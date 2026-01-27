Новини
Делси Родригес отговори на Скот Бесент: Игнорираме заповеди от външни сили, подчинени сме само на народа ни

Венецуела иска да се нареди до Русия, САЩ и Саудитска Арабия в производството на въглеводороди

Делси Родригес отговори на Скот Бесент: Игнорираме заповеди от външни сили, подчинени сме само на народа ни - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Венецуела трябва да бъде наравно с Русия, САЩ и Саудитска Арабия по отношение на производството на въглеводороди и възнамерява да увеличи инвестициите в петролната индустрия до 1,4 милиарда долара до 2026 г.

Това заяви временно изпълняващият длъжността президент на Венецуела Делси Родригес по телевизионния канал Venezolana de Televisión.

„Венецуела трябва да се трансформира от страна с най-големите петролни запаси на планетата в гигантски производител на въглеводороди, гигант редом с Русия, САЩ и Саудитска Арабия“, заяви Родригес. Според нея, въпреки санкциите, действащи повече от десетилетие, производството на петрол в Боливарианската република е достигнало 1,2 милиона барела на ден през 2025 г.

Президентският комисар, който е и министър на въглеводородите, съобщи, че инвестициите в петролната индустрия са възлизали на 900 милиона долара през 2025 г. и се очаква да достигнат 1,4 милиарда долара през 2026 г.

Венецуелското правителство се подчинява на народа и игнорира заповедите от външни сили, каза още Родригес.

„Венецуелското правителство се подчинява на венецуелския народ. Нямаме външни сили, които да ни подчиняват. Венецуелският народ не приема заповеди от никакви външни сили“, заяви Родригес. Тя нарече последните изявления на министъра на финансите на САЩ Скот Бесент „неподходящи и обидни“. Президентският комисар подчерта, че Венецуела „не се страхува от уважителни отношения със Съединените щати“, стига те да са изградени в съответствие с международното право и с уважение към историята на страната.

Бесент заяви, че САЩ ще управляват Венецуела, ще контролират продажбата на петрол и други ресурси и, когато се сметне за необходимо, ще провеждат „свободни и честни избори“ в страната.


  • 1 Тази кpаварска подлога

    5 1 Отговор
    само какъв номер спретна на Мадуро! Аз като раправях, че тази предаде Мадуро, никой не вярваше.

    06:08 27.01.2026

  • 2 Някой

    3 0 Отговор
    Грингоса ди е грингос. Най-добрият грингос е мъртвият такъв. А сегашният режим в САЩ си създава много неприятели. Дори и в САЩ - мачкат собствения си народ. Примерът от Минеаполис, където вече няколко седмици и на протести, които са смазвани безмилостно от режима.

    06:23 27.01.2026

  • 3 Че Гевара

    0 0 Отговор
    Венсеремос!Но пасаран!

    07:08 27.01.2026

  • 4 тттт

    0 0 Отговор
    Такива като нея в Америка ги бесят.

    07:10 27.01.2026