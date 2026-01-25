Новини
Свят »
САЩ »
The ​​New York Times: Тръмп се карал на датския премиер 45 минути

The ​​New York Times: Тръмп се карал на датския премиер 45 минути

25 Януари, 2026 20:42, обновена 25 Януари, 2026 20:53 1 646 33

  • мете фредериксен-
  • доналд тръмп-
  • дания-
  • сащ-
  • гренландия

Телефонният им разговор се провел през януари 2025 г., още преди встъпването в длъжност на американския президент

The ​​New York Times: Тръмп се карал на датския премиер 45 минути - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

През януари 2025 г. президентът на САЩ Доналд Тръмп е провел напрегнат телефонен разговор с датския премиер Мете Фредериксен, по време на който той "й се карал 45 минути", съобщиха пред The ​​New York Times европейски служители, информирани по въпроса.

Разговорът се е състоял преди встъпването в длъжност на Тръмп, но след изявленията му за обмисляне на военно превземане на Гренландия и посещение на острова от сина му Доналд Тръмп-младши.

Източници на Financial Times съобщиха за 45-минутния разговор, който е преминал много зле, миналия януари. Според тях Тръмп е бил агресивен и конфликтен, въпреки че Фредериксен е предложила засилено сътрудничество по отношение на военните бази и добива на минерали. След разговора датският премиер подчерта, че островът, автономна датска територия, не е за продан, като същевременно отбеляза „големия интерес“ на Америка към територията.

В интервю за The ​​New York Times през септември Фредериксен отказа да даде подробности за този разговор. „Телефонен разговор между двама колеги трябва да бъде телефонен разговор между двама колеги“, каза тя.

Вестникът отбелязва, че противопоставянето на Фредериксен с Тръмп продължава, откакто тя встъпи в длъжност през 2019 г., превръщайки се в най-младия министър-председател на страната - на 41 години. След това, по време на първия си мандат, Тръмп заяви, че САЩ са „стратегически“ заинтересовани от закупуването на Гренландия. Фредериксен нарече идеята абсурдна, подчертавайки, че Гренландия не е за продажба. Коментарите ѝ накараха Тръмп да отмени пътуването си до Дания.

На въпрос на The ​​New York Times дали съжалява за казаното тогава, Фредериксен отговори: „Това е затворена глава.“

Въпреки това, вече по време на втория си мандат, Тръмп отново повдигна планове за установяване на контрол над Гренландия, което позволява военно превземане на острова. Според The ​​New York Times, Фредериксен е в „нервно балансиране“ с американския президент от няколко месеца, опитвайки се да му внуши, че отговорът на претенциите му към Гренландия ще бъде отказ.

Тази седмица Тръмп увери, че САЩ няма да завземат острова със сила. Американският президент се срещна с генералния секретар на НАТО Марк Рюте и заяви, че резултатът от тази среща е „основата за бъдещо споразумение за Гренландия и всъщност за целия Арктически регион“.

Financial Times съобщи, че споразумението предвижда преразглеждане на споразумението от 1951 г. между САЩ и Дания за разполагане на американски войски в Гренландия, което предвижда засилено военно присъствие на САЩ в региона.

След това Фредериксен подчерта, че суверенитетът е червена линия за Дания. „Можем да преговаряме по всички политически въпроси: сигурност, инвестиции, икономика. Но не можем да преговаряме за нашия суверенитет“, каза тя.

На въпрос на The ​​New York Times дали смята, че Тръмп се държи като хулиган, Фредериксен отговори: „Той е много красноречив. Аз също.“

Вестникът отбелязва, че подобна спокойна решителност я отличава от другите европейски лидери в отношенията ѝ с американския президент. Тази позиция я прави популярна в Дания, където тази година ще се проведат парламентарни избори. Според социологически проучвания, Фредериксен е готова да се кандидатира за трети мандат.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    6 5 Отговор
    И други работи са правили за толкова много време.

    Коментиран от #5

    20:56 25.01.2026

  • 2 Делю Хайдутин

    5 7 Отговор
    Карал се че го лапа неправилно.

    Коментиран от #11

    20:56 25.01.2026

  • 3 Владимир Путин, президент

    12 14 Отговор
    Много интелигентна жена на фона на Захарова, Лавров и Песков 👍

    Коментиран от #18, #33

    20:57 25.01.2026

  • 4 Да,бе

    11 7 Отговор
    Датският премиер не знае ли,че има едно червено копче и край на разговора,или 45 минути садо-мазо са и трябали да свърши...

    20:57 25.01.2026

  • 5 Бийк

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    A какви работи ще прави Аятолаха следващия уикенд?

    20:58 25.01.2026

  • 6 Марийка

    15 0 Отговор
    Васалчето Желязков затова е дал дуууФарата, за да не му набиват канчето.

    Коментиран от #16

    20:59 25.01.2026

  • 7 Гошо

    9 4 Отговор
    Хе хе ЕврогГейци изглежда бой ще ядът ако не си свалят гащите При това трябва да го направят дружно и ентусиазирано

    20:59 25.01.2026

  • 8 Мхм

    5 1 Отговор
    A колко е вЕрно, само NYT знае...

