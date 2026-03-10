Новини
България »
Производители алармират за цените на млечните продукти в магазините

Производители алармират за цените на млечните продукти в магазините

10 Март, 2026 22:22 423 5

  • производители-
  • млечни продукти-
  • мляко

Според проверяващите българинът потребява едни от най-скъпите млечни продукти в Европейския съюз

Производители алармират за цените на млечните продукти в магазините - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Драстично разминаване между изкупните цени на млякото и цените на млечните продукти в търговските мрежи разкрива доклад на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). Регулаторът започва детайлна проверка в търговските вериги, за да установи как се формират надценките и отстъпките, съобщава бТВ.

Според проверяващите българинът потребява едни от най-скъпите млечни продукти в Европейския съюз, а потребителите се оплакват от високите цени. Анкета пред търговска верига показва: „Сирене, кашкавал, такива неща – са много скъпи!“ и „Ми, то в България всичко е скъпо – не само млечните продукти.“

Същевременно животновъди като Тодор Лапков вече се отказват от производство, тъй като при изкупна цена под едно евро за литър те остават на загуба. Тодор Лапков, който има стадо от 120 овце и е последният животновъд в Точиларци, споделя: „Да има начин да се издържа човек от това и аз веднага бих започнал да доя и да давам мляко. Аз съм давал по 200 литра на ден!“

Той допълва, че тежката работа и ниската изкупна цена принуждават производителите да се отказват: „Когато се убиваш от работа и си на загуба, няма как да продължаваш да работиш. И затова повечето хора вече се отказаха. Минаха на други работи – кой в чужбина ще мие чинии, кой ще търси друг доход.“

Жельо Бойчев от КЗК коментира: „Нашите млекопроизводители получават цена за своето мляко средно с 10% по-ниска от техните колеги в ЕС. Защо българските граждани заплащат едни от най-високите цени, закупувайки млечни продукти? Същевременно българските производители, българските преработватели изнемогват!?“

Браншовите организации на млекопроизводителите и млекопреработвателите призовават държавата спешно да се намеси и да приложи по-справедливо разпределение на европейските средства, за да се гарантира устойчива млечна индустрия и достъпни цени за потребителите.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    5 1 Отговор
    Имате много здраве от Блек Рок.

    22:24 10.03.2026

  • 2 Пич

    6 0 Отговор
    Разбрахме от тукашна статия, че са над 100% по скъпи от европейските !!! Ония го веда у парламенто да немат некакво изискване да се назначават кьорави у разните наблюдателни комисии...?!

    22:27 10.03.2026

  • 3 Звездоброец

    1 1 Отговор
    Жал ми е за народа, но лично на мене не ми пука за тези цени . Тези продукти си ги произвеждам сам с малко разходи и труд .

    22:28 10.03.2026

  • 4 Нормално

    2 0 Отговор
    9 години чегъртаха герб и всичко поскъпна тройно.

    22:32 10.03.2026

  • 5 Павел Пенев

    1 0 Отговор
    При изкупна цена на млякото 0,60 евро цента,защо сиренето е 7,00 евро а кашкавала 10,00 евро? Но държавата се опитва сега да ограничи цената на горивата,но не се намесва за цената на млечните произведения защото така ДДС-то е фантастично. Простаци. Никой да не ходи да гласува.

    22:33 10.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове