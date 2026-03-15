Манчестър Юнайтед дръпна на Астън Вила в борбата за Топ 4

Отборът на Манчестър Юнайтед постигна солидна победа над прекия си конкурент за Топ 4 Астън Вила. „Червените дяволи“ взеха трите точки след успех с 3:1 на „Олд Трафорд“.

Каземиро, Матеус Куня и Бенямин Шешко бяха точни за домакините, докато почетното попадение за бирмингамци вкара Рос Баркли. И трите попадения в срещата паднаха след почивката, а с две асистенции в двубоя се отличи Бруно Фернандеш.

Първите десетина минути на двубоя преминаха в по-голямо владение на топката от страна на домакините, но нито един от двата тима не успяваше да сътвори нещо по-интересно. В 10-ата минута гостите получиха възможност да изпълнят нарушение от не лоша ситуация, но заучената комбинация, която пробваха, изобщо не се получи.

Домакините отговориха с две добри атаки. При втората Куня центрира много опасно от левия фланг, но Амад не успя да стигне до топката, не без добрата намеса на бранителите на бирмингамци. Повторенията показаха, че има солидно задържане на фланговия играч на “червените дяволи”, но ситуацията остана без намеса на реферите.

Футболистите на Майкъл Карик започнаха много амбицирано първата част и в първите минути се настаниха изцяло пред наказателното поле на своя противник. Последваха няколко вкарвания на топката в пеналта, но те не доведоха до очакваното изостряне на играта.

В 48-ата минута отлично се вклини в наказателното поле Амад Диало, но отправи много неточен изстрел с десния си крак. В 52-ата минута Брайън Мбемо също отправи много силен изстрел, но Емилиано Мартинес отново се намеси добре. Последва корнер, при който Каземиро отново се извиси над всички и с глава прати в далечния ъгъл, реализирайки за 1:0.

В 63-ата минута центриране от левия фланг достигна до Амаду Онана, който успя да се справи с Люк Шоу и Каземиро, но ударът му бе спасен от Сене Ламенс.

Последва нов корнер и нови не особено качествени намеси на бранителите на домакините, които позволиха на Рос Баркли да бъде намерен в наказателното поле и да реализира с плътен изстрел за 1:1.

Останаха сериозни съмнения дали топката не докосва тялото на Амаду Онана, който бе в засада, но попадението бе засечено след проверка с ВАР.