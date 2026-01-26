Китайски високопоставен военен шпионирал за САЩ по ядрената програма на страната

Джан Юся, заместник-председател на Централната военна комисия на Китай, е обвинен в предоставяне на секретни данни за ядрената програма на страната на Съединените щати, съобщава The Guardian, предава News.bg.
Освен това на Джан са повдигнати обвинения за приемане на подкупи, включително във връзка с повишаване на офицер на поста министър на отбраната.
Разследването срещу Джан и срещу Лиу Женли, началник на щаба на обединения щабен отдел на ЦВК, бе оповестено на 24 януари.
75-годишният Джан Юся се смята за най-близкия военен съюзник на президента Си Дзинпин и един от малкото висши офицери с реален боен опит.
Военните бяха сред основните цели на широкообхватните антикорупционни репресии, започнати от Си през 2012 г. Мерките засегнаха висшите ешелони на Народната освободителна армия, включително Ракетните сили през 2023 г.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 татунчо 🍌
11:41 26.01.2026
2 град КОЗЛОДУЙ
11:42 26.01.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Жив
11:43 26.01.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 така е
Коментиран от #9
11:47 26.01.2026
7 Зевс
Коментиран от #11
11:48 26.01.2026
8 Мдаа!🤔
11:51 26.01.2026
9 ха-ха 😝
До коментар #6 от "така е":Ти да не си един от тях , че си така добре запознат със ситуацията в Китай ? От миндера и баба знае да коментира ...
11:52 26.01.2026
10 Ели
Миленчо вече го писа и пОбликува в 6:39
11:54 26.01.2026
11 Ъъъъ
До коментар #7 от "Зевс":Роднините да заплатят билетите за екзекуцията , така ли?
Каква красива идея!!!🤗
11:54 26.01.2026
12 Сатана Z
Мисирката Ели достигна нови върхове в понятията за борба с корупцията.
12:16 26.01.2026