Производители алармират за цените на млечните продукти в магазините

Драстично разминаване между изкупните цени на млякото и цените на млечните продукти в търговските мрежи разкрива доклад на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). Регулаторът започва детайлна проверка в търговските вериги, за да установи как се формират надценките и отстъпките, съобщава бТВ.

Според проверяващите българинът потребява едни от най-скъпите млечни продукти в Европейския съюз, а потребителите се оплакват от високите цени. Анкета пред търговска верига показва: „Сирене, кашкавал, такива неща – са много скъпи!“ и „Ми, то в България всичко е скъпо – не само млечните продукти.“

Същевременно животновъди като Тодор Лапков вече се отказват от производство, тъй като при изкупна цена под едно евро за литър те остават на загуба. Тодор Лапков, който има стадо от 120 овце и е последният животновъд в Точиларци, споделя: „Да има начин да се издържа човек от това и аз веднага бих започнал да доя и да давам мляко. Аз съм давал по 200 литра на ден!“

Той допълва, че тежката работа и ниската изкупна цена принуждават производителите да се отказват: „Когато се убиваш от работа и си на загуба, няма как да продължаваш да работиш. И затова повечето хора вече се отказаха. Минаха на други работи – кой в чужбина ще мие чинии, кой ще търси друг доход.“

Жельо Бойчев от КЗК коментира: „Нашите млекопроизводители получават цена за своето мляко средно с 10% по-ниска от техните колеги в ЕС. Защо българските граждани заплащат едни от най-високите цени, закупувайки млечни продукти? Същевременно българските производители, българските преработватели изнемогват!?“

Браншовите организации на млекопроизводителите и млекопреработвателите призовават държавата спешно да се намеси и да приложи по-справедливо разпределение на европейските средства, за да се гарантира устойчива млечна индустрия и достъпни цени за потребителите.