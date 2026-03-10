Новини
Урсула фон дер Лайен: Отказът от атомна енергия беше грешка

Урсула фон дер Лайен: Отказът от атомна енергия беше грешка

10 Март, 2026 19:13

През 1990 година около една трета от европейската електроенергия е била ядрена енергия, а днес тя е едва 15%

Урсула фон дер Лайен: Отказът от атомна енергия беше грешка - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Урсула фон дер Лайен съжалява, че Европа е обърнала гръб на атомната енергия. "Смятам, че за Европа беше стратегическа грешка да се откаже от надежден и достъпен източник на електроенергия с ниски емисии."

Председателката на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен определи отдръпването от ядрената енергия в Европа като "стратегическа грешка". "Смятам, че за Европа беше стратегическа грешка да обърне гръб на надежден и достъпен източник на електроенергия с ниски емисии", заяви председателката на ЕК в началото на втората Международна среща на върха по въпросите на ядрената енергия, която се провежда край Париж.

Тя изрази съжаление за намаляването на дела на атомната енергия в европейския енергиен микс. През 1990 година около една трета от европейската електроенергия е била ядрена енергия, а днес тя е едва 15 %, подчерта Урсула фон дер Лайен.

ЕК разработва нова стратегия за малки модулни реактори

В световен мащаб се наблюдава ренесанс на ядрената енергия, каза още тя и добави, че ЕС иска да участва в този процес и че ЕК вече разработва нова стратегия за малки модулни ядрени реактори (SMR). Тази нова технология трябва да бъде разработена до началото на 2030-те години и да играе ключова роля в енергоснабдяването, наред с конвенционалните ядрени реактори.

Фон дер Лайен обяви, че Европейският съюз ще предостави гаранции в размер на 200 милиона евро за частни инвеститори, които инвестират в нови ядрени технологии. "Средствата за това ще дойдат от търговията с емисии", заяви тя.

Домакинът на конференцията - френският президент Еманюел Макрон, се застъпва за по-добри възможности за финансиране за нови реактори. Той настоява за повече инвестиции в разработването на малки модулни ядрени реактори (small modular reactors, SMR). "Нашите американски приятели, канадците и китайците са на челно място в тези иновации, европейците трябва да останат в надпреварата", каза още френският президент.

Макрон призова и за по-добро енергийно трансгранично сътрудничество. Необходим е пазар за свободното движение на беземисионна електроенергия. При това няма значение дали електроенергията се произвежда от вятърна, слънчева или атомна енергия, каза той.

Без представители на германското правителство

В срещата на върха за ядрената енергия участват представители на около 40 държави и организации. Не се очаква да присъстват представители на германското правителство.

Германия затвори последните си атомни електроцентрали през април 2023 година. В продължилия години спор за финансирането на ядрената енергетика от ЕС, през май 2025 година Германия се приближи до позицията на Франция. Тогава министърът на икономиката Катерина Райхе (ХДС) се показа отворена към идеята за финансиране на изследвания на малки модулни ядрени реактори от бюджета на ЕС.

Федералният министър на околната среда Карстен Шнайдер (ГСДП) отново отхвърли идеята за изграждане на нови атомни електроцентрали в Германия. Това е погрешен подход, заяви Шнайдер в интервю за радио rbb24.

"Германия правилно се отказа от атомната енергия. Ние развиваме възобновяемите енергийни източници изключително бързо", подчерта той. Шнайдер отхвърля както SMR реакторите, така и тяхното финансиране от ЕС. Според него малките реактори са "също толкова опасни и дори по-малко ефективни".


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 12 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Алон Мизрахи, израелски журналист:

