САЩ назначиха опитен дипломат за свой главен пратеник за Венецуела

САЩ назначиха дипломат с опит за свой главен пратеник за Венецуела, се съобщава на уебсайта на посолството на САЩ в Каракас, предаде Ройтерс.

Лаура Догу, която преди това е била посланик в Хондурас и Никарагуа, ще служи като временно управляващ представител на отдела по въпросите на Венецуела, базиран в посолството в Богота, според уебсайта.

Догу поема поста, след като САЩ заловиха венецуелския президент Николас Мадуро при акция по-рано този месец и го отведоха в Ню Йорк, за да бъде изправен пред обвинения в трафик на наркотици.

„Администрацията на Доналд Тръмп продължава да работи с временните власти за стабилизиране на Венецуела като част от трифазния план, който държавният секретар Марко Рубио представи на Конгреса и американския народ“, отбеляза високопоставен служител на Държавния департамент.

„Този ​​план изисква временно управляващ представител на САЩ на пълен щат в отдела по въпросите на Венецуела, разположен в посолството на САЩ в Богота. Посланик Догу е в добра позиция да ръководи екипа през този преходен период“, допълни той.

По-рано този месец САЩ започнаха подготовка в случай, че президентът Доналд Тръмп реши да отвори отново посолството на САЩ в столицата на Венецуела Каракас.

Говорител на Държавния департамент заяви тогава, че американски дипломати и служители по сигурността са пътували до Каракас на 9 януари за оценка на „потенциално поетапно възобновяване“ на дейността на посолството там.

През 2019 г. САЩ изтеглиха целия си дипломатически персонал от Венецуела, позовавайки се на влошаващата се ситуация в страната след месеци на „политически вълнения“.

Междувременно парламентът на Венецуела одобри на първо четене закон, който напълно отваря добива на петрол за частния сектор. Досега това беше запазено за държавни или смесени предприятия, в които държавата притежаваше мажоритарен дял. Новият закон постановява, че „частни компании, регистрирани в Боливарска република Венецуела“, ще могат да експлоатират находища след подписване на договори.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че Вашингтон приветства инициативата на Ирак за задържане на бойци на „Ислямска държава“ в сигурни съоръжения на своя територия, докато призова страните по света да репатрират свои граждани в тези обекти, „за да се изправят пред правосъдието“, предаде Ройтерс.

„САЩ приветстват инициативата на правителството на Ирак за задържане на терористи от „Ислямска държава“ в сигурни съоръжения в Ирак след неотдавнашната нестабилност в североизточната част на Сирия“, се казва в изявление на Рубио.

„Неиракските терористи ще бъдат временно в Ирак. САЩ призовават държавите да поемат отговорност и да репатрират своите граждани в тези съоръжения, за да бъдат изправени пред правосъдието“, посочи Рубио в изявление.

Висшият съдебен съвет на Ирак заяви вчера, че ще започне съдебни производства срещу задържани членове на „Ислямска държава“, прехвърлени от Сирия, ден след като американските военни обявиха, че силите им са прехвърлили 150 от заподозрените бойци от Сирия в Ирак. Американските военни заявиха, че операцията им може евентуално да доведе до извеждането на 7000 задържани от Сирия.

ООН заяви, че поема отговорност за управлението на огромни лагери в Сирия, в които се настаняват десетки хиляди жени и деца, свързани с „Ислямска държава“, след бързия крах на водените от кюрди сили, които ги охраняваха в продължение на години.

Ирак започна да приема задържани, прехвърлени от затвори в Сирия, докато кюрдите се оттеглят, и призова други страни да помогнат за приемането им.

„Това е критична част от дългосрочна рамка за предотвратяване на възраждането на „Ислямска държава“ в съответствие с правилното разпределение на тежестта между членовете на коалицията“, заяви Рубио.

Повече от 10 000 членове на „Ислямска държава“ и десетки хиляди жени и деца, свързани с тях, са държани от години в десетина затвори и лагери за задържане, охранявани от водените от кюрдите Сирийски демократични сили (СДС) в североизточната част на Сирия.

СДС бяха принудени да се оттеглят тази седмица след сблъсъци със сирийските правителствени сили, което поражда притеснения около сигурността и хуманитарните условия в затворите.