Отново протест пред Съдебната палата срещу Борислав Сарафов

10 Март, 2026 21:52 554 8

  • съдебна палата-
  • борислав сарафов-
  • протест

Недоволните искат Борислав Сарафов да бъде сменен като изпълняващ функцията главен прокурор

Отново протест пред Съдебната палата срещу Борислав Сарафов - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Организира се протест пред Съдебната палата с искане за смяна на изпълняващия функциите главен прокурор. Демонстрацията е организирана от инициативата „Правосъдие за всеки“ и обединението „Студенти против мафията“.

Хората се събраха около Съдебната палата. Спряно е и движението на трамваите, съобщи бТВ.

Недоволните искат Борислав Сарафов да бъде сменен като изпълняващ функцията главен прокурор, тъй като според законодателството той не може да изпълнява тази функция повече от шест месеца.

Утре Висшият съдебен съвет ще разгледа въпроса в прокурорската колегия. Заседанието ще започне в 11:00 часа и ще се проведе в присъствието на служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов. Въпросът за възможността Сарафов да остане на поста е бил вече повдигнат и пред Конституционния съд, като се очаква неговото решение.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 няма дъжава

    7 3 Отговор
    Съд и проКУРатура пазят мафията

    Коментиран от #4

    21:56 10.03.2026

  • 2 Голям зор

    2 6 Отговор
    На изборите повечето ще отидат за гъби и пак Боко и Шиши управляващи.

    Коментиран от #8

    22:02 10.03.2026

  • 3 Хах

    4 3 Отговор
    Айде активирха безработните нафталини пак да имитират протести

    22:03 10.03.2026

  • 4 Звездоброец

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "няма дъжава":

    ....и ченгетата . Според Росен Миленов има 15 Хил. Престъпника , като се започне от селския кмет и нагоре , които подлежат на арест и конфискация .

    22:04 10.03.2026

  • 5 604

    4 3 Отговор
    тия вече офицялно са представители на паветния планктон, а уш бяхъ непартийни в началото

    22:07 10.03.2026

  • 6 Пич

    5 6 Отговор
    В никакъв случай не трябва да бъде махнат Сарафов, какъвто и да е !!! Защото тогава НПО -тата на ПП и ДБ ще станат съвсем безконтролни!!! Иззеха цялата власт в държавата тези извратени педофили и либерасти !!!

    22:12 10.03.2026

  • 7 Хипотетично

    2 0 Отговор
    Андр.Янкулов само прави нетърпелива предизборна пушилка за червени точки при бъдеща номинация за редовен главен прокурор.
    Щом въпроса за Сарафов е при Конст.Съд, то юридически процедурно ще се реши да се изчака решението му.
    Всяко друго решение ще е неуважение и бламиране на Конституционен съд, който е с права за отмяна на противоконституционни решения дори на законодателния орган- народно събрание.

    22:14 10.03.2026

  • 8 Не позна

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Голям зор":

    Тези избори ще покажат на двете Угоени и Мазни парчета, простата Тиква Борисов и Пеевски, че е време за затвор.

    22:22 10.03.2026

Новини по градове:
