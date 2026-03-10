Отново протест пред Съдебната палата срещу Борислав Сарафов

Организира се протест пред Съдебната палата с искане за смяна на изпълняващия функциите главен прокурор. Демонстрацията е организирана от инициативата „Правосъдие за всеки“ и обединението „Студенти против мафията“.

Хората се събраха около Съдебната палата. Спряно е и движението на трамваите, съобщи бТВ.

Недоволните искат Борислав Сарафов да бъде сменен като изпълняващ функцията главен прокурор, тъй като според законодателството той не може да изпълнява тази функция повече от шест месеца.

Утре Висшият съдебен съвет ще разгледа въпроса в прокурорската колегия. Заседанието ще започне в 11:00 часа и ще се проведе в присъствието на служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов. Въпросът за възможността Сарафов да остане на поста е бил вече повдигнат и пред Конституционния съд, като се очаква неговото решение.