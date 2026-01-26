Китайски високопоставен военен шпионирал за САЩ по ядрената програма на страната

Джан Юся, заместник-председател на Централната военна комисия на Китай, е обвинен в предоставяне на секретни данни за ядрената програма на страната на Съединените щати, съобщава The Guardian, предава News.bg.

Освен това на Джан са повдигнати обвинения за приемане на подкупи, включително във връзка с повишаване на офицер на поста министър на отбраната.

Разследването срещу Джан и срещу Лиу Женли, началник на щаба на обединения щабен отдел на ЦВК, бе оповестено на 24 януари.

75-годишният Джан Юся се смята за най-близкия военен съюзник на президента Си Дзинпин и един от малкото висши офицери с реален боен опит.

Военните бяха сред основните цели на широкообхватните антикорупционни репресии, започнати от Си през 2012 г. Мерките засегнаха висшите ешелони на Народната освободителна армия, включително Ракетните сили през 2023 г.