The ​​New York Times: Тръмп се карал на датския премиер 45 минути

През януари 2025 г. президентът на САЩ Доналд Тръмп е провел напрегнат телефонен разговор с датския премиер Мете Фредериксен, по време на който той "й се карал 45 минути", съобщиха пред The New York Times европейски служители, информирани по въпроса.
Разговорът се е състоял преди встъпването в длъжност на Тръмп, но след изявленията му за обмисляне на военно превземане на Гренландия и посещение на острова от сина му Доналд Тръмп-младши.
Източници на Financial Times съобщиха за 45-минутния разговор, който е преминал много зле, миналия януари. Според тях Тръмп е бил агресивен и конфликтен, въпреки че Фредериксен е предложила засилено сътрудничество по отношение на военните бази и добива на минерали. След разговора датският премиер подчерта, че островът, автономна датска територия, не е за продан, като същевременно отбеляза „големия интерес“ на Америка към територията.
В интервю за The New York Times през септември Фредериксен отказа да даде подробности за този разговор. „Телефонен разговор между двама колеги трябва да бъде телефонен разговор между двама колеги“, каза тя.
Вестникът отбелязва, че противопоставянето на Фредериксен с Тръмп продължава, откакто тя встъпи в длъжност през 2019 г., превръщайки се в най-младия министър-председател на страната - на 41 години. След това, по време на първия си мандат, Тръмп заяви, че САЩ са „стратегически“ заинтересовани от закупуването на Гренландия. Фредериксен нарече идеята абсурдна, подчертавайки, че Гренландия не е за продажба. Коментарите ѝ накараха Тръмп да отмени пътуването си до Дания.
На въпрос на The New York Times дали съжалява за казаното тогава, Фредериксен отговори: „Това е затворена глава.“
Въпреки това, вече по време на втория си мандат, Тръмп отново повдигна планове за установяване на контрол над Гренландия, което позволява военно превземане на острова. Според The New York Times, Фредериксен е в „нервно балансиране“ с американския президент от няколко месеца, опитвайки се да му внуши, че отговорът на претенциите му към Гренландия ще бъде отказ.
Тази седмица Тръмп увери, че САЩ няма да завземат острова със сила. Американският президент се срещна с генералния секретар на НАТО Марк Рюте и заяви, че резултатът от тази среща е „основата за бъдещо споразумение за Гренландия и всъщност за целия Арктически регион“.
Financial Times съобщи, че споразумението предвижда преразглеждане на споразумението от 1951 г. между САЩ и Дания за разполагане на американски войски в Гренландия, което предвижда засилено военно присъствие на САЩ в региона.
След това Фредериксен подчерта, че суверенитетът е червена линия за Дания. „Можем да преговаряме по всички политически въпроси: сигурност, инвестиции, икономика. Но не можем да преговаряме за нашия суверенитет“, каза тя.
На въпрос на The New York Times дали смята, че Тръмп се държи като хулиган, Фредериксен отговори: „Той е много красноречив. Аз също.“
Вестникът отбелязва, че подобна спокойна решителност я отличава от другите европейски лидери в отношенията ѝ с американския президент. Тази позиция я прави популярна в Дания, където тази година ще се проведат парламентарни избори. Според социологически проучвания, Фредериксен е готова да се кандидатира за трети мандат.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
