Китайски високопоставен военен шпионирал за САЩ по ядрената програма на страната

Китайски високопоставен военен шпионирал за САЩ по ядрената програма на страната

26 Януари, 2026 11:37, обновена 26 Януари, 2026 11:38 573 12

Джан Юся е разследван за предаване на информация за китайската ядрена програма на САЩ и за получаване на подкупи при военни назначения

Китайски високопоставен военен шпионирал за САЩ по ядрената програма на страната - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Джан Юся, заместник-председател на Централната военна комисия на Китай, е обвинен в предоставяне на секретни данни за ядрената програма на страната на Съединените щати, съобщава The Guardian, предава News.bg.

Освен това на Джан са повдигнати обвинения за приемане на подкупи, включително във връзка с повишаване на офицер на поста министър на отбраната.

Разследването срещу Джан и срещу Лиу Женли, началник на щаба на обединения щабен отдел на ЦВК, бе оповестено на 24 януари.

75-годишният Джан Юся се смята за най-близкия военен съюзник на президента Си Дзинпин и един от малкото висши офицери с реален боен опит.

Военните бяха сред основните цели на широкообхватните антикорупционни репресии, започнати от Си през 2012 г. Мерките засегнаха висшите ешелони на Народната освободителна армия, включително Ракетните сили през 2023 г.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 татунчо 🍌

    7 0 Отговор
    Не ми се ще да съм на мястото на Юся . Тепърва ще види Буда и останалите .

    11:41 26.01.2026

  • 2 град КОЗЛОДУЙ

    0 1 Отговор
    край! не мога да го понеса, отивам да се метна у дунава

    11:42 26.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Жив

    3 1 Отговор
    ли е още ?

    11:43 26.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 така е

    0 9 Отговор
    Самите китайци си признават, че подобно на руската, китайската армия е само Книжен Дракон. Не е никак случайно че с дузини висши китайски офицери мистериозно изчезнаха и останалите ги обзе изключителна амнезия, че някога тези хора са съществували.

    Коментиран от #9

    11:47 26.01.2026

  • 7 Зевс

    7 0 Отговор
    Съвсем скоро ще го екзекутират на някой стадион, ще вземат цялото имущество на родата до девето коляно, а след това ще им връщат и сметката за екзекуцията.

    Коментиран от #11

    11:48 26.01.2026

  • 8 Мдаа!🤔

    3 0 Отговор
    Следва справедлив съдебен процес и другарят Джан ще се разкае за греховете си! Дано го опазят да не се самоубие в килията! Китайският народ има право на публична екзекуция.

    11:51 26.01.2026

  • 9 ха-ха 😝

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "така е":

    Ти да не си един от тях , че си така добре запознат със ситуацията в Китай ? От миндера и баба знае да коментира ...

    11:52 26.01.2026

  • 10 Ели

    3 0 Отговор
    Еленцеееее ???!
    Миленчо вече го писа и пОбликува в 6:39

    11:54 26.01.2026

  • 11 Ъъъъ

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Зевс":

    Роднините да заплатят билетите за екзекуцията , така ли?
    Каква красива идея!!!🤗

    11:54 26.01.2026

  • 12 Сатана Z

    0 0 Отговор
    "антикорупционни репресии"

    Мисирката Ели достигна нови върхове в понятията за борба с корупцията.

    12:16 26.01.2026

