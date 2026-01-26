Новини
Китайски генерал предал на САЩ ключови технически данни за ядрени оръжия

26 Януари, 2026 06:39, обновена 26 Януари, 2026 06:44 2 204 19

Джан Юся е зам.-председател на Централната военна комисия и член на Политбюро на Комунистическата партия

Китайски генерал предал на САЩ ключови технически данни за ядрени оръжия - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Джан Юся, заместник-председател на Централната военна комисия (ЦВК) и член на Политбюро на Комунистическата партия на Китай (ККП), е заподозрян в предаване на ключови технически данни за китайски ядрени оръжия на Съединените щати, съобщава The Wall Street Journal, позовавайки се на свои източници.

Обвиненията срещу генерала бяха обявени на брифинг за най-високопоставените офицери в армията. Джан е обвинен и в приемане на подкупи, включително за повишаване на офицер на поста министър на отбраната (визира бившия министър на отбраната Ли Шанфу – RBC) и за повишения на позиции във военната система за обществени поръчки, според източници на WSJ.

Други обвинения включват злоупотреба с власт и „формиране на политически клики“. Журналистите уточниха, че тези твърдения са свързани с опити за създаване на мрежи от влияние, които подкопават единството на партията.


Китай
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Владимир Путин, президент

    9 25 Отговор
    Интересно моите генерали дали и те са ме продали срещу чифт дънки и пакетче дъвка Дабъл Бабъл 🙄

    Коментиран от #2, #3, #5

    06:51 26.01.2026

  • 2 Руски генерал

    6 22 Отговор

    До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":

    Аз иска в Америка ям Макдоналдс и дринк доктар Пепар.

    06:56 26.01.2026

  • 3 Няма шанс

    7 9 Отговор

    До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":

    Не е възможно ваше благародие
    не са такива хората с такива алчни души
    не са
    не са

    06:56 26.01.2026

  • 4 Спокойно

    15 6 Отговор
    Китаиц и партииц
    ама с душъ на истински капиталистин
    красавчик като и българските Ейуро-Атлантици
    боята вече им се лющи отвсякъде и отдолу БКП-то наднича

    06:58 26.01.2026

  • 5 ЛИЧНО МНЕНИЕ, ако е България е позволено

    6 19 Отговор

    До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":

    Лично мнение:

    "Китайски генерал предал на САЩ ключови технически данни за ядрени оръжия"


    Навсякъде, където има мутро-олигархия и потисничество, винаги ще има и по някой човек дори с "половин морал", който да вземе достойното решение. Този човек дори да загуби живота/свободата си ще спаси милиони други...

    Коментиран от #14

    07:02 26.01.2026

  • 6 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    28 2 Отговор
    Продажници и предатели винаги е имало навсякъде -
    даже и в нашата история, даже и в момента.
    Мястото на предателите е на въжето...

    07:09 26.01.2026

  • 7 Боруна Лом

    16 3 Отговор
    НА ТОЗИ ГЕНЕРАЛ И ИМЕТО МУ АМЕРИКАНСКО!СЪС СИГУРНОСТ НЯМА ДА ГО НАГРАДЯТ КАТО НАШИТЕ ПРЕДАТЕЛИ ЕВРОГЕЙЗЕРИ!

    07:23 26.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 В КИТАЙ

    16 0 Отговор
    Предателите на живеят дълго за да си харчат сребърниците. Не е като в България.

    07:36 26.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Боруна Лом

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Боруна Лом":

    И ЯВНО СЕ ПРИБРА ОТ СЕЛО И ВЗЕ ДА СЕ ПРАВИШ НА ГРАЖДАНИН? НЕЩАСТНО ЧОВЕЧЕ!

    07:42 26.01.2026

  • 13 ТАГАРЕВ

    6 0 Отговор
    Дали се е изнервил.

    07:42 26.01.2026

  • 14 Дядо ви

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "ЛИЧНО МНЕНИЕ, ако е България е позволено":

    За Ким Филби ли глаголиш?

    Коментиран от #16

    07:48 26.01.2026

  • 15 Решение

    5 0 Отговор
    Това е основния номер на краварите да намират предатели да ги корумпират за да получат каквото искат по тоя начин ерозират държавите докато не паднат отвътре.Крайно време е и Русия и Китай да въведат социализъм в който не може да се натрупват материални богатства(регулиране с подходящи данъци) и по строги закони за предателите за да пресекат корупцията на краварите от корен.

    07:51 26.01.2026

  • 16 Точно така!

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Дядо ви":

    Взе ми думите и аз щях да го питам същото! Предатели има навсякъде!

    07:55 26.01.2026

  • 17 Решение

    1 0 Отговор
    Проблема не е само в предателите а и в другите които нямат визия как да ограничат предателите.Избора е между социализъм и роби на краварите.Предполагам повечето хора ще изберат първото и няма да се тръшкат от мъка че няма да могат да имат шанса да имат луксозна кола или яхта или каквато и да било друга луксозна глупост.

    07:58 26.01.2026

  • 18 Терминатор, мейдинчайна

    3 0 Отговор
    И като ги разгледали подробно, в САЩ решили, вместо с Тайван и Северна Корея, да се занимават предимно с Мадуро и Гренландия.

    08:01 26.01.2026

  • 19 Мишел

    2 1 Отговор
    Китайските, севернокорейските и руските ЯО са последно покоение, което означава, че при еднакво тегло са два пъти по мощни от тези на САЩ НатО. САЩ планират модернизация на ЯО 2032, ако имат средства за това.

    08:01 26.01.2026

