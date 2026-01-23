Доналд Тръмп ще награди новите световни шампиони по футбол

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще връчи трофея от Световното първенство на победителя на 19 юли, заяви президентът на ФИФА Джани Инфантино.

Без да казва името на Тръмп, Инфантино заяви на Световния икономически форум в Давос (Швейцария), че той и президентът на съдомакините ще проведат церемонията по награждаване след финала в Ийст Ръдърфорд, Ню Джърси.

Остава отворен въпросът дали мексиканският президент Клаудия Шейнбаум и канадският премиер Марк Карни също ще участват от името на другите две държави домакини.

Инфантино и Тръмп са в приятелски отношения, а президентът на ФИФА награди Тръмп с наградата за мир на ФИФА по време на жребия за Световното първенство във Вашингтон на 5 декември.

Държавните глави на страните-домакини традиционно участват в церемониите по награждаване на Световното първенство, включително руският президент Владимир Путин през 2018-а и емирът на Катар Тамим бин Хамад Ал Тани през 2022-ра.