    20 2 Отговор
    Американските войници дори не могат да мечтаят да стъпят на иранска земя. И за да разберете колко отчаяна е тази война, на четвъртия ден вече чувате най-безумните предложения и идеи от администрацията на Тръмп. Те предлагат да изпратят военен ескорт, който да пази петрол-танкерите, излизащи от Персийския залив. За какво изобщо говорите! Искате да изпратите американски кораби в зоната на унищожение на хиляди ирански ракети? СЕГА никой не може да премине през Ормузкия проток. Иранците са се готвили за тези събития от десетилетия. САЩ парадират с идеята си да въоръжат кюрдските милиции, за да нахлуят в Иран. За какво, по дяволите, говорите? Виждали ли сте карта на Иран!? Изглежда, че администрацията на Тръмп никога не е виждала карта на Иран! Знаете ли колко е обширен? Какво означава да нахлуеш в Иран!? Мислите ли, че милиция от 10 000 души би могла да нахлуе в Иран!? Или дори 50 000? Или 100 000? Иран ще ги погълне.
    САЩ и Израел вече загубиха тази война. САЩ и Израел могат да убият милиони цивилни в домовете им. Те имат мощни бомби и могат да взривяват сгради, но няма да спечелят тази война. Военната инфраструктура и оръжия на Иран са дълбоко под земята, пръснати из цялата огромна и пресечена територия на ИРАН. Нито американците, и още по-малко израелците имат някакъв шанс да стигнат до някоя от тях. Те са в дълбока скапаност. Започнаха нещо, което нямат шанс да завършат. Когато всичко това приключи, САЩ никога няма да се върнат в Западна Азия. Няма да

    Коментиран от #9

    19:14 10.03.2026

  • 2 Мърсълина

    29 0 Отговор
    Ти цялата си една огромна грешка.

    19:15 10.03.2026

  • 3 Някой

    20 0 Отговор
    Зелените нещо различно от грешки правят ли?

    19:15 10.03.2026

  • 4 Фасула

    23 0 Отговор
    да се качва на влака за Укр айна

    19:15 10.03.2026

  • 5 таксиджия 🚖

    10 0 Отговор
    Отказа от 2.0 4 цилиндъра, 3.0 6 цилиндъра атмосферни двигатели със ръчна скоростна кутия беше грешка!

    19:16 10.03.2026

  • 6 МърЛа

    17 0 Отговор
    Ти си грешка.съд затвор идиоти ни управляват

    19:17 10.03.2026

  • 7 Това животно

    17 0 Отговор
    започва да влиза в час по- трудово обучение.
    Господ да ни пази от тези които управляват Европейския съюз защото никой друг не може да ни опази от тези дебили.
    Сега очаквам това животно да се сети че ако вкара и покрайнината на руската федерация при нас ще има още по-негативни процеси.
    А нищо чудно и зеленото амебу да му изпрати спец части на адрес. Каква тъпотия ни управлява просто не мога да повярвам.

    Коментиран от #26

    19:17 10.03.2026

  • 8 койдазнай

    16 0 Отговор
    През 1990-та, Германия затвори 6 ядрени блока, защото били руски. Единият бе работил две седмици, а още един, напълно завършен, бе разрушен без да е пускан никога.
    А сега се сетиха! Дори няма 40 години!

    19:17 10.03.2026

  • 9 Копей,

    0 8 Отговор

    До коментар #1 от "Алон Мизрахи, израелски журналист:":

    Не се разсейвай!Пиши по темата!!!

    19:17 10.03.2026

  • 10 ала бала

    3 0 Отговор
    нищо интересно

    19:17 10.03.2026

  • 11 Боклук

    22 0 Отговор
    Не грешка, а престъпление. Виновните по стълбовете за назидание.

    19:17 10.03.2026

  • 12 Звездоброец

    8 0 Отговор
    Информацията бавно навлиза в черепа и търси мозъка , но й е невъзможно да го намери . Подобно на амадор Ривас е това нещо , но той поне е готин .

    19:18 10.03.2026

  • 13 Мурка

    7 0 Отговор
    ПЪК МОЯ МИЛОСТ СИ ПОМИСЛИ ЧЕ ПО ГОЛЯМА ГРЕШКА СТЕ ВИЕ---И НА ТАЗИ ПОЗИЦИЯ ЗА ГРЕШКА ОСТАВКА

    19:19 10.03.2026

  • 14 На путиновата приятелка Меркел

    4 3 Отговор
    да й се спре пенсията, да й се конфискуват рублите и да лежи в концлагер!

    19:19 10.03.2026

  • 15 Шопо

    5 0 Отговор
    На мене АЕЩ ми не требе, Я че си купувам ток на свободнио пазар.