    20:59 25.01.2026

  • 9 Баце

    4 0 Отговор
    На тия години така ще е. Едно време и друго.

    21:01 25.01.2026

  • 10 Психо Лог

    11 2 Отговор
    Бай Дончо със стария си прът дали поже да обрули сливата на Мете Фредериксен ?

    Коментиран от #30

    21:01 25.01.2026

  • 11 Бийк

    6 7 Отговор

    До коментар #2 от "Делю Хайдутин":

    Какво ли ще лапат моллите следващата седмица?
    Сирия X
    Венецуела X
    Иран X
    Не остават много съюзници!

    Коментиран от #14

    21:01 25.01.2026

  • 12 "Родопски Вести"

    6 0 Отговор
    Хааахахахахахааах!!!!

    21:01 25.01.2026

  • 13 Да ви е.а

    5 2 Отговор
    Изглежда, чеМете Фредериксен все още не е получил наръчника от Вашингтон

    21:02 25.01.2026

  • 14 Надда Ренн

    3 2 Отговор

    До коментар #11 от "Бийк":

    Ти па мойш да уаппашшш моя ,без колебание и чудене ...хахах.

    21:02 25.01.2026

  • 15 Яшар

    9 4 Отговор
    Тръмп има комплекси и страх от Си ,Путин , Нарендра моди, Ердоган и Ким Чен ....той в момента е 3-4 по важност президент в света ,въпреки цирковете му и това не му дава покой на клоуна никой не му се подчинява освен Урсула ,тиквата и Ено

    Коментиран от #24

    21:05 25.01.2026

  • 16 Денис Джамбазов

    15 1 Отговор

    До коментар #6 от "Марийка":

    Абе само на мен ли Розката Желязков ми прилича на мъжка надуваема кукла със воднисти очи 👀 ?

    21:05 25.01.2026

  • 17 Тиква

    9 0 Отговор
    Де и ние да имахме такъв премиер с топки като Фредрисен.

    21:05 25.01.2026

  • 18 Механик

    3 7 Отговор

    До коментар #3 от "Владимир Путин, президент":

    Захарова има акъл на едномесечно теле.

    Коментиран от #19, #22, #28

    21:07 25.01.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Ха ха

    2 1 Отговор
    Хубава жена но и умна, за разлика пък Тръмп не толкова умен политик

    21:13 25.01.2026

  • 21 ,,,,,,

    2 0 Отговор
    Ма кой суверинитет като там живеят инуитите, те кво мислят по въпроса, никой не казва

    21:16 25.01.2026

  • 22 Неханик

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Механик":

    Каза този с акъл на новородено теле.

    21:17 25.01.2026

  • 23 Толкова време

    1 1 Отговор
    е отделил за някакъв си датски премиер. За четиридесет и пет минути щеше да анексира Гренландия ако имаше топки.
    Играй си на лошото ченге и доброто ченге и накрая ще постигне своето.

    21:17 25.01.2026

  • 24 Дискомбобулаторът

    0 1 Отговор

    До коментар #15 от "Яшар":

    Я питай Мaдурягата кой по важност президент е Тръмп

    Коментиран от #29

    21:20 25.01.2026

  • 25 феминиСТ

    2 0 Отговор
    В българския, език де, има и женски род
    датск ия датскАТА премиер прениерКА

    21:20 25.01.2026

  • 26 Димитър Иванков - Митко Талисмана

    0 0 Отговор
    Само едно полувреме. И то, при свирен мач.

    21:22 25.01.2026

  • 27 Хеми значи бензин

    2 0 Отговор
    Датския премиер е тотален оли гофрен.
    Какво общо има Дания с Гейрландия нали уж нямали.
    Сащ да изхвърлят Ново Нордиск от Щатския пазар и Дания да Фалирали.

    21:23 25.01.2026

  • 28 Калайджия

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Механик":

    тоа го знам в махалата, няма акъл и на умрял катър

    21:24 25.01.2026

  • 29 Яшар

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Дискомбобулаторът":

    Написал си прст пост ..мафирягата е умрели куче ,брат

    21:25 25.01.2026

  • 30 ЗОРО

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Психо Лог":

    Не, бай Дончо е импотентен пее доо ф иии ллл! Даже на Ивана тръмп сливата я брулят пръстите на охраната, ама само белите, щото Доналд е расист....

    Коментиран от #31

    21:26 25.01.2026

  • 31 Хеми значи бензин

    1 1 Отговор

    До коментар #30 от "ЗОРО":

    Шибайсеотзад тъпгерманофил

    Коментиран от #32

    21:27 25.01.2026

  • 32 ЗОРО

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Хеми значи бензин":

    Нищонетисеразбира, едноклетъчнотакова!

    21:31 25.01.2026

  • 33 володимирзилен менте президент

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Владимир Путин, президент":

    мойтъ оленя ми каза, че след аналена най "умните" са урсусУла и какаято кая

    21:33 25.01.2026