Урсула фон дер Лайен: Отказът от атомна енергия беше грешка

Урсула фон дер Лайен съжалява, че Европа е обърнала гръб на атомната енергия. "Смятам, че за Европа беше стратегическа грешка да се откаже от надежден и достъпен източник на електроенергия с ниски емисии."

Председателката на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен определи отдръпването от ядрената енергия в Европа като "стратегическа грешка". "Смятам, че за Европа беше стратегическа грешка да обърне гръб на надежден и достъпен източник на електроенергия с ниски емисии", заяви председателката на ЕК в началото на втората Международна среща на върха по въпросите на ядрената енергия, която се провежда край Париж.

Тя изрази съжаление за намаляването на дела на атомната енергия в европейския енергиен микс. През 1990 година около една трета от европейската електроенергия е била ядрена енергия, а днес тя е едва 15 %, подчерта Урсула фон дер Лайен.

ЕК разработва нова стратегия за малки модулни реактори

В световен мащаб се наблюдава ренесанс на ядрената енергия, каза още тя и добави, че ЕС иска да участва в този процес и че ЕК вече разработва нова стратегия за малки модулни ядрени реактори (SMR). Тази нова технология трябва да бъде разработена до началото на 2030-те години и да играе ключова роля в енергоснабдяването, наред с конвенционалните ядрени реактори.

Фон дер Лайен обяви, че Европейският съюз ще предостави гаранции в размер на 200 милиона евро за частни инвеститори, които инвестират в нови ядрени технологии. "Средствата за това ще дойдат от търговията с емисии", заяви тя.

Домакинът на конференцията - френският президент Еманюел Макрон, се застъпва за по-добри възможности за финансиране за нови реактори. Той настоява за повече инвестиции в разработването на малки модулни ядрени реактори (small modular reactors, SMR). "Нашите американски приятели, канадците и китайците са на челно място в тези иновации, европейците трябва да останат в надпреварата", каза още френският президент.

Макрон призова и за по-добро енергийно трансгранично сътрудничество. Необходим е пазар за свободното движение на беземисионна електроенергия. При това няма значение дали електроенергията се произвежда от вятърна, слънчева или атомна енергия, каза той.

Без представители на германското правителство

В срещата на върха за ядрената енергия участват представители на около 40 държави и организации. Не се очаква да присъстват представители на германското правителство.

Германия затвори последните си атомни електроцентрали през април 2023 година. В продължилия години спор за финансирането на ядрената енергетика от ЕС, през май 2025 година Германия се приближи до позицията на Франция. Тогава министърът на икономиката Катерина Райхе (ХДС) се показа отворена към идеята за финансиране на изследвания на малки модулни ядрени реактори от бюджета на ЕС.

Федералният министър на околната среда Карстен Шнайдер (ГСДП) отново отхвърли идеята за изграждане на нови атомни електроцентрали в Германия. Това е погрешен подход, заяви Шнайдер в интервю за радио rbb24.

"Германия правилно се отказа от атомната енергия. Ние развиваме възобновяемите енергийни източници изключително бързо", подчерта той. Шнайдер отхвърля както SMR реакторите, така и тяхното финансиране от ЕС. Според него малките реактори са "също толкова опасни и дори по-малко ефективни".