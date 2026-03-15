Владо Николов оглавява листа на Румен Радев в Пловдив

15 Март, 2026 17:42 617 16

  • владимир николов-
  • румен радев-
  • прогресивна българия

Листата ще бъде регистрирана в 16 часа на 16 март

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Волейболната ни звезда Владимир Николов води листата на формацията на Румен Радев "Прогресивна България" в Пловдив, потвърди за бТВ Ангел Стоев, бившият областен управител на Пловдив. Той ще регистрира листата в 16 часа на 16 март, понеделник, в 16-а Районна избирателна комисия.

Ангел Стоев е и местния координатор на коалицията на Румен Радев.

Очаква се да присъстват и някои от останалите кандидат-депутати на "Прогресивна България". „Нашите листи вече са готови и ще бъдат обявени в законния срок. Заедно с тях ще представим и политическата ни платформа – с ясна насока за демонтаж на олигархичния модел, за борба с корупцията и ускорено, устойчиво развитие на страната“. Това заяви пред журналисти президентът (2017 - 2026 г.) Румен Радев в Кюстендил, където беше по покана местната структура на „Прогресивна България“ по повод избора на конкурса за девойка „Кюстендилска пролет“.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Окооо

    12 8 Отговор
    Всеки нормално мислещ човек знае, че пред България има само два варианта. Или начело с Пеевски ( заедно с Борисов, разбира се ) или с генерал Радев, който да се опита да измъкне Родината от блатото !

    Коментиран от #5, #6

    17:45 15.03.2026

  • 2 хмммм

    10 8 Отговор
    С волейболисти ще "оправя" България.

    17:46 15.03.2026

  • 3 Даа

    9 3 Отговор
    Браво на Влади Николов! С такова наистина големи истински българи и патриоти, Патриотична България ще има много, много висок резултат! За ужас на статуквото на ГЕРБ/ ДПС...

    17:47 15.03.2026

  • 4 Предложение

    3 4 Отговор
    Надали ще е добър в политиката както беше в спорта.По-добре бъди треньор Владка.Там ти е силата.

    Коментиран от #7

    17:48 15.03.2026

  • 5 Бай Догай

    4 4 Отговор

    До коментар #1 от "Окооо":

    Щом говориш за родина и генерали значи си пенсионер, с други думи неадекватен. Няма родина пич, има територия на която едни правят пари, други работят, а трети чакат някой да ги оправи.

    17:49 15.03.2026

  • 6 Зъл пес

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Окооо":

    Е че крадков си е до шия в блатото.

    17:49 15.03.2026

  • 7 Що бе

    6 1 Отговор

    До коментар #4 от "Предложение":

    Може и министър на спорта да е.
    Тоя поне не е като Гонзо с осми клас.

    17:49 15.03.2026

  • 8 Ник 3900евр.

    1 4 Отговор
    Браво чорапа ще ни оправи БОТАШ а.

    17:49 15.03.2026

  • 9 Абсурдистан

    3 4 Отговор
    Волейболист-"политик"...Добре дошли в Абсурдистан!!!

    Коментиран от #12

    17:50 15.03.2026

  • 10 ДОЛУ мунчо БО(га)ТАШ!

    1 3 Отговор
    Ч€РВ€НИ БО КЛУ ЦИ! Ч€РВ€НИ БО КЛУ ЦИ! Ч€РВ€НИ БО КЛУ ЦИ!

    81г. КОМУНИЗЪМ И КАР МА ЗЪ фат ма ци СТИГАТ! СТИГАТ!

    17:52 15.03.2026

  • 11 ДрайвингПлежър

    0 0 Отговор
    Чудесен човек и голям спортист донесъл много позитивни емоции на всички... обаче какво разбира от законоправене и икономика? Качеството и експертизата на НС по никакъв начин няма да се подобри сравнено с цървулите на гербалъ и прасевски. Не може да разчитаме просто на популярни лица!

    17:54 15.03.2026

  • 12 И Киев е Руски

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Абсурдистан":

    🔥 никар - генерал кмет и министър председател по ли е добре.Паля.о

    17:54 15.03.2026

  • 13 Само предлагам

    0 0 Отговор
    Този ще допринесе много с волейболните си умения за разграждане на корупциония модел Ще го използват и ще го издухат

    17:54 15.03.2026

  • 14 Има ли

    0 0 Отговор
    нужда това момче от тая работа ?

    17:55 15.03.2026

  • 15 Перо

    0 0 Отговор
    Политика на популизъм и търсене на гласоподаватели! Тоя Николов вече ми писна от участие в реклами, игри, всевъзможни ТВ предавания, а е повече свързан с Италия, отколкото с БГ! Но според Радев е важно да има известни спортисти и овце за гласуване, мозъка на пиле не е важен! Най-интересно ще ми бъде избора на коалиция, там ще цъфне истината!

    17:55 15.03.2026

  • 16 ЕДГАР КЕЙСИ

    0 0 Отговор
    ТОВА ЛИ СА "ЕКСПЕРТИТЕ" НА ЧОРАПА ......................... ЖАЛНА НИ МАЙКА ОТ МУНЧОВИТЕ "ЕКСПЕРТИ" ........................ МУНЧО ИМА "ЕНЕРГИЕН ЕКСПЕРТ" ТА "ДРЪНКА" ....................... БАЙ ЕЛЕНКО БОЖКОВ - (ТЕРОРИСТА В МЕТРОТО) .......................... ФАКТ !

    17:57 15.03.2026