    19:19 10.03.2026

  • 16 Дориана

    10 0 Отговор
    Тази жена по трудния начин ще разбере, че стратегическа грешка беше грешната позиция да се дават пари и оръжия на корумпирана Украйна и санкциите срещу Русия. Европа вече е отслабена както икономически така и в политически план. Да не говорим за мигрантите, които напускаха безразборно уж за по-евтина ръка . Сега тези мигранти могат да бъдат активирани от Иран.

    19:20 10.03.2026

  • 17 Дзак

    4 0 Отговор
    И кой ще работи на тези модули?

    19:20 10.03.2026

  • 18 Винкело

    8 0 Отговор
    Вашта... заради тази "грешка" унищожихме 5 бъгарски ядрени реактора и се отказахме от почти готова и платена втора ядрена централа. Мадам "Йес" осигури живота и на правнуците си, а ние целокупно "извинявайте". Удовлетворени ли сте сега?

    19:20 10.03.2026

  • 19 Цомчо Плюнката

    6 0 Отговор
    Руският петрол пуска 3 пъти бензин.

    19:21 10.03.2026

  • 20 Мнение

    6 0 Отговор
    Отказът на лгбт съратниците ти да ти направят импийчмънт беше грешка!
    Моментално трябва да те свалят от управлението на ЕС, Урсуло продажна и зависима от чужди интереси!!!
    Моментално всички шороши и епщайновци да бъдат изгонени от ЕС!!!
    Трябва да бъде:
    Европа на суверените нации!!!
    С дългосрочни договори и добри отношения с Русия във всяка сфера от икономиката!

    Крайно време е на жалкобритания и на фащ да им подрежат крилцата та да се приберат в границите на държавите си най-сетне!

    19:21 10.03.2026

  • 21 УРСУЛО

    3 0 Отговор
    Дано гориш в ада.

    19:23 10.03.2026

  • 22 Зелената сделка

    3 0 Отговор
    Е още по голяма грешка. А ти си най голямата грешка. Дано има промяна скоро.

    19:25 10.03.2026

  • 23 истина ти казвам

    2 0 Отговор
    На тоа вампир нема ли кой да му забие един кол?

    19:25 10.03.2026

  • 24 Бабо Урсула,

    1 0 Отговор
    Уранът и той иде от Русия. РОСАТОМ обогатява почти половината от световния добив и има поръчки за реактори за 30 години напред. Ние българите си отстъпихме реда и сега и да искаме реактори, ще бъдем накрая на опашката.

    Коментиран от #31

    19:25 10.03.2026

  • 25 Българин

    0 0 Отговор
    Всъщност най-голямата грешка е лидерството на Урсула на чело на ЕС...

    19:27 10.03.2026

  • 26 А грозното и разплуто Наде

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Това животно":

    Което затвори два от нашите работещи блокове на атомната ни централа в момента е министър на външните работи на България спуснат от циганина Ко.... И поставена като такава с любезното съдействие на партия ПП деберастите. Никакъв шанс България да се оправи с такива тъпи разложени индивиди които ни управляват като демократични соросоидни нпо-та.
    А грозното Наде на времето беше хубаво и какви неща правеше на задната седалка на автомобила на НСО

    19:27 10.03.2026

  • 27 Атина Палада

    0 0 Отговор
    България да си довърши Белене..

    19:28 10.03.2026

  • 28 Дас Хаген

    0 0 Отговор
    Оттук нататък много грешки ще признавате! Да видим кой ден ще си признаете за отказа от руски суровини и че не сте седнали да преговаряте за мир, постоянно насърчавахте Украйна да води изгубена война!

    19:28 10.03.2026

  • 29 УдоМача

    0 0 Отговор
    Вие толкова грешки направихте, че единствения изход е да се прегърнете здраво и напълно искрено с Русия. Във всички останали случаи ЕС си отива!!

    19:28 10.03.2026

  • 30 Руснак

    0 0 Отговор
    Урсула, сдохни тварь!!!

    19:29 10.03.2026

  • 31 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Бабо Урсула,":

    Е нали имахме реакторите за Белене? Какво стана с тях?

    19:29 10.03.2026

  • 32 Само

    0 0 Отговор
    това ли е грешката

    19:30 10.03.2026

  • 33 Ами

    0 0 Отговор
    Грешка е че европейците търпят да ги управляват индивиди
    с големи претенции, но нисък интелект и още по-нисък морал.

    19:30 10.03.2026

