиер Марк Карни също ще участват от името на другите две държави домакини

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще връчи трофея от Световното първенство на победителя на 19 юли, заяви президентът на ФИФА Джани Инфантино.

Без да казва името на Тръмп, Инфантино заяви на Световния икономически форум в Давос (Швейцария), че той и президентът на съдомакините ще проведат церемонията по награждаване след финала в Ийст Ръдърфорд, Ню Джърси.

Остава отворен въпросът дали мексиканският президент Клаудия Шейнбаум и канадският премиер Марк Карни също ще участват от името на другите две държави домакини.

Инфантино и Тръмп са в приятелски отношения, а президентът на ФИФА награди Тръмп с наградата за мир на ФИФА по време на жребия за Световното първенство във Вашингтон на 5 декември.

Държавните глави на страните-домакини традиционно участват в церемониите по награждаване на Световното първенство, включително руският президент Владимир Путин през 2018-а и емирът на Катар Тамим бин Хамад Ал Тани през 2022-ра.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 наградата за мир на ФИФА

    2 0 Отговор
    Скоро ще го наградят и с наградата за мир на Антарктида или на Марс

    07:34 23.01.2026

  • 2 Не му стигат ръцете

    2 0 Отговор
    за всичките дини под мишница на човека…
    От миротворство няма време да хапне.
    Ако можеше би награбил и 5 дини човекът, ама на̀, пусто има само две ръце.

    07:38 23.01.2026

  • 3 Иван

    3 0 Отговор
    Няма защо да чакаме световното да започне, направо да обявят рижия за шампион и Джани Инфантино да му дава купата

    07:38 23.01.2026

