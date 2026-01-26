"Китайски генерал предал на САЩ ключови технически данни за ядрени оръжия"

Джан Юся, заместник-председател на Централната военна комисия (ЦВК) и член на Политбюро на Комунистическата партия на Китай (ККП), е заподозрян в предаване на ключови технически данни за китайски ядрени оръжия на Съединените щати, съобщава The Wall Street Journal, позовавайки се на свои източници.
Обвиненията срещу генерала бяха обявени на брифинг за най-високопоставените офицери в армията. Джан е обвинен и в приемане на подкупи, включително за повишаване на офицер на поста министър на отбраната (визира бившия министър на отбраната Ли Шанфу – RBC) и за повишения на позиции във военната система за обществени поръчки, според източници на WSJ.
Други обвинения включват злоупотреба с власт и „формиране на политически клики“. Журналистите уточниха, че тези твърдения са свързани с опити за създаване на мрежи от влияние, които подкопават единството на партията.
